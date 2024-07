Casa Mediterráneo centra sus esfuerzos en un centro de interpretación del Standbrook con piezas originales

El Stanbrook, un paso más cerca de Alicante. Aunque puede que no al completo. Tras iniciar Casa Mediterráneo las primeras pesquisas para lograr que el histórico carguero británico tuviera un espacio de reconocimiento en la ciudad, la entidad ha decidido enfocar sus esfuerzos en la creación de un centro de interpretación dedicado al buque que se convirtió en un símbolo de esperanza al final de la Guerra Civil española al salvar la vida de más de 2.000 republicanos. Este proyecto pretende exhibir piezas originales del barco, que se encuentra hundido en las aguas del puerto de Amberes, a través de un centro de interpretación en el que los usuarios podrían contar con una experiencia inmersiva para conocer mejor la historia.

Los informes recientes de Casa Mediterráneo han revelado que el Stanbrook, hundido en la costa belga, no se encuentra de una pieza, sino que el buque está partido por la mitad y contiene en su interior los restos de una veintena de marineros, lo cual añade una complejidad significativa a su recuperación y traslado a Alicante. Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, indicó en declaraciones a este diario que, en estos momentos, "la extracción de las dos partes habría que estudiar cómo podría realizarse, ya que es más compleja y requiere el doble de presupuesto, en estos momentos estamos avanzando lentamente y valorando todas las opciones", subrayando la dificultad de las tareas técnicas que implica este proyecto.

Perelló explicó que una de las opciones más viables con las circunstancias en las que se encuentra el histórico carguero británico es la creación de un centro de interpretación que combine piezas originales del Stanbrook con tecnología de realidad aumentada. "La opción con más cuerpo ahora mimo sería la de un centro de interpretación con realidad inmersiva. El centro contaría con piezas y tendría una filmación de cómo está el buque actualmente y con realidad virtual y con el archivo que ya se tiene, recrear la salida, las maquetas, alguna pieza y poder ver cómo está en este momento. Da para un buen centro de interpretación porque el Stanbrook no está a mucha profundidad, pero no está tan cerca de Amberes y está en el límite de aguas belgas e inglesas. Además, está partido en dos y es un cementerio con veinte tripulantes dentro", detalló Perelló.

Ante esta circunstancia, las costumbres marinas dictan dejar los restos donde están, lo que requiere obtener permiso de las familias de los marineros para extraer las piezas, un proceso que es tanto costoso como laborioso legalmente, ya que necesitarían la autorización de las familias de los veinte marineros, lo que llevaría más tiempo que usar las nuevas tecnologías. "Esta circunstancia incrementa significativamente el presupuesto y estamos estudiándolo. Además, tenemos contacto con varios filántropos que estarían dispuestos a ayudar con el proyecto en caso de que la situación se volverá más compleja", añadió Perelló.

Las reuniones con las autoridades y las partes interesadas serán cruciales para definir la dirección que tomará el proyecto. "Hay que hablar con Bélgica, con la familia del capitán y con la de los fallecidos, además de con entidades y asociaciones de memoria histórica. Daremos pasos fijos cuando veamos cuál es la dirección concreta que queremos tomar", indicó Perelló. "Si la extracción la vemos inabarcable, iremos con la otra opción. No podemos ir a la reunión si no sabemos qué vamos a hacer. No es lo mismo un permiso para grabar que uno para extraer. Hay que plantear sin levantar expectativas un plan que se pueda hacer".

Perelló destacó que las autoridades portuarias están cooperando y que la relación entre administraciones no es un problema. "El problema es cómo llega al puerto de Alicante y en qué condiciones. El coste ya era elevado si el busque se encontraba de una pieza y sin muertos, pero estando en dos piezas y con dos reflotaciones, dos cargueros, seguridad, el acople y luego garantías de conservación y mantenimiento no es tan fácil como la extracción de una sola pieza", explicó el director de Casa Mediterráneo. "Si queremos conservar la memoria, podemos hacerlo con recreación y conservando a la placa", indicó Perelló.

Gemelo digital, la opción con más fuerza

Además del anuncio del inicio de las gestiones, Perelló asegura que parte de su intención pasa por realizar un "gemelo digital" del buque. Este proceso implicaría el uso de tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial, para recrear de manera precisa las características y detalles del Stanbrook. "Si la extracción física del barco resulta difícil, podemos optar por una reposición visual utilizando la inteligencia artificial. Una recreación digital permitiría a las generaciones futuras conocer y apreciar la importancia histórica del Stanbrook, incluso si el barco en sí no puede ser recuperado, con un centro de interpretación con realidad inmersiva", indicó Perelló.

El director de Casa Mediterráneo admite que este proyecto presenta desafíos técnicos, pero se muestra optimista sobre su viabilidad. "El gemelo digital no tendría el mismo tamaño que el buque, pero sí que tendría envergadura. Si fuera muy grande, nos gustaría hablar con el Puerto para ver dónde podría colocarse, pero si no, podríamos tenerlo en exposición en nuestras propias instalaciones junto con alguna pieza del buque. Lo importante es que se vea que era un barco de carga y que la gente pueda hacerse una idea de sus dimensiones", añadió Perelló.

Perelló también enfatizó la importancia de preservar esta parte de la historia, recordando el trágico destino del Stanbrook, que fue bombardeado frente a la costa belga apenas seis meses después de su partida desde Alicante. "No tiene por qué morir", afirmó Perelló, destacando la relevancia emocional y simbólica del barco para la ciudad.

Extracción del buque

El proceso para lograr el objetivo de la extracción completa del buque es compleja y requiere una gran planificación, según desveló Perelló en declaraciones a este medio. En primer lugar, se realizarán estudios exhaustivos para determinar las condiciones en las que se encuentra el barco, lo que implica una inversión de tiempo y recursos financieros significativos. Se necesitará la colaboración de expertos para evaluar qué partes del Stanbrook pueden ser recuperadas y cómo llevar a cabo dicha operación de manera segura y efectiva.

El siguiente paso, según el director de Casa Mediterráneo, será establecer acuerdos con las autoridades pertinentes, tanto en Bélgica, donde yace el barco hundido a veinte metros de profundidad en el entorno cercano del puerto de Amberes, como con el propietario actual del buque y de los familiares de los veinte marineros fallecidos. Precisamente, es la autorización del país belga otra de las gestiones que deberían llevarse a cabo desde Casa Mediterráneo. Perelló indicó que se buscará dialogar con la embajada de Bélgica para conocer las disposiciones legales y posibles apoyos que puedan facilitar el proceso.

A pesar de los obstáculos, Perelló reiteró su compromiso de trabajar para lograr que una parte del Stanbrook regrese a Alicante, donde "merece tener su espacio". "Supone tiempo y dinero encontrar a alguien que pueda financiar unos estudios previos", reconoció, señalando los desafíos financieros que enfrenta esta empresa. Sin embargo, Perelló se muestra optimista ante las posibilidades, mencionando la disposición de algunos filántropos a respaldar la iniciativa. "Hemos tenido unos primeros contactos que estarían dispuestos a ayudarnos y creemos que tenemos posibilidades de obtener la financiación", afirmó el director de Casa Mediterráneo.

