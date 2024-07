El trasvase de médicos a la sanidad privada aumenta un 12 % en seis años

Salvador Folgado es anestesista y lleva 24 años trabajando exclusivamente en la sanidad privada. Al finalizar su residencia, estuvo cinco años compaginándolo con la pública, pero decidió hacer el salto definitivo a cambio de una mejor conciliación, una mayor retribución y la posibilidad de desarrollar su carrera profesional fuera de los circuitos cerrados y estrictos de los hospitales valencianos; por veteranía. «No me he arrepentido nunca de mi decisión», cuenta a Levante-EMV, del mismo grupo editorial. Su elección era anómala: de sus nueve compañeros de promoción, únicamente él optó por ello.

Casi un cuarto de siglo después, la situación ha cambiado con una tendencia mayor a compaginar ambos sectores o a abandonar la sanidad pública. Hay varios indicadores que lo revelan. Uno de ellos es la apertura de nuevos hospitales privados en la ciudad de València, como IMED Colón en abril, o los futuros centros —en construcción— de Ascires, Vithas e IMED. Pero lo reflejan, también, las cifras del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) que, aunque estimativas, recogen este fenómeno. De los 18.900 colegiados, 4.900 —el 25,9 %— han notificado trabajar, de forma parcial o completa, en la sanidad privada. Hace seis años, la cifra llegaba a los 4.372, por lo que el incremento ha sido de un 12 %. Desde la entidad, insisten en que los colegiados no están obligados a informar de ello, por lo que «es de suponer que la cifra real sea mayor a la registrada», aunque coinciden en ver un «crecimiento gradual, poco a poco, en los últimos años».

Algunos, como Vicente Domingo, presidente de la Sociedad Valenciana de Anestesiología, siguen compaginando su trabajo en la pública y la privada. En la actualidad, trabaja en el Arnau, pero gran parte de su carrera la ha ejercido en el hospital de Xàtiva, donde tuvo la posibilidad de conseguir su primer contrato, pero reconoce que la predisposición de las nuevas generaciones no es la misma, «tienen otras prioridades». Cree que se «deben de hacer muchas cosas para cambiar este fenómeno» y que «se están haciendo pocas». Entre los motivos, arguye los mismos que llevaron a Salvador a dar el salto: una retribución no ajustada al tiempo de formación de un facultativo, el desarrollo de la carrera profesional y la conciliación familiar. «Tienes que tener muchos incentivos y eso es complicado», asegura. Y es que, en los últimos años, se ha producido un cambio generacional; los jóvenes valoran su trabajo, pero no a cualquier precio.

«Buscamos tener calidad de vida», insiste María Blesa, residente de segundo año en la especialidad de Anestesiología. No tiene decidido qué hará en su futuro profesional; es pronto, le quedan dos años de residencia y tampoco conoce el entorno de la privada, aunque le causa curiosidad y hace preguntas a los adjuntos que compaginan ambos sectores. «No conozco a ningún residente recién graduado que se haya pasado a la pública —, añade—, pero los jóvenes queremos seguridad económica y la privada es una opción». n

