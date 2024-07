Agua refrigerada en las calles de Alicante para combatir el calor.

Fuentes de agua refrigerada para aplacar el intenso calor del verano. Alicante contará, desde esta semana, con seis surtidores de agua del grifo ubicados en varios puntos de la ciudad. Se trata de la primera fase un proyecto piloto de red de surtidores de agua de uso gratuito impulsado por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento que se ubicarán en diferentes barrios de la ciudad. El primero de estos puntos, que funciona con botellas de agua reutilizables, está ubicado en la puerta del Mercado Central de Alicante, en la avenida de Alfonso el Sabio, y busca facilitar el consumo de agua de grifo y de reducir la generación de residuos mediante la recarga de envases

Esta primera fase se extenderá a lo largo del mes de julio, coincidiendo con el periodo estival, y contará con la colocación de seis surtidores en ubicaciones con gran afluencia de ciudadanía, como son: el Castillo de Santa Bárbara, junto al acceso al ascensor, el Paseo del Postiguet, en la zona de Cruz Roja, la plaza Santísima Faz, en la parte posterior del Ayuntamiento de Alicante, la avenida de Niza de Playa San Juan, en la zona deportiva Monte Tossal, junto a la zona del hipódromo y las piscinas, y en la fachada principal del Mercado Central de Alicante.

El proyecto continuará a lo largo del año con la colocación de una veintena de surtidores de agua refrigerada hasta final de 2024 en diferentes zonas de la ciudad. La segunda fase contempla la instalación de surtidores de agua fresca en la plaza Navarro Rodrigo de Benalúa, plaza de España, acceso al Hospital General de Alicante, plaza Séneca, plaza de la Constitución en Villafranqueza y entorno del monasterio de la Santa Faz. En la tercera fase, los dispositivos llegarán a la isla de Tabarca, Urbanova, paseo Joan Fuster en Gran Vía Sur, plaza de Argel en Virgen del Remedio, plaza de Castellón "Palmeretes" en Carolinas Bajas, plaza de Orán en la zona norte, entre otras propuestas que irán incorporándose.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que "esta es la apuesta de Alicante por instalar de nuevo esas fuentes públicas, agua refrigerada, fresca y de la máxima calidad como es la de grifo que tenemos en nuestras casas. Este es un proyecto piloto que llega para quedarse". "El proyecto piloto son seis puntos concretos, hemos buscado zonas de mucha afluencia, donde se pueda reunir mucha gente y, además, en verano. Si estos primeros seis puntos dan resultado y la gente lo acepta el proyecto tendrá continuidad y su extensión se dará por todo Alicante", ha indicado Barcala.

El alcalde ha animado a beber agua de grifo, que cuenta con todas las garantías sanitarias, como es la que surte estos dispensarios que se van a instalar por toda la ciudad. "Yo esto lo veo absolutamente normal porque yo solo consumo agua del grifo en mi casa. Lleno las botellas del grifo, las meto en la nevera y cuando está fría me la bebo, lo recomiendo, a mí me sabe fenomenal el agua y me quita la sed, creo que es lo mejor", ha afirmado Barcala.

Por su parte, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, ha explicado que "se instalarán veinte surtidores en tres fases" y ha pedido la colaboración ciudadana para cuidar estos dispositivos que vienen a la ciudad para quedarse. Sánchez ha resaltado que "la posibilidad de recargar nuestra botella con agua fresquita que sale de este dispensador para que no generemos tanto plástico rellenándolas y poder hacerlo con un agua con garantía sanitaria, magnífica, de confianza y de calidad como es la que sale del grifo en Alicante y que es la que abastece este surtidor donde sale fresquita para aliviar los días calurosos".

A vueltas con Vox

El acto de presentación de esta medida no ha estado exento de polémica. Tras el anuncio, en el que estuvieron presentes varios miembros del equipo de gobierno, se vivió un momento de tensión entre el alcalde de Alicante y los concejales de Vox que se encontraban al completo en la presentación. El motivo es que el partido ultra y Barcala habían acordado que en las declaraciones el alcalde haría mención a que esta iniciativa estaba pactada entre el grupo Popular y Vox como proponente dentro de los Presupuestos de 2024.

El encontronazo con la portavoz de la formación, Carmen Robledillo, provocó que el alcalde volviera a convocar a los medios de comunicación para añadir a las declaraciones que había realizado anteriormente el hecho de se trataba de una "iniciativa pactada" entre ambas formaciones, tal y como se habría acordado al inicio de la comparecencia. "La instalación de estos surtidores es una iniciativa pactada entre el grupo Popular y Vox como proponente dentro de los acuerdos de los Presupuestos de 2024. Aguas de Alicante tiene previsto seis puntos y dos fases más y desde el presupuesto municipal, según como vaya funcionando el sistema, iremos completando toda la red de fuentes porque nuestra intención. Ese es el pacto al que llegamos entre los dos grupos municipales", ha señalado Barcala.

Una cuestión, la del pacto, en la que ha insistido en su segunda intervención ante los medios. "Es una cuestión que es importante remarcarla porque forma parte no solo de esos acuerdos adoptados para sacar adelante los presupuestos de 2024, sino por poner las cosas en su justo término y cuando el grupo Vox es el proponente, nosotros aceptamos la propuesta y así se traslada también dentro del seno de Aguas de Alicante para que se impulse el proyecto. Es contar las cosas tal y como son y tal y como se han producido", ha explicado el alcalde de Alicante.

Respecto a este desencuentro, la concejala de Compromís, Sara Llobell, que ha asistido al acto de presentación de los nuevos puntos de agua refrigerada, ha destacado que "hemos asistido a un encontronazo entre el alcalde y su socio natural de Vox por la foto en la inauguración de la fuente. Esto nos da idea de lo que ocurriría si gobernaran juntos. Llama la atención que Vox, negacionista del cambio climático sea quien quiera amortizar la idea de implantación de fuentes en la vía pública, una medida pedida por Compromís durante años como uno de los elementos para combatir las altas temperaturas y disponer de refugios climáticos en la ciudad".

Aunque Vox no es el primer grupo municipal que realiza este tipo de propuesta en Alicante. En 2022, el entonces grupo municipal de Unidas Podemos, liderado por Xavier López, propuso al gobierno municipal de PP y Ciudadanos duplicar el número de fuentes de agua potable. La coalición consideraba que la falta de este servicio respondía "al modelo implantado por el Partido Popular de privatización del espacio público" y exigía entonces que, ante el reto de la crisis climática y la evidencia de veranos mucho más calurosos, se instalasen fuentes en todas las plazas, paseos y monumentos visitables de la ciudad.

Sin agua en los parques

Pese a la instalación de estos nuevos surtidores de agua refrigerada en la ciudad y a las peticiones ciudadanas que reclaman más surtidores de agua, las tradicionales fuentes de los parques de Alicante continúan con el grifo cerrado. El motivo, según el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se debe a la "salmonelosis", una enfermedad bacteriana común que afecta al intestino, y que puede tener presencia tanto en el agua como en algunos alimentos.

Alex Domínguez

"Eso es un problema por el tema de la salmonelosis, ya la normativa no lo permite", ha asegurado Barcala preguntado por la ausencia de agua en las fuentes de los parques de la ciudad. "Montamos en algunos de los parques fuentes, pero para las mascotas y este tipo de fuente -las de agua refrigerada- son las que pretendemos hacer extensivas en toda la ciudad de Alicante", ha apuntado el alcalde de Alicante.

Barcala ha recordado que ya existen fuentes en la ciudad para mascotas, y que estas nuevas instalaciones tienen todas las garantías y "vienen para quedarse" con un proyecto extensivo a toda la ciudad. "Estarán funcionando siempre, se incorporan al espacio público, es una forma de volver a tener y de volver a contar con aquellas antiguas fuentes que había en la ciudad con todas las condiciones higiénicas y adoptando las nuevas tecnologías que nos permitan proporcionar el agua perfectamente saludable y además refrigerada", ha apuntado Barcala.

Suscríbete para seguir leyendo