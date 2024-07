Barcala rechaza aplicar las medidas cautelares contra el ruido a la espera de las ZAS en Alicante

El control al ruido del ocio nocturno en el entorno de la calle Castaños y en el Casco Antiguo de Alicante tendrá que esperar, aunque el Ayuntamiento aún no ha concretado hasta cuándo. Cuando el gobierno local del PP anunció que impulsaría la declaración de Zona Acústicamente Saturada en ambos espacios del centro de la ciudad, el vicealcalde, Manuel Villar, abrió la puerta a aplicar «medidas cautelares» contra los altos niveles de decibelios, mientras se tramitaban ambos expedientes. Ahora, el regidor alicantino, Luis Barcala, rechaza esa fórmula y defiende que la ZAS y el coto a la contaminación acústica son dos cuestiones que deben tramitarse al mismo tiempo.

Así lo confirmó Barcala, ayer, a preguntas de este diario. Sobre la situación en la que se encuentra el proceso de declaración de ambas ZAS, el dirigente popular sostiene que «se está trabajando ya en ello», aunque no es posible fijar una fecha concreta debido a que «los técnicos están terminando de perfilar las medidas» de las que , posteriormente, «se abrirá también un proceso, evidentemente, de consulta».

Sobre las declaraciones en las que afirmó que la ZAS se tramitaría de forma inminente, Barcala matiza que se refería al trabajo interno para su aprobación: «Se está trabajando ya en ello. Cuando dije ‘de inmediato’ me refería a que nos poníamos a trabajar de forma inmediata, cosa que hicimos. Llevamos dos semanas trabajando sin parar». Un trabajo que, según el alcalde, no debería tardar demasiado en dar sus frutos: «Yo espero que no dentro de mucho ya podamos hacer públicas cuáles son al menos las primeras medidas».

"Absolutamente simultáneo"

Al respecto de la posibilidad de que algunas de las decisiones relacionadas con las ZAS pudiesen adelantarse a su tramitación, en forma de «medidas cautelares», Barcala ha indicado que hasta que no se declare oficialmente la Zona Acústicamente Saturada no se implantarán las medidas que lleve aparejadas. «Tú no puedes declarar una ZAS sin adoptar ninguna medida. O dicho de otra manera no puedes adoptar medidas si a lo que van encaminadas es que a una zona sea acústicamente saturada. Es absolutamente simultáneo».

Lo que ni confirma ni desmiente el regidor es si la aprobación de dichos expedientes estará a tiempo antes de que concluya la temporada de verano, una de las épocas del año que más perjuicio generan en el descanso de los vecinos, según denuncian los propios residentes. Consultado sobre esta cuestión, el alcalde alicantino echa balones fuera: «No he dado fecha», ha incidido.

