"La Verónica" se une a la pugna por abrir el Miércoles Santo en Alicante

Más propuestas de cambios para el Miércoles Santo en Alicante. Tras anunciar la Hermandad de la Santa Cruz su intención de regresar a su puesto de salida el Miércoles Santo por los posibles rumores de que una hermandad estaría interesada en integrarse en esta fecha, después de un año de "prueba" en el que la Cofradía del Divino Amor abrió esta jornada de la Semana Santa alicantina, ahora la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, conocida popularmente solo como "La Verónica", notifica su intención de dejar el Domingo de Ramos para pasar a abrir el Miércoles Santo.

Entre los motivos de la hermandad para solicitar el cambio, se encuentra la mayor disponibilidad horaria en la jornada del Miércoles Santo y que su paso, al ser de "pasión", encaja mejor en los días centrales de la Semana Santa alicantina. El hermano mayor de la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, Emilio Martínez, ha asegurado, en declaraciones a este medio que cuenta con "una propuesta de la hermandad de pasarnos al Miércoles Santo. Ha habido una propuesta para estudiar el tema de pasar a otro día la procesión y cómo tenemos autonomía, lo vamos a estudiar", señaló Martínez.

El motivo se debería, según el hermano mayor de "La Verónica", a que "el Domingo de Ramos por la mañana vamos apretados y no nos da tiempo. Por la tarde, a las 17.00 horas, sale San Pedro y esto nos deja poco margen para terminar y dejarlo todo en orden. Nosotros hemos hablado con Santa Cruz y con el Divino amor, pero todavía tenemos que hacer una propuesta formal a la Junta Mayor. Creemos que si nos ponemos de acuerdo con el orden sería posible. También tiene sentido que vayamos un día a mitad de la Semana Santa y no en Domingo de Ramos porque somos un paso de pasión", aseguró Martínez.

Sin embargo, el problema radica, para Emilio Martínez, en si Santa Cruz no cediera el primer turno de salida. "Si Santa Cruz dice que delante de ellos no entra nadie, sería entrar en carrera oficial a las 23:00 y eso sería un problema. Hay que estudiar bien las cosas, podemos entendernos hablando y llegar a acuerdos que se puedan mantener. Tal y como lo hemos planteado, se podría hacer, pero si ellos dicen que delante de ellos no entra nadie, es como decir que el Miércoles Santo solo son ellos", añadió el hermano mayor.

El calendario del Miércoles Santo en Alicante ya está bastante apretado, lo que complica la reorganización. "Este año el cambio de Santa Cruz no salió como pensaban y ahora no quieren que delante de ellos salga nadie. Detrás de ellos sería imposible salir para nosotros, porque ellos entran en carrera oficial a las 22.00 horas y salen pasadas las 23.30 horas. Si fuéramos detrás, llegaríamos a Santa María a la 1 de la madrugada, lo cual es demasiado tarde. Vamos a estudiarlo, pero es algo que queremos hacer el bien de las procesiones y la Semana Santa", apuntó Martínez.

