Alicante amenaza con denunciar al youtuber Nil Ojeda por el reto en el que jóvenes fingían ahogarse en la playa

Una "broma" que puede salir cara. El Ayuntamiento de Alicante valora llevar a los tribunales el reto viral en el que jóvenes fingían ahogarse en la alicantina playa de San Juan para conseguir regalos de una marca de ropa. La iniciativa, impulsada por el conocido creador de contenido Nil Ojeda para promocionar su proyecto empresarial "puso en jaque" a los socorristas de la ciudad, según ha reconocido el propio Ayuntamiento, y podría ser constitutiva de un delito penal.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, y el de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, han comunicado este martes que el gobierno local ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Ayuntamiento "para que estudien la posibilidad de ejercer acciones legales contra los responsables de ese juego de rol ante la alarma generada".

Poquet ha advertido de que dar falso aviso de emergencia "es un delito recogido en el Código Penal" y ha señalado que "no se puede jugar con la seguridad de las personas en nuestras playas y no lo vamos ha consentir". Una situación sobre la que "la Policía Nacional está elaborando un informe e investigando", según ha apuntado Poquet, aunque fuentes del cuerpo han confirmado a INFORMACIÓN que, por el momento, no se ha iniciado ningún trabajo al respecto.

Según el Código Penal, "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento será castigado con la pena de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año o multa de 3 a 18 meses".