Alicante pierde una ayuda de Europa para vivienda por no ejecutar inversiones a tiempo

El Ayuntamiento de Alicante ha perdido la oportunidad de recibir cerca de medio millón de euros en ayudas europeas para la construcción de viviendas sociales por no haber ejecutado a tiempo los proyectos necesarios para ello, pese a contar con los fondos disponibles desde hace seis años. Según un informe del Patronato de Vivienda, en el ejercicio de 2017 se incluyó «una aportación de inversiones por importe de 435.000 euros para adquisición y reforma de viviendas» con el objetivo de que se incorporasen al parque social. Un gasto que estaba previsto financiar mediante préstamo bancario y que, en 2018, se duplicó hasta alcanzar los 870.000 euros, de los que el 50% serían asumidos por el Ayuntamiento y la otra mitad provendría de una subvención europea para el proyecto de «compra de vivienda, acondicionamiento y programa de viviendas intergeneracionales».

De esta manera, el gobierno local dispondría de cerca de 900.000 euros para incrementar el parque público y mejorar la situación del mercado inmobiliario en Alicante. Sin embargo, según el propio documento firmado por el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, el pasado año 2023 finalizó sin que se hubiesen completado las actuaciones previstas por el Ayuntamiento. Con él, finalizó también el plazo para la ejecucuión y justificación de inversiones del programa Dusi-Feder 2014/2020, por lo que, según la concejalía, «no cabe la posibilidad de incorporar nuevamente dichos créditos al ejercicio de 2024».

No obstante, «dado que el Patronato tiene intención de realizar diferentes actuaciones de promoción y rehabilitación de vivienda social», como la anunciada en calle Ceuta, el ejecutivo municipal solicita que se incluya la misma cantidad en el próximo ajuste presupuestario previsto para el lunes. De esta forma, el Ayuntamiento volverá a disponer de 435.000 euros para dicho fin, aunque en esta ocasión no podrá aprovecharse del programa de financiación europea para duplicar su importe: Alicante perderá más de 400.000 euros de fondos europeos por no haber ejecutado antes de 2024 proyectos cuya fecha límite conocía desde 2017.

«Recortes»

Una situación por la que el PSOE de Alicante pide explicaciones. La edil socialista Silvia Castell ha destacado que «el alcalde no tienen ningún interés en combatir la emergencia habitacional mientras 4.500 familias continúan en lista de espera para acceder a una vivienda pública» y ha lamentado que Luis Barcala es «un especialista en reclamar dinero a otras administraciones», pero que «cuando lo recibe, no sabe gestionarlo». Además, el PSOE señala que con la modificación presupuestaria que el Ayuntamiento quiere impulsar el próximo lunes (en la que se vuelven a incluir los citados 435.000 euros) «el gobierno del PP pretende restar presupuesto a proyectos importantes para determinados barrios». En este sentido, revelan que se reducen las partidas económicas para ejecutar obras en 2024 como la comisaría de Playa de San Juan (que pasa de 3 millones de euros y le restan 2,1) o el parque del PAU 2, cuya partida se reduce en casi un millón.

El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que con el ajuste presupuestario se garantizará para el Patronato la misma cantidad (435.000 euros) a la que se comprometió en 2017 para impulsar viviendas sociales. Pese a la pérdida de la ayuda europea, fuentes municipales recuerdan que se están poniendo en marcha nuevos programas como el Plan Vive (al que el Ayuntamiento ha ofrecido ocho parcelas para construir VPO) e impulsando políticas para reactivar la construcción.