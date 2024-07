Otro artista alicantino competirá por la Hoguera Oficial

Un tercer candidato integrará la competición por la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante. Tras las confirmaciones de Pedro Espadero, quien buscará en 2025 revalidar su triunfo tras un año de éxitos en el que ha plantado su novena Hoguera Oficial consecutiva y que ha ostentado este honor durante 17 años, y la de Pere Baenas, responsable de la hoguera ganadora en esta categoría, "Geometría Vital" que realizó para Florida Portazgo y que le ha valido para convertirse en el tercer artista con más premios de Especial en Alicante -solo superado por Ramón Marco (22 victorias) y Gastón Castelló (10)- ahora un nuevo artista alicantino ha anunciado que buscará convertirse en el artífice del monumento que corona la plaza del Consistorio alicantino.

El artista que buscará alzarse con la victoria de este concurso, cuyo plazo de presentación de propuestas se adelantó al pasado 1 de julio, y que finalizará el próximo lunes 15 de julio, será el alicantino Lorenzo Santana. Este artista alicantino fue el responsable de cinco monumentos de Especial para la comisión de Polígono de San Blas, con quien debutó en la máxima categoría en 2015, y del monumento que en 2022 realizó para la hoguera Florida Plaza La Viña, tras dos años de parón de las Hogueras a causa de la pandemia. Además, Santana, es el responsable junto al artista Javier Gómez Morollón de los seis ángeles que acompañan al Belén gigante del Ayuntamiento, que forman parte de una iniciativa que el Consistorio calificó como la "Navidad a lo grande".

Con esta experiencia con la administración acumulada, Santana buscará probar suerte en un concurso al que no es la primera vez que se presenta, pero que le hace "mucha ilusión". "El año pasado no me presenté, pero este año me he visto más animado, es la ilusión que he tenido siempre como artista y poder hacerla realidad me haría mucha ilusión. Vamos a intentarlo, a ver si este año ocurre esta magia que necesito para conseguir este honor", asegura el artista.

Lorenzo Santana, asegura que el trato con la administración es lo que más aleja a los artistas de este tipo de concursos, aunque con el proyecto de los seis ángeles que acompañan al Belén gigante ha sido un aliciente para participar. "Realizar todos los trámites cuesta mucho, el Ayuntamiento siempre nos solicita mucha documentación y entrar dentro del concurso es difícil en este sentido, porque hace falta tener muchas ganas para vencer la parte administrativa, pero este año ha sido una gran ventaja que adelantaran el concurso, hacía mucha falta", explica Santana.

Y es que el artista alicantino intentará que este año sea el suyo. "El año pasado estuve a punto de presentarme y por circunstancias lo dejé. Este año pensándolo vi que disponía de más tiempo y elegí un proyecto que iba acorde conmigo. La propuesta que llevo es muy alicantina, con un estilo de hoguera alicantina y con el que he buscado que sea un reflejo de la ciudad. Voy a esperar a presentar la maqueta al último día, es una tradición entre artistas", apunta Santana.

Características

El plazo de presentación de propuestas, se adelantó al lunes 1 de julio y permanecerá abierto hasta las 13.00 horas del lunes 15 de julio. Los proyectos que se presenten, deberán incluir maquetas y bocetos, se entregarán en las oficinas de la concejalía en la Casa de la Festa, mientras que el fallo del jurado se conocerá el jueves 18 de julio. El jurado evaluará las propuestas basándose en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad, modelado y cromatismo, así como en el contenido y la crítica.

El Ayuntamiento ha asignado un presupuesto de 143.500 euros para las Hogueras Oficiales de 2025, de los cuales 118.500 euros se destinan a la hoguera adulta y 25.000 euros a la infantil. Estas cuantías se mantienen respecto a 2024, tras incrementarse el anterior ejercicio. El periodo de licitación para los monumentos oficiales de este año —adulta e infantil— concluyó el 22 de agosto de 2023, mientras que el 15 de septiembre se hizo público el fallo del jurado.

La Hoguera Oficial adulta de 2025 no superará los 20 metros de altura y su base no excederá de 12x12 metros. Los materiales básicos serán cartón y madera, las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano, y el número mínimo de ninots originales será de 28, según el Ayuntamiento.

La Hoguera Oficial infantil, por su parte, no superará los 3 metros de altura, con una base máxima de 3x3 metros. También se utilizarán cartón y madera como materiales básicos, las cartelas seguirán las mismas especificaciones que la hoguera adulta y deberá incluir al menos 18 ninots originales. La hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 6 horas del 21 de junio y la infantil, a la misma hora, del 20 de junio.

