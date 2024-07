Daniel Millor y Moisés Expósito-Alonso reciben el Premio Princesa de Girona 2024

Daniel Millor y Moisés Expósito-Alonso ya forman historia de los Premios Princesa de Girona 2024. Los alicantinos han sido reconocidos este miércoles en el acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Lloret de Mar, una ceremonia en la que se han hecho entre de los galardones, presidida por los Reyes, acompañados de la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía. Un año más, estos premios han reconocido el talento y la trayectoria de jóvenes menos de 35 años que destacan en sus áreas y que trabajan por construir un futuro mejor.

Los alicantinos premiados han sido reconocidos en dos categorías diferentes por ser los responsables de proyectos punteros. El arquitecto y coordinador del programa Asertos desde Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras, Daniel Millor Vela, en la categoría Social; y el ecólogo evolutivo, biólogo de plantas y genetista, Moisés Expósito-Alonso, en la categoría Investigación. Además de ellos, el jurado, ha reconocido al arquitecto, Antonio Espinosa de los Monteros, en la categoría CreaEmpresa y a la actriz Victoria Luengo, en la categoría Arte. El Premio Princesa de Girona Internacional, este año dividido en las categorías CreaEmpresa e Investigación, ha galardonado a la cofundadora y directora de Programas Globales de la empresa New Sun Road Guatemala, Susana Arrechea, y a la química especialista en desarrollos sostenibles y evaluación del impacto ambiental, Yarivith González.

Durante su intervención, Daniel Millor ha señalado que se siente "muy agradecido y afortunado" por recibir este galardón. "He tenido la suerte de crecer en un entorno que siempre me ha apoyado y que me ha permitido desarrollarme profesionalmente porque esto es un privilegio. Vivimos en un mundo que es profundamente desigual y eso me molesta, por eso estoy convencido de que hay que mirar las fortalezas y los talentos", ha apuntado Millor.

Por su parte, Moisés Expósito-Alonso ha comenzado su discurso de agradecimiento pidiendo diez segundos de silencio. "En estos diez segundos hemos emitido seis toneladas de CO₂ a la atmósfera y hemos talado cuatro hectáreas de bosque en el mundo. No os voy a mentir, estos datos son aterradores, pero mi mensaje no es pesimista. Jóvenes, hoy voy a felicitaros porque vais a ser la primera generación con un futuro sostenible", ha indicado Expósito-Alonso.

En la gala, la Princesa Leonor animó a los jóvenes a pensar a largo plazo para mejorar la sociedad. "Pensemos a largo plazo y aspiremos alto, sin perder de vista la realidad, pero con esperanza y energía para seguir mejorándola", afirmó. Leonor destacó que las historias de los premiados están llenas de personas excepcionales, viajes, emociones, determinación, mucho esfuerzo, promesas, héroes y heroínas, lágrimas e ilusiones, e incluso "plantitas", refiriéndose al ecólogo Moisés Expósito-Alonso, ganador del Premio de Investigación Científica 2024.

Después, tomó la palabra el Rey. "Hoy vemos a una generación, a la que pertenecen Leonor y Sofía, llena de entusiasmo", dijo, haciendo referencia a la reciente victoria de la selección española en la semifinal de Múnich y al gol del joven de 16 años, Lamine Yamal. Esta generación "nos da mucha confianza en el futuro de nuestro país y en el próximo domingo", día de la final de la Eurocopa, enfatizó.