Uno de cada cinco extranjeros asegura haber sufrido "discriminación múltiple" en Alicante

Una de cada dos personas extranjeras que residen en Alicante aseguran haber sufrido discriminación por su color de piel o lugar de procedencia en alguna ocasión, mientras que una de cada cinco sostiene que ha sido víctima de este trato en varios momentos. Son algunas de las conclusiones que se extraen del "Estudio-diagnóstico exploratorio de la situación de discriminación a personas migrantes en la ciudad de Alicante" elaborado por el Ayuntamiento.

Un documento que, a lo largo de más de 120 páginas, trata de profundizar en cómo viven los vecinos de Alicante nacidos fuera de España "mediante la escucha y recopilación de numerosas voces cualificadas", según el gobierno local. El objetivo es "analizar y entender las dinámicas y los procesos migratorios, así como abordar los problemas y necesidades emergentes" en la actualidad. Algo que el Ayuntamiento resume en tres palabras: comprender para actuar.

El texto recoge que la mitad de la población migrante de la ciudad ha sentido un trato diferente en alguna ocasión. Un porcentaje que aumenta cuando se les consulta sobre diferentes factores y ámbitos de discriminación, llegando a alcanzar el 62,98%. Además, una de cada cinco personas extranjeras que residen en Alicante aseguran haber sido víctimas de "discriminación múltiple", es decir, en varias situaciones diferentes.

Sobre ello, las entidades sociales opinan que existe una tendencia hacia la "normalización" del problema de la discriminación, lo que "contribuye a minorar su gravedad, incluso a la invisibilización". También apuntan que los principales factores que motivan estos tratos son el color de piel, la imagen personal, las creencias o prácticas religiosas, el lugar de procedencia, la lengua y el acento de las personas.

En cuanto a la opinión que los alicantinos tienen de la inmigración en la ciudad, el análisis señala que "existe el prejuicio especialmente agravado hacia las personas en situación irregular, bajo la premisa que se benefician del sistema, pero sin aportar". Aunque el propio documento indica que se trata de "un discurso contradictorio, ya que si no cotizan, no aportan y no pueden acceder a prestaciones del sistema, y si cotizan porque trabajan, se les acusa de quitar el trabajo a autóctonos".

La intención final de esta iniciativa es elaborar el Plan Municipal Integral de Inclusión de las personas migrantes en Alicante para el periodo comprendido entre los años 2025 y 2028. Una tarea, para la que el gobierno local ha emprendido también una consulta ciudadana en la que busca conocer el nivel de aceptación de la población extranjera en la comunidad alicantina y su integración en los barrios. Entre las propuestas de acción para abordar estas problemáticas en el futuro Plan de Inclusión, el estudio aboga por la "voluntad política", la "formación del personal de administración" y el impulso de "sistemas de acogida inclusivos a nivel habitacional", así como por "flexibilizar los procedimientos de regularización".

Estadísticas

En la ciudad de Alicante viven, según los registros del padrón, 62.195 personas de nacionalidad extranjera. Un dato que representa la cifra más alta de los últimos 20 años de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística. En 2004, residían en la capital de la provincia poco más de 25.000 personas nacidas fuera del país, lo que constata un cambio sustancial en la configuración demográfica de la población alicantina. En dos décadas, los extranjeros han pasado de representar menos de un 9% del total de ciudadanos a situarse cerca del 20% del censo. Por nacionalidades, de estas 62.195 personas, el 43% proviene de otros países del continente europeo, lo que supone 27.000 residentes; unas 17.000 personas son americanas, en torno al 27%; mientras que el 22% proviene de África (13.000 ciudadanos); y un 6% (casi 4.000 vecinos) tienen su origen en Oceanía.

Por países, Argelia es el que más población aporta a Alicante, con 7.892 personas; seguido de Colombia, con 5.929; Italia, de donde provienen 4.824 vecinos; Marruecos, con 4.071; y Rumanía, de donde son 3.926 residentes alicantinos. La lista la cierran países como Rusia, Venezuela, Francia, Ucrania, Argentina y China, con entre 1.900 y 2.900 personas.