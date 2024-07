El nuevo doctorado de la UA en Didáctica de Ciencias Experimentales implicará a 14 universidades

La Universidad de Alicante contará el próximo curso 2024-25 con un nuevo Programa de Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE) cuyo objetivo el proporcionar una formación avanzada en la investigación en dicha área de conocimiento de para conectar estrechamente la investigación con la práctica docente en ciencias de todos los niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad).

El carácter interuniversitario con catorce universidades confiere a este programa de doctorado un amplio abanico de formación, de conexión con una comunidad-área consolidada y con clara proyección europea en el que participan: la Universidad de Almería, la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Castilla-La Mancha; la Universidad de Cádiz; la Universidad de Córdoba; la Universidad de Girona; la Universidad de Jaén; la Universidad de Murcia (coordinadora); la Universidad de Málaga; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad de Alicante.

¿En qué consiste?

La misión del programa trata de ofrecer un escenario formativo coherente con el perfil de los estudiantes que, en las universidades españolas, suelen realizar tesis en torno a la didáctica de materias como física, química, biología, geología, matemáticas o incluso tecnología. Un perfil que se identifica con el de profesorado en formación o en ejercicio que quiere especializarse en un tipo de investigación relacionada con la docencia de materias científicas, en cualquiera de los niveles del sistema educativo procedente tanto de grados de ciencias como de Educación Infantil, Primaria y másteres en educación.

La investigación sobre formación inicial de docentes de ciencias también es otro de los ejes sobre el que pivota el doctorado, de manera que los egresados en este programa de doctorado también estarán formados para, a su vez, formar a otros docentes en las áreas científico-técnicas.

Los campos de estudio de la DCE van desde la didáctica de la física, química, biología, geología y tecnología a la Educación para la Salud, Educación Ambiental, Sostenibilidad, CTS, Alfabetización científica, STEM, Ciencia escolar, o Digitalización, entre otros, relacionados con la enseñanza formal, pero también relacionado con la enseñanza no formal como museos, aulas de la naturaleza, comunicación y divulgación científica, etc. Una oferta formativa avanzada que cubre un enorme campo, lo que exige la participación de especialistas de muy variada procedencia.

¿Cómo acceder?

A este programa de doctorado podrán acceder doctorandos que tengan una formación en ciencias o ingeniería en las titulaciones de grado o licenciatura con máster en de Profesorado de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (especialidades de Física y Química, Biología y Geología), y alumnos graduados en titulaciones de magisterio que quieran adquirir una especialización investigadora en didáctica de las ciencias experimentales con másteres de educación.