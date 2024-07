Pere Baenas ficha por Sagrada Familia y renuncia a plantar en el Ayuntamiento de Alicante

Un rumor que sonaba fuerte y que al final se convierte en realidad. Pere Baenas vuelve a Especial y lo hace de la mano de Sagrada Familia. El artista valenciano responsable de la hoguera ganadora en esta categoría en 2024, "Geometría Vital" que realizó para Florida Portazgo, abandona así el proyecto que anunciaba hace tan solo unas semanas en declaraciones a este medio de comunicación de presentarse al concurso de la Hoguera Oficial del Ayuntamiento, y confirma su permanencia en la competición por revalidar su título en la máxima categoría de la Fiesta.

El artista de Gandía vuelve así a la que fue su comisión hace once años, con la que ya plantó en Primera, tras varias semanas de intensas negociaciones que han culminado en un pacto firmado este miércoles, según han confirmado desde la dirección de la comisión a este diario. Precisamente, el presidente de la hoguera Sagrada Familia, Carlos Gosálvez, ha asegurado que "efectivamente, hemos llegado a un acuerdo con Pere Baenas y va a plantar aquí en las próximas Hogueras, se viene con nosotros y es una alegría que vaya a estar con nosotros el año que viene, es una ilusión muy grande".

"Estamos muy ilusionados de volver a contar con Pere Baenas en nuestro distrito once años después de plantar con nosotros cuando estuvimos en Primera. Han sido días de negociación muy intensos porque él, después de lo que ocurrió, se encontraba un poco desilusionado y fue cuando anunció su intención de hacer la Hoguera Oficial, pero finalmente, a través de un comisionado que tenemos que es de Gandía y que le conoce personalmente pudimos convencerle de que apostara por nuestro proyecto y por el arte efímero. Estamos seguros de que con Pere Baenas disfrutaremos de un gran proyecto y un gran monumento", ha asegurado el presidente de la comisión, Carlos Gosálvez.

De esta forma, se ponen fin a semanas de negociaciones con una oferta a la que el propio Pere Baenas asegura que no se pudo negar. "En Sagrada Familia han luchado para que yo no me rinda y vuelva a estar en la cresta de la ola un año más. Salía de un sitio donde no nos habíamos entendido y veo que hay una comisión que me dice que se quiere volcar conmigo para lo que haga falta, eso ilusiona. Me han dicho que van a estar a muerte conmigo y eso es algo a lo que no puedes decir que no, hay cosas que no se pueden dejar pasar y al final me han convencido", ha afirmado Pere Baenas.

Baenas también explicó que la culpa de todo la tiene "un chico de Gandía" de Sagrada Familia al que conoce de toda la vida. "Es el culpable, este chico de Gandía. Somos del mismo barrio de toda la vida y él es de la hoguera de Sagrada Familia y al final, entre él y el presidente me convencieron. Estoy contento de estar otro año más en Especial y pienso ir a por el primer premio. No vuelvo a pasar el rato, voy a ganar", ha confirmado el artista.

Sobre si lamenta dejar a atrás el sueño de plantar la Hoguera Oficial del Ayuntamiento, Pere Baenas explica que es un proyecto que a su debido tiempo retomará con más ilusión. "La Hoguera Oficial siempre está ahí, es un concurso que sale todos los años y seguro que volveré a por ella y me presentaré. Y cuando lo haga, lo haré aún con más ganas y con un proyecto mucho más extraordinario",

