El Ayuntamiento amenaza con paralizar un hospital privado en Alicante por construirse el doble de lo permitido

Haber construido dos plantas más de las autorizadas por la licencia de obra y una más de las que permite el planeamiento urbanístico en vigor. Este es el motivo por el que el Ayuntamiento de Alicante ha amenazado con la paralización de las obras a la promotora de un hospital privado en Vistahermosa Norte, impulsado por el grupo IMED Hospitales, con un plazo de ejecución inicial de 18 meses, por lo que se estimaba su apertura para «el primer semestre de 2024», según un comunicado de la promotora de principios de 2023.

El decreto del gobierno municipal del PP advierte a la mercantil MPT SL Alicante, quien solicitó la licencia, de las anomalías detectadas en unas obras en fase de ejecución tras año y medio de trabajos, al no ajustarse a la autorización municipal debido a que la estructura, ya totalmente completada, cuenta con cuatro plantas (al margen de sótanos), mientras que la licencia de la obra, de noviembre de 2022, solo permitía dos alturas.

En un informe de este miércoles, 10 de julio, el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras de la Concejalía de Urbanismo señala que «en la comparación genérica del proyecto autorizado con lo ejecutado se constata a simple vista que se ha producido un incremento de dos plantas respecto a la licencia otorgada y de una planta respecto a la máxima permitida por el planeamiento en vigor». «El incremento de dicho volumen produce igualmente un incremento de la edificabilidad excediendo la máxima permitida en la normativa vigente», añade el documento notificado este jueves.

En consecuencia, el Ayuntamiento concede ahora a la empresa un plazo de diez días para alegar sobre un decreto al que ha tenido acceso este medio. La falta injustificada de contestación en fecha implicaría la aceptación de las irregularidades por lo que, dado el caso, Alcaldía acordará de manera inmediata la paralización de las obras en las parcelas que suman una superficie de 14.900 metros cuadrados o la prohibición de los usos, incluyendo la comunicación a las compañías suministradoras de los servicios públicos.

Además, el decreto subraya que, en caso de incumplimiento de esa probable paralización de obras, se procederá por la Policía Local a precintarlas.

MPT Alicante, la mercantil que pidió el permiso, sostiene a este medio que «el hospital dispone de la licencia de obras municipal con fecha 23 de noviembre de 2022 y que ha solicitado, en paralelo a la ejecución de obras, la ampliación de la edificabilidad de la parcela, al amparo de la Modificación puntual 42 del Plan General, aprobada de manera definitiva por el Ayuntamiento el pasado mes de marzo».

El proyecto de la construcción de un hospital privado en el entorno de Vistahermosa Norte llegó por primera vez al Ayuntamiento en 2021, cuando la sociedad Saboga District —antigua denominación de MPT Alicante SL— solicitó un informe de compatibilidad urbanística, que consiguió. Posteriormente, ya en agosto de 2022, la promotora pidió la licencia de obra, que obtuvo tres meses después. Eso sí, para un proyecto inferior en edificabilidad al que está ejecutando.

En agosto de 2023, la empresa empezó a tramitar la modificación puntual del sector PE/APA 9 de Vistahermosa en busca de un cambio en la calificación de la parcela de residencial (vivienda unifamiliar) a terciario especial para implantar el citado hospital privado y, además, incrementar la edificabilidad del terreno, pasando de 0,5073 m2t/m2s a 1,0146 m2t/m2s, aunque la empresa en un primer momento incluso intentó alcanzar el 1,25 de coeficiente. Este cambio en el planeamiento se amparaba a su vez en una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1987. En concreto, en el cambio número 42, que no se aprobó definitivamente hasta el pasado mes de marzo.

Tras las subsanaciones exigidas por los técnicos de Urbanismo, la Junta de Gobierno local dio el visto bueno a la modificación puntual del sector urbanístico el pasado 18 de junio. Este miércoles se convocó la Comisión de Urbanismo en busca del aval político necesario para que la iniciativa lograse su aprobación inicial en el pleno extraordinario convocado por Barcala el próximo lunes. Sin embargo, a última hora, el gobierno local suspendió la reunión alegando que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, está de baja por maternidad, y en la sesión plenaria finalmente se abordará solo un ajuste del Presupuesto municipal.

A día de hoy, el edificio tiene totalmente construida su estructura, con un total de cuatro plantas sobre cota, pese a que la licencia solo permitía dos y que el trámite para la ampliación de la edificabilidad aún no ha llegado ni a Pleno.

A preguntas de este diario, fuentes municipales subrayan que «la licencia concedida en noviembre de 2022 no ampara la totalidad de las obras que se están ejecutando». Aseguran además que «el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento de estos hechos hasta ahora porque no ha habido antes denuncias por irregularidades y no dispone de medios suficientes para vigilar las obras de todas las licencias que concede», aunque se trata de una obra visible por sus dimensiones en una zona de expansión.

Desde el grupo municipal socialista liderado por Ana Barceló añaden que «el alcalde tendrá que comparecer para explicar por qué desconvocó la comisión en la que se iba a votar el cambio del plan parcial para blanquearlo en un pleno».

