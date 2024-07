Barcala enfría la crisis con Vox en Alicante: "Seguimos con las puertas abiertas"

En plena crisis entre el PP y Vox, que se ha cobrado los gobiernos autonómicos que compartían ambas formaciones, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, trata de aplicar un cortafuegos a su relación con la formación de ultraderecha. El regidor, aunque reconoce que "no había alternativa" a la ruptura tras el "órdago" de Santiago Abascal, incide en que la política municipal es "diferente", por lo que no teme que los ultras endurezcan sus posicionamientos negociadores.

Este mismo viernes, Barcala se ha pronunciado sobre lo que él mismo ha catalogado como "la noticia del día", en referencia a la decisión de Vox de romper todos sus gobiernos autonómicos con el PP y situarse en la oposición. Sobre la salida de los tres cargos de la formación de ultraderecha con los que contaba el gobierno valenciano, Barcala ha querido mostrar su "mayor agradecimiento", ya que "han estado pendientes constantemente de las cuestiones que se les han requerido y eran importantes para Alicante". En cuanto a la decisión, el regidor alicantino cree que "no había alternativa tras el órdago de Santiago Abascal y de Vox", aunque el Partido Popular "siempre está abierto a la negociación y a establecer gobiernos de coalición, pero no todo vale".

Sobre la razón que ha motivado la anulación de los pactos autonómicos, Barcala ha insistido en que "se está hablando de niños, no de otras denominaciones que se les pueda dar". El alcalde también ha querido señalar que la situación de estos menores que acogerán las comunidades autónomas "es un drama social que no es un problema de España" sino internacional. "Somos un pueblo solidario y un partido responsable, quien no esté así posicionado no puede estar en el gobierno de la Generalitat con nosotros", ha zanjado Barcala.

Obras prioritarias

Sobre el cambio de manos de la Conselleria de Infraestructuras, que pasa de estar dirigida por Salomé Pradas a Vicente Martínez Mus actual director general de Costas, el dirigente popular no ha querido perder ni un minuto: "Lo primero que he hecho ha sido mandarle un mensaje a Salomé Pradas, dándole las gracias por el trabajo en todas esas infraestructuras como la estación central del TRAM o el apoyo a la Variante de Torrellano. Que por favor se las traspase al nuevo conseller con el encargo, que estoy seguro de que así lo recibe, de darle continuidad al ritmo vertiginoso que estábamos llevando".

Por otro lado, también ha querido restar importancia Barcala a la situación en la que queda el Ayuntamiento de Alicante, donde el PP gobierna en minoría con el apoyo habitual de Vox. El alcalde asegura no temer un endurecimiento de la posición negociadora de los de Abascal: "Nosotros vamos a seguir con las puertas abiertas a la negociación tanto con Vox como al resto de grupos con representación municipal".

Según el regidor "a nivel municipal es diferente", ya que "el componente ideológico tiene menos peso que el pragmático de resolver problemas reales de los ciudadanos". Por este motivo, Barcala sostiene que "es más sencillo que se aborde la resolución de problemas sin tanta carga dogmática". En cualquier caso, advierte, "lo que no vamos a cambiar es el programa, el proyecto que estamos desarrollando ni la forma en la que negociamos los temas en los que dependemos de otras fuerzas políticas".