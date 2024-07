Paciente de Alicante trasplantada de riñón: "Lo que he vivido tiene salida"

"Lo he pasado muy mal pero lo que he pasado en mi vida tiene salida. Quiero transmitir a las personas que están en diálisis que se puede salir y que no hay que estar todo el rato pensando en la enfermedad, pues es cuando te consume". La de Mery Guerra Barcojo es una de las seis historias de vida que forma parte de la exposición "Vidas transformadas" que ha inaugurado este viernes en el Museo de Aguas, en los Pozos de Garrigós, la Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) en el 45 aniversario de su fundación.

Los retratos fotográficos de las personas trasplantadas ponen cara a esta opción de vida y con sus testimonios proyectados en pantallas gigantes ponen voz al impacto positivo de la donación de órganos, para motivar a más personas a convertirse en donantes, un gesto de solidaridad que puede ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

En el caso de Mery, además, ha recibido dos trasplantes. El primero cuando tenía 2 años, que le duró veinte "pero lo dejé escapar y no tomar las precauciones". Al perder el riñón tuvo que pasar a diálisis, donde estuvo cinco años, y le informaron de la opción de donante vivo puesto que tiene varios hermanos. En un principio ella se negó pues se sentía culpable de implicar a su familia, según confiesa en su testimonio, pero varios se hicieron las pruebas, uno era compatible y se lo donó. "Gracias por lo que ha hecho, me ha dado una nueva vida, me ha dado todo. Animo a la gente que pueda a donar", señala la joven, lo que le ha hecho consciente de su enfermedad".

Exposición conmemorativa de los 45 años de Alcer Alicante / Alex Domínguez

Dos trasplantes

Otro de los pacientes que ofrece su testimonio en la muestra es Roberto Oliver, que empezó con 25 años a dializarse. Cuando tenía 33 recibió su primer trasplante, que lamentablemente rechazó así que tuvo que volver a hemodiálisis durante otros ocho años. La vida le dio una segunda oportunidad y recibió su segundo trasplante de riñón. Durante todo este proceso ha sentido el apoyo y el cariño del personal sanitario que le atendió y agradece enormemente el acto altruista de las personas donantes y sus familias.

En su testimonio cuenta que la primera vez que le llamaron no estaba en casa pues es mecánico y estaba arreglando un coche. Le fueron a buscar unos vecinos, "dejé el coche a medias, sin montar, y me fui al hospital". Con su segundo riñón "lleva ya nueve años, me va todo de maravilla y viviendo la vida mejor. Estamos muy bien pero tenemos que tener mucho cuidado y cuidar el riñón que nos han dado".

Técnica pionera

También cuenta su vivencia real otros trasplantados como Ginés Juárez, que se atrevió a formar parte de una nueva técnica pionera consistente en el trasplante de un órgano de donante con hepatitis C; Carlos Corraliza y Fini Vicedo, matrimonio que también comparte la experiencia de la donación pues ella decidió donar un riñón a su marido y evitar así su entrada en una técnica renal sustitutiva; José Luis Ferrández, que con solo 19 años fue diagnosticado de poliquistosis hepatorrenal; y Fanny Reus, que comenzó en hemodiálisis casi sin darse cuenta y a quien el trasplante le supuso una vuelta a la normalidad a todos los niveles.

Actualmente es la presidente de Alcer Alicante, quien durante la presentación de la muestra ha señalado que las actividades en torno a este aniversario no serían posibles sin el equipo técnico de la asociación que trabajan para que quienes acuden a ellos se sientan como en casa. "Todos remamos en la misma dirección. Sigamos trabajando por las personas con enfermedad renal crónica en la provincia".

Respaldo

Al acto ha asistido la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, quien ha ensalzado la labor de Alcer. "Cuando uno está enfermo es fundamental sentirse respaldado y saber dónde acudir. Sin las asociaciones de pacientes muchas cosas no se podrían llevar a cabo. 45 años de trabajo sin ningún tipo de interés personal, por ayudar a la ciudadanía, no es cualquier cosa. Es mucho esfuerzo ayudando a los demás en el ámbito de la prevención y el tratamiento".

Enfermedad renal crónica

La exposición se completa con una cronología detallada de los hitos más significativos de Alcer Alicante, así como con los avances tecnológicos y en tratamientos que han marcado la evolución de la lucha contra la enfermedad renal crónica. Así como los avances en trasplantes, desde el de donante vivo al cruzado.

Uno de los pasos más importantes está en el hito de la enfermedad renal crónica avanzada en el tratamiento renal, ya que se centra en la identificación de pacientes en etapas avanzadas antes de que necesiten diálisis. Este avance permite que personas diagnosticadas puedan ser trasplantadas directamente sin la necesidad de ser dializados previamente.

