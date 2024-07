Primera semana de las fuentes de agua refrigerada en Alicante: "Esto es lo mejor que hay"

Alicante recibe con entusiasmo sus cinco primeras fuentes de agua refrigerada. Una iniciativa que tuvo su inicio a principios de semana y que prometía cambiar la manera en que alicantinos y visitantes enfrentaban el sofocante calor veraniego. Durante los primeros días de funcionamiento, las nuevas fuentes de agua refrigerada demostraron ser un auténtico oasis urbano, brindando alivio a todos aquellos que transitan por las calles del núcleo urbano. Este proyecto piloto, impulsado por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento, no solo busca mitigar el calor, sino también fomentar el consumo de agua del grifo y reducir la generación de residuos plásticos. La acogida ha sido tan positiva que muchos ya consideran estas fuentes como "lo mejor que hay" en la ciudad.

Pedro Martínez, un alicantino que se topó con la fuente mientras paseaba y que aprovechó para refrescarse en una de ellas, expresó su alivio por la instalación de estos surtidores. "No sabía que las habían instalado, me las he encontrado paseando y la verdad es que ha sido un alivio porque hace mucho calor. Esto es lo mejor que se puede hacer, siempre hace falta tener este tipo de fuentes porque hace mucho calor en Alicante, hay días que es un infierno, no por el calor en sí, es la humedad que siempre lo hace más difícil de llevar. Ojalá pongan más fuentes".

La iniciativa surge como un proyecto piloto en cuya primera fase se instarán seis fuentes. Cinco de ellas ya se encuentran instaladas en las calles, quedando pendiente únicamente la del Tossal que se completará durante la próxima semana debido a un retraso provocado por obras en la zona. Las fuentes se han colocado estratégicamente en lugares de gran afluencia, como el Castillo de Santa Bárbara, el Paseo del Postiguet, la plaza Santísima Faz, la avenida de Niza de Playa San Juan o la fachada principal del Mercado Central de Alicante.

Alexander Gómez, camarero en un bar de la plaza de Santa Faz, comentó que durante estos primeros días el uso de la fuente por parte de los transeúntes ha sido muy frecuente. "La gente se para mucho a usarla, nosotros lo vemos desde el bar. Como es gratis y está fresquita, tiene mucho público y esta semana ha tenido mucho uso. La gente viene con mucho calor y a algunos les decimos que hay una nueva fuente, que es potable y que está fresca. También avisamos a los clientes del bar de que pueden usarla y la verdad es que es algo que ha gustado mucho a todo el mundo", aseguró Gómez.

Entre los usuarios de estas fuentes no todo el mundo es un gran experto. Es el caso de María Amparo Alonso, una alicantina que utilizó este tipo de fuente por primera vez esta semana. "La acabamos de ver hoy, nos ha dado alegría porque el agua es potable y sale fría. Esto está muy bien, pero falta que más gente lo sepa y que se acerquen a usarlas. Aunque, con el calor que hace, seguro que se unen. Todo lo que sea beneficioso es bueno, aunque para mejorarlas le pondríamos un cartel bien grande que indique que es agua potable, porque eso animaría a más gente a usarla", añadió Alonso.

Y es que aunque la instalación de estas fuentes fue bien recibida por los residentes, algunos sugieren mejoras para su uso. Patricia, una madre que paseaba con sus hijos y utilizó la fuente, comentó que "aunque la hemos usado mucho y nos parece una buena idea, nos habría gustado que viniera con algún vaso de cartón, al menos para poder usarla sin tener que salir con una botella o un vaso de casa, porque es bastante incómodo. Aunque también puedes salir de casa con la botella llena, vaciarla y rellenarla aquí, pero esa costumbre aún no la tenemos. Ahora, sabiéndolo, igual nos animamos".

Una iniciativa que tiene su acogida en todo tipo de grupos, incluso para aquellos que visitan la ciudad. Jose Cervantes, guía de freetours por la ciudad, no solo apoya la iniciativa, sino que recomienda a los turistas que aprovechen las nuevas fuentes durante la visita guiada. "Estaba contando la historia de la plaza de la Santa Faz y aprovechando que en ella hay una de las nuevas fuentes y hemos hecho un pequeño descanso en la explicación. Les he dicho a las chicas con las que estoy haciendo el tour que pueden rellenar sus botellas de agua en estas fuentes y que, además, está fría. Han aprovechado y han recargado. Este es el primer tour que hago con la fuente funcionando y nos parece una buena idea, la verdad", indicó Cervantes.

Como ellos, Francisca Blasco, vecina de Alicante, valoró positivamente la instalación de estos surtidores, aunque confesó que todavía no se había animado a utilizarlos. "Me parecen super bien, estupendamente. Está muy bien que estén las fuentes distribuidas por la ciudad. Aún no la he usado, pero ya he visto a gente que ha llenado la botellita. Nos sentamos en unos bancos a descansar después del paseo y desde el miércoles que la pusieron vemos mucha gente que la usa. Aunque, para mí, está un poco escondida e igual habría que indicar mejor que está ahí porque mucha gente no la ve", apuntó Blasco.

Próxima fase

Esta primera fase se extenderá a lo largo del mes de julio, coincidiendo con el periodo estival, y contará con la colocación de seis surtidores en ubicaciones con gran afluencia de ciudadanía, como son: el Castillo de Santa Bárbara, junto al acceso al ascensor, el Paseo del Postiguet, junto al botiquín, la plaza Santísima Faz, en la parte posterior del Ayuntamiento de Alicante, la avenida de Niza de Playa San Juan, en la zona deportiva Monte Tossal, junto a la zona del hipódromo y las piscinas, y en la fachada principal del Mercado Central de Alicante.

El proyecto continuará a lo largo del año con la colocación de una veintena de surtidores de agua refrigerada hasta final de 2024 en diferentes zonas de la ciudad. La segunda fase contempla la instalación de surtidores de agua fresca en la plaza Navarro Rodrigo de Benalúa, plaza de España, acceso al Hospital General de Alicante, plaza Séneca, plaza de la Constitución en Villafranqueza y entorno del monasterio de la Santa Faz. En la tercera fase, los dispositivos llegarán a la isla de Tabarca, Urbanova, paseo Joan Fuster en Gran Vía Sur, plaza de Argel en Virgen del Remedio, plaza de Castellón "Palmeretes" en Carolinas Bajas, plaza de Orán en la zona norte, entre otras propuestas que irán incorporándose.

