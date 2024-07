El incremento de los apartamentos turísticos en el Pla divide a los vecinos

La expansión de los apartamentos turísticos continúa imparable. Panaderías, tintorerías, oficinas, garajes y hasta talleres de reparación de coches son ahora apartamentos turísticos de bajo coste para acoger a los miles de turistas que recibe Alicante a diario. Este nuevo "boom" inmobiliario está cambiando el rostro de la ciudad. El fenómeno se inició hace unos años, antes incluso de la pandemia, en barrios turísticos como el Centro Tradicional, y ahora se ha extendido a zonas residenciales más tradicionales como el Pla, Carolinas Altas o San Antón.

Residentes en el barrio del Pla, uno de los más afectados por esta nueva tendencia durante el último año, lamentan que esta tendencia en expansión ha tensionado los precios de los alquileres y las ventas al alza. Se trata de la transformación de bajos comerciales y de antiguos negocios tradicionales situados a pie de calle en pisos turísticos de alquiler. Por ejemplo, relatan fuentes vecinales, la Panadería Magda, ubicada en la calle de García Gutiérrez, se ha transformado hace tan poco tiempo en un apartamento que incluso continúa conservando el rótulo del comercio.

Un fenómeno que también se produce en la calle Antonio Maura, donde varios comercios fueron vendidos por sus dueños para ser convertidos en apartamentos turísticos, o en la calle Barcelona donde un taller mecánico que ha abandonado la actividad comercial se encuentra en obras desde hace mes y medio para transformarse en una vivienda. Uno de los obreros que trabaja en la reconversión de uno de estos locales comercial en una vivienda comentó que "llevamos mes y medio trabajando en la reforma, pero no sabemos si es para alquiler turístico. Sabemos que antes era un comercio, un taller de coches, y ahora se está haciendo una vivienda".

Entre los vecinos del Pla, las opiniones son diversas y encontradas. Carmen Álvarez, una vecina de toda la vida, expresó su descontento por el rumbo que estaba tomando el barrio. "Me parece fatal que estén quitando comercios para poner pisos turísticos. Yo siempre he preferido las tiendas de barrio porque los centros comerciales ya están muy masificados y aquí en el barrio la persona que te atiende te conoce, pero ahora la mitad de estos comercios están cerrados. Yo digo que es una miseria porque los que se dedican al turismo ya tienen más que de sobra y aquí los vecinos tenemos que apoyarnos entre todos", afirmó Álvarez.

En los comercios de toda la vida, sus propietarios son algunos de los que más sienten esta situación. Alejandra González, propietaria de uno de estos hornos tradicionales, afirmó que le parece "fatal, esto está acabando con el barrio y está acabando con el comercio. Todos están cambiándolos por pisos turísticos, y este ha sido un barrio siempre de mucho comercio y es una pena que se acaben".

Como ella, Mari Carmen Martínez, otra residente del barrio, comparte su preocupación por esta situación que cada vez es más palpable. "Sí, la verdad es que lo hemos notado mucho en el barrio. Nos parece fatal que se esté haciendo esto y que se estén quitando comercios. El barrio tiene que tener tranquilidad, no tanto alboroto ni jaleo porque aquí viven muchas personas mayores que no se merecen este follón. Si se quitan las cosas de toda la vida para poner pisos turísticos, pues es una pena", comentó Martínez.

En este barrio tradicional de la ciudad cuesta encontrar vecinos que no sean conscientes de la transformación urbana. Jose Sereix, uno de estos residentes en el Pla, indicó que "no me parece muy bien lo que está pasando, no estoy muy de acuerdo con la turistificación del barrio ni con los bajos que se transforman en pisos turísticos y antes eran comercios. Al final todo eso encarece el precio de los alquileres y se cargan el comercio de toda la vida del barrio, que al final lo necesitamos".

Sin embargo, no todos los vecinos están en contra. Algunos han encontrado aspectos positivos en esta transformación del barrio. Mari Paz Martínez, propietaria de un establecimiento de hostelería y vecina de la zona aseguró que "si el comercio no funciona y algunos locales ya llevan años cerrados, pues por lo menos así se reconvierten en otra cosa y lo normal es que vayan haciendo estas cosas por el turismo. Al final, para el que viene es más barato y está más cerca de la playa. La mayoría funcionan bien y están siempre llenos, la mayoría de gente joven, y está muy bien porque a nosotros que somos un bar nos hace negocio y al barrio le da vidilla".

