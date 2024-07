Estos son los festivos escolares de Alicante para el próximo curso

Luz verde a la propuesta de días no lectivos para el curso 2024-2025. El Consejo Escolar Municipal ha acordado que las fechas seleccionadas como días festivos para el próximo curso serán el 28 de febrero (viernes de Carnaval), el 15 y 16 de abril (martes y miércoles de Semana Santa), y el 2 de mayo (viernes siguiente al Día de los Trabajadores).

Por primera vez, se han incluido como días no lectivos el martes y miércoles de Semana Santa. Además, se ha decidido sustituir el día no lectivo de San Vicente (28 de abril) por el 2 de mayo, un viernes, permitiendo así a los alumnos disfrutar de un puente, dado que el jueves 1 de mayo es festivo nacional por el día del Trabajador y, nuevamente, el viernes de Carnaval, 28 de febrero, como día no lectivo, una fecha que ya se había considerado en ocasiones anteriores.

La propuesta del equipo de gobierno fue aprobada con 13 votos a favor y siete en contra. Ahora, esta sugerencia se trasladará a la Conselleria de Educación, que tendrá la última palabra para ratificar el calendario escolar definitivo.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, indicó que esta medida responde a una demanda histórica de la Junta de Semana Santa y las Ampas de los colegios, que organizan procesiones en esas fechas. "En años anteriores no hemos podido atender esta solicitud porque necesitábamos los días para las Hogueras, pero este año, el calendario lectivo termina el 18 de junio, lo que nos permite hacer este ajuste", explicó De España.