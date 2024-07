Bares que son Centros Sociales en Alicante

En Alicante se entrelaza una red de encuentros en los lugares más inesperados con bares que se convierten en hogares para asociaciones, colectivos y amigos. La falta de espacios públicos en la ciudad ha llevado a los vecinos a convertir bares, cafeterías y otros rincones en auténticos centros sociales. Es en estos refugios improvisados donde se cultivan lazos comunitarios, donde la vida cotidiana encuentra su lugar para florecer y las voces se entrelazan en conversaciones entusiastas, desde la alegría del reencuentro hasta la pasión de un debate.

En barrios como Colonia Requena, Carolinas, Benalúa o San Blas, los locales que antaño solo servían tapas y café ahora compaginan su actividad con risas, debates, teatro y música que resuenan en mesas y salones de reuniones. Precisamente, en un estudio reciente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, se revela que estos espacios son más que simples establecimientos de hostelería; son núcleos de interacción vecinal y laboral.

Este podría ser el caso del bar El Castell, en el barrio de San Blas, que en los últimos años se ha convertido en un punto de encuentro esencial para diferentes agrupaciones. "Llevamos desde hace 8 años organizando la tertulia de los miércoles y aquí estamos", explica Manuel Rodríguez, organizador de un grupo de tertulias que se reúne en este conocido local. "Empezamos una reunión de amigos que nos juntábamos en un sitio de manualidades y decidimos que cada semana uno de nosotros abrirá un tema interesante de la tertulia. Esta semana ha venido una sexóloga y hemos charlado sobre la líbido y los orgasmos. Sobre todo nos gusta abrir temas de interés diario e incidir en el aquí y el ahora con el corazón como elemento fundamental", afirmó Rodríguez.

El grupo de tertulias que se reúne en el Castell, durante una charla sobre sexualidad esta semana. / RAFA ARJONES

Pero este no es el único grupo que emplea los salones de este establecimiento para celebrar sus reuniones. Otros, como la tuna de Antiguos Tunos Universitarios de Alicante, utilizan este espacio como sala de ensayos que llenan de melodías, risas e, incluso, cenas de compañeros. "Hemos escogido este sitio para ensayar porque tiene mucha comodidad, venimos un día a la semana porque tiene aire acondicionado, tiene calefacción, tiene salas amplias, nos atienden muy bien, la relación calidad precio es muy buena", señala Rafael Mira, presidente de la tuna de Antiguos Tunos Universitarios de Alicante.

"Pedir un espacio al Ayuntamiento es una gestión que tarda más tiempo y después está el tema del aparcamiento, que aquí es muy cómodo y es algo que valoramos mucho por lo complicado que está en Alicante", afirma Rafael Mira. "Aquí principalmente tocamos tuna, somos antiguos tunos universitarios, que somos de varias zonas de España y cantamos canciones de tuna, algunas mas antiguas, otras mas modernas, pero es una variedad folclórica de canciones de tuna", añade Mira.

Para el propietario del bar, Hamilton Holguin, la cesión de este espacio no es algo que se haga solo desde el punto de vista económico, sino que también es un empeño por fortalecer el sentimiento de barrio en San Blas. "Aparte de ser restaurante, el salón del bar se deja entre semana para hacer tertulias, eventos sociales o para las tunas... Aquí se habla de temas de todo tipo, como del poliamor o de las buenas energías. Son muchas actividades las que se celebran en este restaurante y durante esas reuniones hacen talleres y luego se quedan a cenar. Eso es el bar de toda la vida, un espacio al que la gente viene y se queda a disfrutar", afirma Holguin.

La tuna de Antiguos Tunos Universitarios de Alicante se reúne como cada jueves en el bar el Castell de San Blas para celebrar su ensayo semanal. / RAFA ARJONES

Pero este no es el único barrio en el que los bares se transforman en espacios sociales. En la Zona Norte, en el barrio de Colonia Requena, el bar El Loro también se ha convertido en un centro comunitario improvisado que hace las funciones de sede de la asociación de vecinos e, incluso, durante la pandemia fue el cuartel general desde el que actuó el banco de alimentos para abastecer a todos aquellos vecinos que lo necesitaban. Antonio Colomina, presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena, explica que este bar, un negocio suyo, se convirtió en la sede de la asociación de vecinos, ya que es "el único espacio" del barrio en el que "puedo hacer mi labor".

"Como no tenemos donde acudir cuando necesitamos hacer reuniones de la asociación de vecinos, venimos aquí al bar. Además, la dirección del bar es la que está metida en el Ayuntamiento como que la asociación de vecinos, desde aquí lo hacemos todo. Aquí vienen los vecinos a reclamar las necesidades del barrio, aquí hacemos las reuniones y cuando algún vecino tiene una problemática se le atiende aquí. Esto es la casa de todos", afirma Riquelme.

Antonio Colomina y Ana Galiana en la sede de la asociación de vecinos de Colonia Requena, el bar El Loro. / PILAR CORTÉS

Adaptarse o morir

En Villafranqueza, la falta de centros sociales y de bares ha llevado a los vecinos a reunirse en las comparsas de Moros y Cristianos. José Francisco Pascual, presidente de la Asociación de Vecinos de Villafranqueza, explica que ahora se reúnen en la comparsa de los Moros Viejos, de la que es el presidente. "Vamos recurriendo a las comparsas desde hace tres años porque nuestra sede del Ayuntamiento está en obras y todavía no han finalizado. Podríamos ir a la biblioteca, pero nos dicen que la reunión tiene que ser cuando esté el bibliotecario, pero se va a las 18.00 horas y los vecinos no podemos reunirnos hasta las 20.00 horas y en el centro de mayores no nos dejan porque les molestamos", indica Pascual.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Villafranqueza, José Pascual, en la comparsa Moros Viejos donde se celebran las reuniones de vecinos. / ALEX DOMÍNGUEZ

En otros barrios, como Benalúa y San Blas, los parques se han convertido en lugares de encuentro comunitario. Encarni Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Blas, señala que ahora se reúnen "a veces en el parque y otras veces en el centro social porque no tenemos local. A veces hemos intentado usar el centro público que hay en esa zona, pero si está ocupado tenemos que irnos al parque porque no tenemos otro sitio, ya hemos celebrado un par de reuniones en los bancos".

En Benalúa, la replaceta es el punto de encuentro de los vecinos por excelencia, y la falta de un centro social adecuado, los vecinos optan por reunirse al aire libre o en las instalaciones cedidas por el Consistorio del antiguo colegio del barrio. Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos «El Templete» de Benalúa, comenta que "en este espacio en el antiguo colegio es donde tenemos ahora la asociación de vecinos, en lo que era la casa del conserje. Es algo insuficiente, podemos tener ahí nuestro archivo y material y hacer actividades con los vecinos, pero la mayoría las tenemos que hacer a la intemperie por el poco espacio que tenemos en el interior, este barrio necesita un Centro Social digno desde hace años".

Los vecinos de la asociación de Benalúa celebran una reunión en el antiguo colegio del barrio. / INFORMACIÓN

Además de bares y parques, algunas librerías en Alicante ceden sus salas. Marta Hermida, dueña de la librería Fahrenheit 451, explica que desde su apertura esta librería ha tenido vocación de ser un espacio de encuentro de asociaciones. "La gente nos propone cosas y vemos si nos parece bien y si estamos de acuerdo en que se va a hacer. No acogemos cualquier cosa. Queremos que sea un espacio de reunión y de colaboración para fomentar el pensamiento crítico", asegura Hermidia.

