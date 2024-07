Las aceras de la calle Susana Llaneras, un carga y descarga improvisado en Alicante

Los vehículos toman la acera en la calle Susana Llaneras. Los comerciantes que se ubican en esta vía, próxima a la plaza nueva de Alicante, denuncian que desde que se acometieron los trabajos de reforma del entorno, que redujo las aceras hasta la altura del asfalto conformando una plataforma única, las zonas de paso peatonal se han convertido en una zona improvisada de carga y descarga para camiones de reparto, vehículos y motos. Una situación que consideran "inaceptable", ya que, según los vendedores de esta vía, esta práctica no solo impide el acceso de los clientes a sus establecimientos, sino que también obstaculiza el paso de los peatones.

Los comerciantes denuncian que esta controversia ha generado, incluso, enfrentamientos verbales entre comerciantes y conductores, que han derivado en denuncias ante la policía. Asimismo, los afectados exigen al Ayuntamiento de Alicante que se instalen una mayor cantidad de maceteros que delimiten las áreas de tránsito peatonal e impidan que los conductores aprovechen a reurbanización del espacio para estacionar y descargar mercancías.

Los comerciantes están desesperados por una solución que ponga fin a esta situación, que afecta directamente a sus negocios y a la vitalidad del área comercial. Víctor Pelluch, secretario de la Asociación de Comerciantes Benalúa y Maisonnave, señaló que "al no haber bordillo, los conductores creen que toda la calle corresponde a carga y descarga, y no es así. Esto es una acera en la que los peatones tienen preferencia. Los impuestos y el alquiler los pagan los comerciantes cada mes, y si no vendes, cierras, y si cierras, muere el comercio y la vida de la ciudad. Necesitamos más maceteros para evitar esta situación, porque tampoco queremos estar llamando a la grúa constantemente".

El secretario de la asociación de comerciantes asegura que esta situación ha llevado, incluso, a enfrentamientos personales entre comerciantes y conductores que han terminado en comisaria. "Esto ha llevado a enfrentamientos personales que han terminado en la comisaría de policía. Queremos que los vehículos respeten, pero no saben que esta área no es para carga y descarga. Esto se solucionaría con más maceteros y que el Ayuntamiento entienda nuestras necesidades, no queremos conflictos con los conductores, no somos policías", aseguró Pelluch.

Una de las comerciantes afectadas por esta medida, Anabel Cohen, manifestó su descontento ante esta situación. "Primero nos dijeron que la calle sería peatonal y luego nos informaron de que no iba a ser así y que, además, tendríamos una zona de carga descarga. Me tocó hacer un escrito y finalmente me pusieron un macetero en la entrada, pero aun así, en las zonas sin maceteros aparcan coches, motos y camiones. Necesitamos maceteros en toda la zona que no es de carga y descarga porque impiden que los peatones vean los escaparates y que los clientes accedan a los comercios", afirmó Cohen.

Como ella, Patricia Verdú, otra comerciante afectada, denunció que los conductores no solo aparcan en la acera, sino que, además, mueven los contenedores de basura a su antojo para estacionar con mayor comodidad. "Cada mañana los encuentras los contenedores en un lugar diferente, donde les conviene descargar ese día. La mayoría de las veces tenemos que salir nosotros a decirle a la gente que no puede aparcar ahí, y eso nos causa problemas. Además, esto impide que los clientes vean los escaparates y entren a los comercios con tranquilidad. Es algo diario", apuntó Verdú.

Entre las propuestas de los comerciantes para paliar esta situación se encuentra limitar el horario de carga y descarga en la vía de 07.00 horas a 10.00 horas. "La solución sería implementar horarios como en la mayoría de Europa, donde de 7 a 10 de la mañana los camiones pueden trabajar y después no se permite ningún vehículo en el centro, eso favorecería mucho el comercio", destacó Víctor Pelluch.

