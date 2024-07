Sin aire acondicionado en el centro de salud Alicante-Plaza de América

A más de 30 grados sin aire acondicionado en el centro de salud de Campoamor-Plaza de América de Alicante. Trabajadores de esta dependencia sanitaria de Atención Primaria explican que el sistema de climatización no funciona desde el viernes pasado, cuando se averió, que, debido a las altas temperaturas en el interior, se han producido mareos y bajadas de tensión entre personal facultativo, pacientes y administrativos.

En este último caso, señalan que el mostrador está cerrado y sin ventilación, "con ocho personas sudando sin abanicos y un ventilador para todos".

Parte urgente

Todo el centro está sin aire acondicionado salvo la unidad de salud mental. Los trabajadores cuentan que el viernes acudió personal de mantenimiento desde el Hospital de Alicante después de que enviaran un parte urgente al ingeniero pero "vieron que no se podía arreglar porque faltaba una pieza. Dijeron que hay que pedirla pero no sabemos cuándo la van a recibir colocar". Hasta el momento no han podido repararlo y la mañana de atención sanitaria se ha desarrollado con mucho calor.

Mareos

"Es el tercer día laborable sin aire. Médicos y todo el que tiene o puede se ha traído un ventilador o un abanico. Pero eso no quita la espera de los pacientes y los trabajadores, siete horas sudando, con dolores de cabeza, mal humor, bajones de tensión y mareos de pacientes y sanitarios. No son condiciones para trabajar". Algunos médicos de Atención Primaria, enfermeros y administrativos han presentado varias quejas por este motivo, según fuentes sanitarias. De hecho, los pacientes llegan de peor humor al mostrador "y pagan con el personal su esper pasando calor porque se les hace más larga y peor".

Abanicos

"He entrado solo a hacer una pregunta pero con ese tiempo nada más me estoy ahogando de calor", protestaba este lunes una usuaria del centro de salud. Otra señora añade: "hace un calor que te mueres ahí dentro. Eso deberían haberlo arreglado en minutos", explicaba mientras mostraba el abanico con el que ha mitigado el calor durante su estancia en el médico.

"Hace mucho calor porque además tiene materiales como el pladur y plásticos y con eso las personas nos asamos. No sé qué ha pasado, igual lo han quitado para ahorrar", apuntaba otra paciente.

Este diario ha consultado por esta avería y cuándo se espera subsanarla al Departamento de Salud de Alicante; y está a la espera de respuesta.

