Los colegios ven antipedagógicas las largas vacaciones de Semana Santa en Alicante

Demasiadas vacaciones en la recta final del curso. Es lo que los equipos directivos de colegios públicos de Alicante consideran que van a tener los alumnos el año que viene tras incorporarse por primera vez el Martes y el Miércoles Santo como días no lectivos en el calendario educativo de la ciudad. La medida, aprobada por el consejo escolar la pasada semana con 13 votos a favor y 7 en contra, ha generado un rechazo por parte de la asociación de directores de Infantil y Primaria, así como de todos los sindicatos de educación porque ven que las casi tres semanas de parón carece de criterios pedagógicos.

La nueva propuesta, que todavía debe ser autorizada por la Conselleria de Educación (con toda probabilidad de que salga adelante por tener el mismo color político que el Ayuntamiento), implicará que los alumnos tengan que ir el Lunes Santo a clase, es decir, el 14 de abril, y, a partir de ahí, encadenarán las vacaciones con la semana de Pascua para regresar a las aulas el 28 de abril y volver a parar el 30, ya que el 1 de mayo es festivo nacional (Día del Trabajador) y el viernes, 2 de mayo es Santa Faz.

Un colegio de Alicante, en imagen de archivo / Pilar Cortés

En contra

El calendario escolar no convence a los centros educativos, por un lado, porque se quedará suelto el Lunes Santo para acudir a clase, por lo que los directores temen que se genere un absentismo. Y por otro lado, porque el tercer trimestre se va a quedar reducido a la mínima expresión con tanto tiempo de descanso, ya que el curso escolar acabará el año que viene el 18 de junio.

La queja que trasladó el representante de los centros educativos es que se tengan esos días no lectivos se tengan que unir a unas vacaciones que ya están otorgadas en Semana Santa. Y es que la propuesta que los centros realizaron al consejo escolar tras consensuarla con todos colegios públicos fue la de declarar no lectivos el 31 de octubre (para unirlo con el festivo del 1 de noviembre que es viernes), el 28 de febrero (Carnaval) y el 2 de mayo (Santa Faz). El primero fue descartado y los dos segundos aprobados.

Los tres sindicatos que tienen representación en el consejo escolar de Alicante, Comisiones Obreras, UGT y el Stepv, rechazaron por los mimos motivos que el próximo curso haya más festivos escolares que nunca para Semana Santa.

«Pedagógicamente no vemos conveniente la propuesta aprobada. No tendríamos problema con la Semana Santa si no se tuviera libre la siguiente», explicó Carmen Soria, responsable de Educación en Comisiones Obreras, quien apunta a que tres semanas de parón es «una barbaridad para el final de curso». Desde UGT defendieron un reparto de los no lectivos que se ajusten a descansos pedagógicos y no festivos o intereses particulares vinculados a fiestas o procesiones.

De ahí que, entre las alternativas que se plantearon fue la de que no hubiera clase el jueves, 5 de diciembre, o el 7 de enero para que los escolares no volvieran a clase después del día de Reyes, como marca la tradición.

A favor

Frente a estas discrepancias con la propuesta del equipo de gobierno, la concejala de Educación, Mari Carmen de España, indicó el pasado viernes que esta medida responde a una demanda histórica de la Junta de Semana Santa y las Ampas de los colegios, que organizan procesiones en esas fechas.

El cambio ha sido del todo aplaudido por este colectivo, tras años de reivindicación por los estudiantes que participan en las procesiones y que tienen que acudir al día siguiente a clase. «Hay muchas hermandades vinculadas con colegios, y hay muchos alumnos de todos los centros y de todas las edades participando», dijo Alfredo Llopis, presidente de la Semana Santa de Alicante.

