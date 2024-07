El gobierno de Barcala aprueba la ampliación de las obras de la Explanada cuatro meses después de inaugurarla

La ampliación de plazo para la ejecución de las obras entre la Explanada y la Rambla ya es una realidad. Eso sí, lo hace cuatro meses más tarde de la finalización e inauguración de las actuaciones del nuevo el nuevo espacio peatonal entre ambas avenidas. La Junta de Gobierno ha dado luz verde este martes al expediente de ampliación de plazo y presupuesto para la reurbanización del paseo de la Explanada, fase III (calle Bilbao-Rambla), que la empresa adjudicataria solicitó el pasado 29 de febrero ante una serie de atrasos en la marcha de las actuaciones.

Según consta en el expediente aprobado este martes por parte del equipo de gobierno, las obras, que debían finalizar en septiembre de 2023, experimentaron "múltiples ajustes y prórrogas debido a diversas contingencias no imputables al contratista". Unas actuaciones que no abrieron al público hasta el pasado 15 de marzo y que obligaron, entre otras cuestiones, a trasladar el Belén Gigante a la plaza del Ayuntamiento o a la apertura del espacio antes de la finalización de las obras para no cancelar los actos navideños.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha justificado la aprobación de esta ampliación casi cinco meses después de la finalización de las obras asegurando que aunque esto "no es lo normal" de vez en cuando son expedientes que se "aprueban con posterioridad". "En su momento se estaba tramitando y es lo que ha tardado en llevarse a cabo. No es lo normal, pero a veces estas cosas se aprueban con posterioridad", ha indicado Villar.

Pese a todo, el vicealcalde ha defendido que se está trabajando en esta ampliación de plazos desde "el primer momento". "Se está tramitando desde el primer momento. En su día dije que se estaba tramitando, pero ha tardado un poco más de lo que se podía esperar", ha aclarado Villar.

Las obras, que constituyeron la tercera y última fase de reurbanización de la Explanada de Alicante, comenzaron en el mes de enero de 2023, con un importe inicial de 3,1 millones de euros, que terminaron suponiendo casi 300.000 euros más, y un plazo de ejecución de 8 meses. Esta decisión se basó entonces en la necesidad de ajustar el proyecto a las condiciones cambiantes del entorno. Sin embargo, en el mes de septiembre de 2023, cuando estas actuaciones deberían haber concluido, la empresa responsable de los trabajos solicitó una prórroga al Ayuntamiento por, según alegaban desde la mercantil adjudicataria Tizor, "cuestiones no imputables a la mercantil".

El gobierno de Barcala concedió entonces el "tiempo extra" con la mirada puesta en las fiestas de Navidad, cuando se habían programado diferentes actos festivos y conciertos en la zona. La imposibilidad, de nuevo, de cumplir con los plazos, motivó el traslado del Belén Gigante a la plaza del Ayuntamiento y motivó la apertura temporal del espacio -pese a que no habían terminado las obras- para no tener que cancelar los actos navideños. Un "sistema" que ya empleó el ejecutivo local con la avenida de la Constitución en Semana Santa.

Finalmente, después de Año Nuevo se retomaron los trabajos con un nuevo límite en el horizonte: el 31 de enero, fecha que tampoco fue la definitiva. La empresa solicitó una nueva ampliación hasta el 29 de febrero y el vicealcalde, Manuel Villar, anunció el visto bueno a la petición a principios de mes. Sin embargo, la mercantil volvió a incumplir los plazos acordados. No fue hasta el pasado 15 de marzo, cuando los alicantinos pudieron disfrutar por primera vez de este espacio, que incluye una fuente central, diferentes juegos de luces, jardineras, bancos y demás mobiliario urbano, como papeleras.

Suscríbete para seguir leyendo