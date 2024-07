El Ayuntamiento de Alicante descarta regular la entrada de turistas al Mercado Central

Sin restricciones a la entrada de turistas al Mercado Central. Al menos por el momento. El Ayuntamiento de Alicante decide no imponer restricciones a la entrada de turistas en el Mercado Centra y opta por dejar en manos de los vendedores y la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de València la redacción de una guía de buenas prácticas, que buscará equilibrar las necesidades de los comerciantes locales con el creciente interés turístico en el mercado. Esta decisión se alinea con otras medidas adoptadas recientemente para gestionar la afluencia turística en puntos clave de la ciudad, como el Casco Antiguo, donde se están implementando controles más estrictos sobre los tours ilegales.

La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, afirmó que, por el momento, no se han detectado problemas de aforo y que la mayoría de los vendedores están a favor de mantener el mercado abierto tanto para el público local como para los turistas. "El Mercado Central es un espacio abierto, un edificio municipal con entrada libre, y de momento no tenemos ningún problema a nivel de aforo. Es un tema que nos sentaremos a verlo, pero en principio en el Mercado Central se circula con total normalidad y la mayoría de los puestos, por no decir la totalidad, están a favor de tener un mercado abierto al público, a los turistas y a los visitantes. En principio, no está sobre la mesa regular la entrada", declaró López.

El Mercado Central de Alicante ha visto en los últimos años un aumento significativo en el número de visitantes extranjeros. Aunque esta afluencia ha beneficiado a ciertos sectores del mercado, como los vendedores de productos frescos y souvenirs, también ha generado preocupaciones entre algunos comerciantes sobre las posibles molestias y el impacto en su clientela habitual. En respuesta, la Junta Directiva de los mercados de la ciudad solicitó al consistorio que se adoptaran medidas y la creación de una guía de buenas prácticas, iniciativa que ya ha sido impulsada por la Asociación de Guías Turísticos Oficiales en València.

Respecto a la decisión del Ayuntamiento de no limitar el acceso de turistas a las instalaciones del Mercado Central, Paco Alemañ, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central, señaló que se encuentran en proceso de debate interno para decidir las mejores prácticas que permitan coexistir a los clientes locales con los turistas. "Estamos en proceso de debate y lo hablaremos los comerciantes cuando llegue el momento. Hay que recordar que el mercado es público, es municipal, y cualquier acción tiene que partir del Ayuntamiento. Si tienen que hacer estudios para ver el aforo y tener datos objetivos, entiendo que tiene que ser así", explicó Alemañ.

"Es cierto que ahora en verano mucha de nuestra clientela se va a las playas, y está bien que haya una sustitución de clientes por turistas que sí que consumen. Siempre hay gremios que venden menos a los turistas, como los de carne o pescados, aunque hay muchos apartamentos turísticos que vienen y compran por la gran cantidad de producto fresco y siempre está bien ver un mercado lleno de vida. El que vengan a hacerte fotos yo entiendo que al final es vibilizarte a ti y al mercado aunque entendemos que cuando llegan grupos de alguna visita guiada muy grande pueda ser molesto para algún comerciante", afirmó Alemañ.

Alemañ añadió que es crucial mantener una comunicación abierta con los guías turísticos para minimizar cualquier inconveniente que puedan causar los grupos grandes. "Lo que sí que es importante es que exista un cauce de interlocución. Yo ya hablo con guías turísticos de la Comunidad Valenciana y tenemos, a raíz de todo esto y del debate, hablamos mucho y desde el momento del debate se ve que son más respetuosos", destacó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central.

La guía de buenas prácticas contempla, entre otras recomendaciones, reducir el número máximo de personas por grupo o concretar los lugares determinados para que los diferentes tours hagan sus paradas, afectando lo menos posible al desarrollo comercial de los establecimientos. A pesar de las diferencias de opiniones entre los comerciantes sobre la afluencia de turistas, esta guía se considera un primer paso importante para equilibrar los intereses de todos los involucrados y garantizar un funcionamiento armonioso del Mercado Central. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue apostando por el mercado como un espacio abierto y accesible para todos, reafirmando su compromiso con la promoción turística y la protección del comercio local.

Productos frescos

Alicante ha lanzado una nueva campaña en sus cuatro mercados municipales de Babel, Benalúa, Carolinas y Mercado Central para destacar la frescura y proximidad de sus productos locales, incluyendo frutas, verduras, pescados y carnes. Bajo el lema "A frescos no nos gana nadie", la iniciativa busca premiar y fidelizar a los clientes con 10.000 abanicos y mochilas isotérmicas que ya se están distribuyendo.

La campaña, presentada en el Mercado de Carolinas, tiene como objetivo revitalizar y promover la venta de productos locales durante el verano, una temporada en la que se incrementan las compras de frutas y verduras. Los clientes pueden obtener los obsequios comprando en los puestos asociados, identificados con un distintivo especial en colaboración con la concejalía de Comercio.

