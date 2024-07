Tumbas de cartón contra la tala de árboles en San Blas

Tumbas de cartón contra la tala de árboles. Esta semana el parque de San Blas se ha convertido en un inusual cementerio. Lápidas de cartón pluma, cuidadosamente decoradas por los vecinos, emergieron entre las melias restantes del parque, portando mensajes como "lucha por mí", "RIP próximamente", "aún doy vida, no me mates" y "sin sombra no hay vida". Los responsables de esta iniciativa fueron los miembros de la Asociación de Vecinos de San Blas que decoraron la zona arbolada del parque con lápidas hechas a mano como símbolo de protesta para que se mantengan los ejemplares de melias restantes.

Esta medida supone una continuidad a las protestas vecinales que brotaron hace unos meses contra la tala de melias en San Blas tras la reactivación de las obras de la plaza. Encarni Rodríguez, presidenta de la asociación, expresó su preocupación: "Las pusimos nosotros. La iniciativa viene de la tala de las melias y, por lo visto, tienen previsto cortar esos árboles también. Protestamos porque nos están dejando sin árboles. Pueden hacer toda clase de obras, pero respetando los árboles".

Rodríguez continuó, destacando la importancia de los árboles en un contexto de temperaturas extremas. "Estamos en unas temperaturas tremendas. Si nos quitan lo poco que tenemos para poder protegernos del sol y todo es cemento y piedra, es que según lo único que dicen es que los árboles están en mal estado. Pues se nos ocurrió porque es como que la naturaleza nos está diciendo: no nos mates, queremos seguir vivos. El árbol quiere seguir vivo. Entonces, el lema de las tumbas es decir: nos estáis matando, no nos cortes, déjanos vivir", afirmó la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Blas.

La reactivación de las obras en la plaza de San Blas, paralizadas anteriormente por la renuncia de la empresa contratista, trajo consigo la eliminación de más de setenta melias adultas. Según los expedientes del Ayuntamiento de Alicante, estos árboles representaban un riesgo tanto para los peatones como para los vehículos. Sin embargo, los vecinos no están convencidos de esta justificación. "Es que no sabemos qué clase de árboles van a poner. No pone nada. Quitar unos árboles sanos porque se han sacado fotos de todas las melias y los troncos estaban sanos, no estaban deteriorados o en mal estado como se ha dicho en el Ayuntamiento", argumenta Rodríguez.

La protesta actual es una continuación de las manifestaciones que comenzaron hace unos meses, cuando los vecinos se opusieron a la tala de árboles en la avenida Antonio Martín Trenco. Bajo el lema "el barrio no se tala", más de un centenar de personas se concentraron frente al campo de fútbol y recorrieron la vía caminando en señal de rechazo al proyecto municipal. Este evento les recordó a muchos la tala de melias en la avenida de la Constitución y en el eje Maestro Alonso y avenida de Jijona el pasado verano, lo que incrementó aún más la indignación.

En el trasfondo de estas protestas se encuentra una preocupación generalizada por la pérdida de zonas verdes en Alicante. "Nuestra protesta es esa: mantener los árboles sanos. En ningún momento decimos que no se puedan hacer obras, pero siempre respetando los árboles y la naturaleza. Y que durante el año los sigan manteniendo, porque si plantan un árbol y lo dejan ahí con el calor que hace en Alicante, ni los posan ni los riegan", comenta Rodríguez, subrayando la importancia del mantenimiento adecuado.

Los vecinos de San Blas esperan que sus voces sean escuchadas y que el Ayuntamiento considere alternativas que preserven las melias restantes. Mientras tanto, las lápidas de cartón seguirán recordando a todos la importancia de estos árboles para la comunidad y el medio ambiente.

Proyecto

Desde el gobierno municipal explicaron en su día que, en el proyecto de la actuación, ya se recogía que había que intervenir sobre algunos árboles, aunque insisten en que se plantarán nuevos ejemplares. Pese a que, a finales de 2022, los técnicos abrieron la puerta a un posible "indulto" de las melias, han sido finalmente taladas este mismo miércoles. El motivo, según un informe municipal, es que "están en fase de decrepitud, generando daños a peatones y vehículos estacionados por la constante caída de ramas". El gobierno local insiste en que era necesario sustituir los ejemplares, ya que estaban ocasionando serios problemas de seguridad (levantamiento de aceras, ramas en vehículos aparcados...) así como interfiriendo en las canalizaciones subterráneas para las aguas.

El alcalde alicantino, Luis Barcala, ha recordado que el proyecto ya preveía la retirada de los 72 árboles suprimidos, pero ha querido destacar que, además de reponerse dichas especies, se ubicarán otros 61 adicionales. Junto a ellos, está previsto plantar en torno a 10.000 unidades de arbustos y más de 4.000 metros cuadrados de césped natural. Desde el Ayuntamiento sostienen que existe un historial de órdenes de trabajo relacionadas con caídas de ramas que ocasionaron daños en vehículos y peatones. Dado que el futuro carril bici está planteado en la misma zona donde se ubicaban los árboles, el Consistorio opina que representa un riesgo para los futuros usuarios «que no es de recibo asumir».

Desde Esquerra Unida denunciaron la pasada semana que el actual proyecto de obras aceptaba conservar los árboles debido a la «presión vecinal», tal y como se recogía en un informe municipal. El documento, de más de 630 páginas, reconoce que, en la calle Antonio Martín Trenco, «se mantienen» las melias «dada la presión vecinal». Todo ello pese a que estas plantaciones «están en estado de decrepitud y debieran ser sustituidas». El texto, además, señala que las críticas de los vecinos son «opiniones poco fundadas» en defensa del mantenimiento «de un arbolado moribundo».

