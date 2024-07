Barcala frena la legalización de un hospital privado en Alicante a la espera de que la empresa dé explicaciones

El equipo de gobierno pone el freno a la comisión del IMED. Con este movimiento, el Ayuntamiento de Alicante impide que la posible paralización de un hospital privado en Alicante, que construyó el doble de lo que tenía permitido, llegue a tratarse en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el próximo 25 de junio, como punto en el orden del día a la espera de que la empresa de explicaciones, una situación que se espera que se produzca en las próximas semanas. Una situación cuya trayectoria viene de lejos. A inicios de semana estaba previsto que el asunto se tratara en el Pleno extraordinario que el equipo de gobierno había convocado para este lunes, pero en el último momento este punto fue eliminado del orden del día.

Los motivos que alegó en ese momento el equipo de gobierno fueron que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), no podía acudir a la sesión plenaria extraordinaria por encontrarse de "permiso de maternidad". Pese a ello, el equipo de gobierno confiaba en tratar este punto en el Pleno ordinario, un hecho que finalmente no sucederá al no haberse tratado este asunto en comisión, pese a la insistencia de la oposición de izquierdas en la ciudad.

Precisamente, este viernes se ha celebrado la comisión de Urbanismo previa al Pleno ordinario, en el que solo se ha tratado un punto del día: la aprobación de un cambio de calificación del suelo no urbanizable para dotación e instalación de un nuevo depósito de agua desalada en Montepino. Y sin rastro del asunto de la posible paralización de la construcción del nuevo centro hospitalario privado acerca del cual Urbanismo advertía hace tan solo unas semanas a la compañía responsable de que el edificio de IMED en Vistahermosa Norte incumplía la licencia y el planeamiento vigente tras una inspección técnica realizada esta semana en la recta final de unas obras que arrancaron hace año y medio.

Y es que haber construido dos plantas más de las autorizadas por la licencia de obra y una más de las que permite el planeamiento urbanístico en vigor han sido los motivos por los que el Ayuntamiento de Alicante amenzaba la pasada semana con la paralización de las obras a la promotora de las obras de un hospital privado que contaba con un plazo de ejecución inicial de 18 meses, por lo que se estimaba su apertura para «el primer semestre de 2024».

Oposición

Frente a este asunto, en la comisión de Urbanismo celebrada este viernes, han sido varios los grupos de la oposición los que se han hecho eco de esta situación. Entre ellos, la concejala de Compromís, Sara Llobell, quien en el apartado de ruegos y preguntas ha indicido en que han vuelto "a preguntar en comisión por la desconvocatoria de hace una semana. La concejala nos remite al pleno. Insistimos, creemos que el PP pretende regularizar por urgencia la situación de un hospital privado, mientras los centros de salud públicos están sin previsión de obra. Tenemos clara cuál es su posición respecto de la sanidad: una apuesta clara por la privada en detrimento de la publica".

Por su parte, el grupo socialista ha exigido a Barcala una copia de expedientes e informes vinculados al proyecto de un hospital privado en una parcela de uso residencial. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha asegurado que "hemos denunciado que Barcala debe de dar explicaciones sobre la empresa que ha cometido irregularidades, es por ello que hemos registrado una solicitud para que Barcala comparezca en el pleno para dar explicaciones tras constatar que ha pretendido blanquear las numerosas irregularidades relacionadas con este proyecto”, ha destacado Barceló.

En concreto, la documentación que el grupo socialista ha solicitado a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, es:

Expediente abierto tras advertir las anomalías detectadas en las obras en fase de ejecución, sitas en Parcelas M15A y M15B Sector PE – APA/9 Vistahermosa, por no ajustarse a la correspondiente autorización municipal. Expediente D-2024000321.

Expediente íntegro iniciado por Saboga District SL sobre compatibilidad Urbanística de las parcelas M15-A y M-15-B ubicadas en el APA/9 Vistahermosa.

Expediente íntegro de Licencia de compatibilidad de las parcelas M15-A y M-15-B ubicadas en el APA/9 Vistahermosa; un documento necesario para la licencia de obras; expediente iniciado por MPT Alicante SL.

Expediente de concesión de licencia de obra mayor a la mercantil MPT ALICANTE, S.L. en parcelas M15A y M15B, PE – APA/9 Vistahermosa de fecha 23 de noviembre de 2022. Este expediente fue solicitado el día 6 de julio y el día 15 de julio por el Grupo municipal Socialista; sin obtener respuesta (a pesar de que el reglamento indica que se debe entregar en un plazo máximo de 6 días).

Controversia

La controversia en torno al hospital privado que se está construyendo en Vistahermosa Norte saltó hace un par de semanas, cuando este diario reveló el expediente abierto por el Ayuntamiento de Alicante. Haber construido dos plantas más de las autorizadas por la licencia de obra y una más de las que permite el planeamiento urbanístico en vigor fue el motivo por el que el gobierno local amenazaba con la paralización de las obras a la promotora de un hospital privado en Vistahermosa Norte, impulsado por el grupo IMED Hospitales.

El decreto del gobierno municipal del PP advertía a la mercantil MPT SL Alicante, quien solicitó la licencia, de las anomalías detectadas en unas obras en fase de ejecución tras año y medio de trabajos, al no ajustarse a la autorización municipal debido a que la estructura, ya totalmente completada, cuenta con cuatro plantas (al margen de sótanos), mientras que la licencia de la obra, de noviembre de 2022, solo permitía dos alturas.

En un informe del pasado miércoles, 10 de julio, el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras de la Concejalía de Urbanismo señalaba que «en la comparación genérica del proyecto autorizado con lo ejecutado se constata a simple vista que se ha producido un incremento de dos plantas respecto a la licencia otorgada y de una planta respecto a la máxima permitida por el planeamiento en vigor». «El incremento de dicho volumen produce igualmente un incremento de la edificabilidad excediendo la máxima permitida en la normativa vigente», añadía el documento notificado el pasado jueves, justo un día después de la inspección municipal.

En consecuencia, el Ayuntamiento abrió la pasada semana un plazo de diez días a la empresa para alegar sobre un decreto al que ha tenido acceso este medio. La falta injustificada de contestación en fecha implicaría la aceptación de las irregularidades por lo que, dado el caso, Alcaldía acordará de manera inmediata la paralización de las obras.