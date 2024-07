El Orgullo LGTBI de Alicante pone el foco en la inclusión del modelo de celebración de la marcha

Un Orgullo para reflexionar y debatir por Alicante. El Orgullo LGTBI de la ciudad, que se celebra este sábado, busca con su marcha convertirse en un espacio de debate sobre su modelo de celebración y un entorno válido para la reflexión en torno a las necesidades del colectivo, como la actualización y mejora del Plan LGTBI para Alicante. Las entidades convocantes, Alicante Entiende, Diversitat y Entendemos LGTBI, han propuesto con motivo de esta marcha la creación de un espacio de debate para evaluar la efectividad y el impacto de la concentración, así como las responsabilidades de las administraciones públicas en su organización y ejecución. Este año, además de la tradicional manifestación, los organizadores buscan reflexionar sobre cómo el evento puede evolucionar para cumplir mejor sus objetivos de inclusión y reivindicación.

En la edición de 2024, la marcha se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas, comenzando en la plaza de Luceros y extendiéndose hasta la Rambla. Las entidades convocantes esperan reunir una participación de entre 15.000 y 20.000 personas, con un lema que este año es “Educación, Derechos y Paz: Orgullo que Transforma”. Esta edición del Orgullo no solo será una celebración de la diversidad, sino también una oportunidad para abordar el primer Plan Municipal LGTBI de Alicante, que, según los organizadores, ha tenido una implementación deficiente, cumpliendo apenas un 15% de sus acciones.

En este sentido, Juan David Santiago, presidente de Diversitat, destacó la importancia de centrarse en las cuestiones locales. "Estamos en 2024 y caduca este año el primer plan municipal LGTBI, que no se ha cumplido ni en un 15% de las acciones contempladas. No solo necesitamos una auditoría de lo que se ha hecho y lo que no, sino que debemos empezar a generar espacios necesarios con agentes sociales y el ayuntamiento para el segundo plan LGTBI, que no quede en acciones cosméticas sino en hechos concretos. Esta ciudad lo necesita como agua de mayo", afirmó Santiago.

Santiago también subrayó la buena relación que han mantenido con la concejalía de Derechos Sociales, aunque criticó que los colectivos LGTBI tengan que "defender a la concejala" cuando ha sido la administración "quien no ha cumplido con sus responsabilidades". A lo largo del año, las asociaciones organizadoras apuntan que han trabajado estrechamente con esta concejalía para garantizar el éxito de las actividades y actos. Sin embargo, lamentan la decisión del alcalde de limitar la fiesta posterior hasta las 23 horas en la Concha de la Explanada, una ubicación que, a su juicio, "no reúne las características necesarias" para una gran celebración.

Además, denuncian que el alcalde ha dado órdenes de contraprogramar una "pseudofiesta" sin la participación ni apoyo de los colectivos LGTBI organizadores. Precisamente, José Ramón Samper, presidente de Alicante Entiende, resalta las desavenencias recientes con el ayuntamiento en la organización de la fiesta posterior a la marcha. “Llevamos un año con la mesa LGTBI y las opciones de fiestas se fueron reduciendo. Finalmente, nos dieron solo la opción de la Concha hasta las 23 horas, lo que no nos convence. Queremos que la ciudadanía acuda el sábado, que sea un lugar de reivindicación y posponer los problemas con el ayuntamiento para seguir trabajando juntos en el modelo de Orgullo que queremos para Alicante”, explicó Samper.

Por su parte, Carlos Lamm, portavoz de Entendemos LGTBI, también expresó su descontento con la gestión municipal. “Nos están poniendo las cosas difíciles, tanto que estamos buscando de manera privada sitios para montar las carrozas. Queremos mantener las carrozas en la Rambla y hacer fiesta para los asistentes, mientras el ayuntamiento organiza otra fiesta LGTBI en la Concha sin la participación de nuestras asociaciones. Hemos pedido reunirnos con la concejala, pero la respuesta ha sido el silencio”, indicó Lamm.

Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía a unirse a esta manifestación histórica, que no solo celebra la diversidad, sino que también exige el cumplimiento del I Plan Municipal LGTBI de Alicante. "Nos encontramos en un momento crucial. La lucha por la igualdad y la justicia para el colectivo LGTBI+ no puede detenerse", afirma Juan David Santiago, presidente de Diversitat.

Reivindicaciones

Las demandas de este año reflejan una necesidad urgente de actualizar y fortalecer las políticas locales hacia la comunidad LGTBI. Los organizadores del Orgull Alacant 2024 han elaborado un manifiesto con varias reclamaciones claves, enfatizando la necesidad de un cambio significativo en la manera en que la ciudad y sus instituciones abordan las cuestiones LGTBI.

Actualización del Plan LGTBI para Alicante : “Necesitamos un plan actualizado que no se quede en meras palabras, sino que se traduzca en objetivos y acciones concretas”, explica Santiago. Este plan debe abordar las necesidades actuales del colectivo, incluyendo áreas cruciales como la salud y la prevención, la educación inclusiva, el empleo, la seguridad de las personas LGTBI+ y el fomento del asociacionismo. "No es lo mismo que clientelismo", subraya, enfatizando la necesidad de un compromiso genuino.

: “Necesitamos un plan actualizado que no se quede en meras palabras, sino que se traduzca en objetivos y acciones concretas”, explica Santiago. Este plan debe abordar las necesidades actuales del colectivo, incluyendo áreas cruciales como la salud y la prevención, la educación inclusiva, el empleo, la seguridad de las personas LGTBI+ y el fomento del asociacionismo. "No es lo mismo que clientelismo", subraya, enfatizando la necesidad de un compromiso genuino. Participación Activa y Decisiva de las Asociaciones LGTBI+ : Las asociaciones deben tener un papel central en la planificación y ejecución de las políticas públicas que les afectan. "Nuestra experiencia y conocimiento de primera mano son fundamentales para crear un entorno más inclusivo, más seguro y más justo", añade Samper.

: Las asociaciones deben tener un papel central en la planificación y ejecución de las políticas públicas que les afectan. "Nuestra experiencia y conocimiento de primera mano son fundamentales para crear un entorno más inclusivo, más seguro y más justo", añade Samper. Protección a los Colectivos Vulnerables : Debemos garantizar la protección y el apoyo a los colectivos más vulnerables dentro de nuestra ciudad, como las personas trans, las personas mayores LGTBI+, los jóvenes y las personas en situación de migración o refugio. "La discriminación, los delitos de odio y la violencia deben ser combatidas con firmeza y decisión", destaca Lamm.

: Debemos garantizar la protección y el apoyo a los colectivos más vulnerables dentro de nuestra ciudad, como las personas trans, las personas mayores LGTBI+, los jóvenes y las personas en situación de migración o refugio. "La discriminación, los delitos de odio y la violencia deben ser combatidas con firmeza y decisión", destaca Lamm. Educación Inclusiva y Respetuosa : La educación es una herramienta poderosa para el cambio. Exigimos programas educativos que promuevan el respeto, la diversidad y la inclusión desde las primeras etapas de la educación. "Solo a través de una educación inclusiva podemos construir una sociedad más justa y libre de prejuicios", enfatiza Santiago.

: La educación es una herramienta poderosa para el cambio. Exigimos programas educativos que promuevan el respeto, la diversidad y la inclusión desde las primeras etapas de la educación. "Solo a través de una educación inclusiva podemos construir una sociedad más justa y libre de prejuicios", enfatiza Santiago. Un Orgullo para Todos, Todas y Todes: Queremos un modelo de Orgullo que sea verdaderamente inclusivo, que represente y celebre todas las identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales. "Un Orgullo que sea declarado por el Ayuntamiento de Alicante como ‘Fiesta Popular’ para no ir mendigando año tras año espacios, horarios y cultura que merecemos como ciudadanía", insiste Samper. Un Orgullo que no solo sea una fiesta, sino también una plataforma para la reivindicación y la transformación social, como ha sido desde el inicio.

Suscríbete para seguir leyendo