Científicos recuperados del extranjero lanzan un SOS para quedarse en la Universidad de Alicante

Un sueldo de cuatro mil euros brutos al mes, y, sobre todo, la posibilidad de regresar a casa. Estos fueron los grandes atractivos que sedujeron hace dos años a más de un millar de científicos españoles que dejaron sus trabajos en el extranjero para investigar en España. Toda una oportunidad, bajo el eslogan de retener talento español, que tiene su fecha de caducidad, porque en diciembre de este año expirarán sus contratos.

La situación que sufren estos científicos con un nivel de reconocida excelencia que fueron becados con el programa María Zambrano, lanzado en enero de 2021 por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos, ha llevado a muchos de ellos a movilizarse a nivel nacional con reivindicaciones a las universidades para que no les dejen marchar y para poder conseguir una estabilización de sus puestos de trabajo. No solo eso. A su incertidumbre se suma la indignación de muchos otros. Y es que, buena parte de las universidades les han descontado de las ayudas la cuota patronal para la Seguridad Social, lo que ha supuesto reducir en mil euros su salario bruto al mes, según denuncian.

Esta especie de «SOS» también ha llegado a la Universidad de Alicante (UA) donde se concedieron 25 contratos (algunos de las cuales ya finalizaron) y donde una decena de sus beneficiarios ha decidido agruparse para pedir apoyo al Vicerrectorado de Investigación. «Buscamos una continuidad, seguir teniendo un trabajo de cara al futuro porque es mucho lo que hemos dejado atrás», explica Roberto Rodríguez-Caro, investigador que trabaja en el campo de la Ecología, en concreto, en la conservación de especies amenazadas. Uno de sus últimos estudios desveló que especies singulares de tortugas y cocodrilos podrían desaparecer en los próximos años, sobre todo, debido a la pérdida del hábitat.

Investigadores de la UA que regresaron del extranjero y que finalizan sus contratos / Alex Domínguez

Él dejó un contrato en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, para volver a España y trabajar en la Universidad de Alicante, pero antes había estado investigando también en Estados Unidos y Chile.

Mucho más fue lo que arriesgó Natalia García, una química física de 43 años que llevaba 17 años trabajando en el extranjero y que se dedica a investigar la dinámica de superficies en reacciones electroquímicas y fotoquímicas in situ, utilizando un alto nivel de especialización en espectroscopias y óptica no lineal. Ella no dudó en traerse a su marido, con un contrato indefinido allí y sus dos hijos (a mitad de curso) de Alemania para investigar en la UA, en el grupo de Electroquímica de Superficies por «lo muy reconocida que está» y por la oportunidad de poder dar clases y de estar más cerca de su familia. Antes de regresar, estaba investigando en München , la segunda universidad de ciencias aplicadas más grande del país, pero anteriormente estuvo en Liverpool donde realizó su doctorado y en Illinois.

«Buscamos una continuidad, seguir teniendo un trabajo porque es mucho lo que hemos dejado atrás» Roberto Rodríguez — investigador de la UA

«Era consciente de que esa situación podía pasar pero la convocatoria dejaba abierta la posibilidad de tener una continuidad en la universidad», admite García, quien tacha de «ridícula» la situación de los investigadores en general «por no podernos estabilizar cuando tenemos una trayectoria reconocida, nos hemos formado fuera, podemos aportar nuevas ideas y no conseguimos estabilizarnos hasta los 50 años. Nosotros podemos optar a un trabajo de ayudante a doctor cobrando poco más de 1.400 euros».

Según esta científica, uno los errores de las ayudas es que «parece que se olvidan que detrás de un investigador hay personas y eso es lo que hay que explicar a la universidad a la hora de usar el dinero que le dan para escribir una convocatoria tan atractiva. Detrás hay muchas familias que se van mudando de un lugar a otro y adaptándose donde viven, en la búsqueda de un trabajo estable, que en la carrera científica no cabe lugar».

Los campos de la investigación a los que se han dedicado los científicos en la UA con este programa de atracción de talento internacional son diversos, desde Matemática, Física, Química, Electroquímica, Ecología, Economía, Ciencias del mar, Ciencias Jurídicas, Ciencia de Materiales, Arqueología. En la Universidad Miguel Hernández (UMH) cuentan, en la actualidad, con dos investigadores con esta beca, mientras que nueve han finalizado ya su contrato.

La solución de Salamanca

El grupo de la institución alicantina, que se ha movilizado para buscar soluciones, se fija en lo que ha hecho la Universidad de Salamanca, que ha prorrogado un año los contratos de los investigadores con fondos propios para que puedan obtener la acreditación R3 que les permita acceder a la estabilización.

Además de esta reivindicación, los investigadores han trasladado a la institución académica su queja por haber visto reducido su salario debido al descuento de la cuota patronal, un importe que debe pagar la empresa por el hecho de tener un trabajador contratado y prestando sus servicios para ella. Una decena de investigadores, contratados en la Universidad de Granada gracias al programa de captación de talento María Zambrano, ha llevado a la institución ante la Inspección de Trabajo para reclamar el abono de estas cantidades.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Inspección de Trabajo han calificado de ilegal que los centros universitarios realicen estas prácticas.

Respaldo institucional

El vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora, destacó al término de la reunión a este diario la «fuerte apuesta» de la institución académica por retener el talento español y el compromiso de la Universidad en apoyar a estos investigadores en la búsqueda de una estabilización de sus carreras y en que puedan conseguir el certificado R3, una de las vías que tiene la Ley Orgánica de las Universidades (LOSU) para que los científicos con un alto nivel de excelencia puedan integrarse en el sistema universitario español. El otro camino que les queda es optar a una plaza de ayudante a doctor, como el resto de investigadores, y a partir de ahí escalar peldaños dentro de la UA.

«Las universidades tenemos que ir juntas para que el ministerio busque una pasarela para estos científicos » Juan Mora — Vicerrector de la UA

En esta línea, Juan Mora puso el foco en la necesidad de que las universidades españolas «caminen juntas para que el Ministerio de Educación pueda buscar una pasarela para este grupo de investigadores». El respaldo institucional para impulsar las carreras de la decena de científicos que han presentado problemas de continuidad, de los 25 que obtuvieron la ayuda María Zambrano, es, por lo tanto, la respuesta que les queda a este grupo de personas, quienes, a comienzo del próximo curso tienen previsto realizar unas jornadas para presentar los resultados de sus investigaciones con el fin de poder establecer sinergias con científicos de otras universidades.

Respecto a la devolución de los importes de la Seguridad Social que les han descontado de sus salarios, la UA se amparó en que en la convocatoria pusieron claramente que el coste laboral incluía las cuotas patronales y que están pendiente de una resolución judicial.

Suscríbete para seguir leyendo