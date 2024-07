Els Granja: llanderia, política i fogueres

El 25 de maig del 1938 va ser l’últim dia de classe per a Paco Granja Velázquez. Per a ell i per a molts altres xiquets alacantins que van viure l’horror de vore com el fascisme destruïa el Mercat Central que havia enfront de la seua escola, la Modelo d’Alacant. Aquell matí el director del centre, Franklin Albricias, va tancar les portes perquè cap alumne vera la salvatgeria, almenys sense la companyia d’un adult. Quan van anar a buscar a un dels seus companys, Paco Granja, de deu anys, se’n va escapar i va córrer. Va córrer fins a un indret segur, tot el que podia ser segur a un país cada vegada més infestat de sang i odi. A penes van ser quatre carrers, però amb el recorregut en va tindre prou per a vore, gairebé sense voler, la dantesca imatge de la plaça i rodalies. Es va frenar a les Oliveretes, on vivia una tia i on hores més tard l’arreplegaria sa mare, Francisca Velázquez García, després del pànic d’anar al col·legi i comprovar que el seu fill no hi era.

Aquell va ser l’últim dia de classe per a Paco Granja, que es convertiria involuntàriament en un xiquet de la guerra. En realitat, havia començat a ser-ho mig any abans, quan son pare, Paco Granja Fernández, moria en un altre bombardeig, el del carrer de l’Horta, durant la matinada del 20 al 21 de novembre del 1937. “Eixe va ser el final dels Granja, almenys d’allò que eren aquells Granja”, conta hui Paco Granja Camarasa, fill i net dels protagonistes d’aquest reportatge. Aquest bombardeig del barri de San Antón va deixar 37 morts, entre els que hi era Paco Granja Fernández, que no va cabre al refugi; com ell, altres homes que cediren el lloc a xiquets i dones. Paco Granja Fernández era un reputat republicà i pertanyia a una família coneguda a Alacant pel negoci de llanderia que regentaven a la plaça d’Isabel II, actual Gabriel Miró, on també vivien. Aquell taller de llaunes l’havia obert son pare, Paco Granja Javaloyes, nascut a Alacant el 1847, amb bona presència al dia a dia alacantí de finals del XIX i que va tindre un moment de celebritat a la ciutat per salvar un xiquet que s’estava ofegant a la platja. «I no sabia nadar, però imagine que s’ajudaria d’alguna de les cordes dels vaixells que hi havia», recorda el seu besnet Granja Camarasa.

Gastón Castelló posa amb Paco Granja Camarasa (de blau), Javier i la mare dels dos, Fina Camarasa / INFORMACION

Paco Granja Fernández, el mort al bombardeig del 1937, va tindre dos germanes, Maria (el seu fill, Ricardo Monllor Ganja) i Vicenta; i un germà, Rafael. Aquest era crupier del Casino d’Alacant i la seua vida va canviar per un desfalcament, un desfalcament dels manadors de la institució. Rafael va idear aleshores que per ajudar el Casino trucaria la ruleta i així ho va fer. La transportà al taller familiar, a pocs metres de la sala, i la picardia hi va funcionar. Facen joc, senyors. Sempre guanyava la banca. Fins que un dia la clientela va alçar la veu. Descobert el frau i sabedor de que tot i la seua ajuda no el protegirien, Rafael fugí a Mònaco, on sabia que no li faltaria faena. Allà va conèixer una alacantina de cognom Boluda i anys més tard, apagats els fums d’aquella jugada, tornarien a Alacant per a viure a un xalet per Santa Faç.

L'empresari Francisco Granja Fernández i la seua dona, Francisca Velázquez García, el 1924 / INFORMACION

La branca dels Granja que hui continuen a la ciutat és la de Paco, que seria l’últim responsable de la llanderia fins a la seua mort, el 1937. La seua dona, la ja esmentada Francisca Velázquez, va haver de vendre propietats per poder subsistir i fer-se càrrec de tres xiquets: Paquita Granja Velázquez (la descendència de la qual són els Vidal Granja), Maruja (fadrina) i el protagonista d’aquest article, Paco Granja Velázquez (el xiquet de la guerra). En eixa venda múltiple i precipitada els Granja van perdre el taller i fins i tot un xalet que estaven pagant als afores, allà per Pío XII, imaginen. Tant la mare com les filles s’hi van posar a treballar i Paco, de 10 anys, sense pare ni col·legi i en plena guerra es quedà al carrer. «Buscant garrofes per a menjar alguna cosa, van passar fam», revela hui Granja Camarasa. Un dia va vore a un taller de fusteria del carrer Berenguer de Marquina un cartell. «Necessitem aprenent». Va ser la seua salvació. Va aprendre un ofici i a poc a poc va anar ficant el cap al món de les Fogueres de la mà de l’artista Luis López Sarabia.

L'artista foguerer Paco Granja Velázquez, en plena acció / INFORMACION

A la fusteria va treballar de valent fabricant portes i finestres per a la creació de nous barris com ara el de Ciutat d’Assís des dels anys cinquanta. Per aquella època ja va començar a fer barraques i poc després, el 1957, s’estrenà a la foguera de San Antón Bajo, el barri on el fascisme va matar son pare vint anys enrere.

La familia Granja Cases / INFORMACION

Amb el pas del temps Paco Granja Velázquez seria un dels artistes foguerers més respectats, aconseguiria multitud de premis, va construir un centenar de monuments i va crear una saga de constructors que encara hui, més de 65 anys després, continuen el seus fills. Casat amb Fina Camarasa, van tindre quatre fills, els Granja Camarasa. Ni Fini (tècnica de laboratori), ni Ricardo (doctor en Bioquímica), ni Paco (llicenciat en Belles Arts), ni Javier no van deixar d’anar mai al taller de son pare. «Sempre tiràvem una mà tots», conta Paco, que va terminar la seua vida laboral com a professor de Dibuix a l’institut Gaia de Sant Vicent, però que va estar dècades construint monuments per a la foguera d’Alfons el Savi, deu anys per a la de Ruperto Chapí o l’especial d’Hernán Cortés.

L'artista foguerer Paco Granja Velázquez, ja de gran, amb un del seus monuments / INFORMACION

Recordada és la seua faena a les fogueres experimentals, un projecte de Pla Bon Repòs-La Goteta amb obres i propostes innovadores. El seu germà Javier, dedicat en exclusivitat al món de l’art foguerer, acaba de fer la foguera oficial de les festes de San Vicent, però també treballa per a Elx, Elda... Com els hi inculcà el pare, els germans continuen al peu del canó al taller.

Paco, ja jubilat, segueix amb l’espurna encesa, actiu amb els monuments festers, fent comboi amb la seua dona Carme Cases i pensant què fer amb l’ingent fons fotogràfic (milers d’elles, diu) que els va llegar son pare. «Li encantava, trepitjava la ciutat amb la càmera i són un tresor, no només per les fogueres, sinó pels detalls que guarden de la ciutat al llarg del anys: edificis, carrers, comerços...». Hui la descendència dels Granja a Alacant ha obert camins paral·lels en altres professions: Carlos és enginyer, Irene, arquitecta; Mercè, professora. Tampoc no han renunciat al llegat creatiu familiar: Ariadna va fer Història de l’Art i Aina i Nuria, Belles Arts. Ja tenen sisena generació (Pau i Anna), però encara és prompte per a saber quin camí triaran.

Els Granja van canviar a contracor la vida acomodada d’un negoci líder com el de la llanderia quan encara no n’hi havia plàstics (plats de llauna, coberts, safates...). Van perdre també el seu pes a la política alacantina. «Eren ‘folloneros’, quan hi havia eleccions trencaven les urnes del Casino perquè sabien que allà hi havia més vots monàrquics», confessa entre rialles Paco Granja Camarasa. Eixa presència es va tallar de soca-rel amb la guerra civil. Es van reinventar i hui, gairebé 200 anys després de la seua arribada a la ciutat, continuen presents tot i que siga d’una altra manera. Ricardo està immers en una recerca dels orígens familiars més allà del 1847 i Paco persegueix un objectiu costós, soterrar el seu iaio, el mort al bombardeig del 1937, al nínxol familiar. «Ara és a una fossa comuna, com tots els d’aquell dia, casualment front el nínxol que ell va pagar en vida». Ho ha intentat, però l’esforç ha estat en va. Aconseguir-ho seria potser tancar una ferida que va canviar el rumb d’una família per sempre.