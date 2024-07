Un alicantino en Chamartín, afectado por los retrasos: "Ha sido inhumano"

Un alicantino ha sido testigo del caos que se ha vivido este lunes por la tarde en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor tras la avería de un convoy, que ha obstruido una de las vías y ha provocado retrasos de largas horas en trenes que salían desde la capital a distintos puntos de España.

Alicante no iba a ser menos y ha contado con hasta diez trenes afectados de las compañías Renfe, Ouigo e Iryio. "Cuando nos ha dejado el taxi fuera de la estación, que está en obras, había muchísima gente fuera", comienza a relatar el afectado, que tenía su Ave previsto desde Madrid a Alicante para las 20:00 y ha terminado saliendo casi dos horas después.

La situación no mejoró cuando este alicantino decidió entrar al interior de la terminal, "no cabía una aguja". La megafonía, intentaba consolar a los viajeros, algunos, según cuenta el afectado, llevaban esperando desde las 15:00 cuando el primer tren por fin pudo salir cinco horas después. De hecho, cuando este momento ha llegado los usuarios afirma que no han podido hacer otra cosa que "ponerse a aplaudir".

El viajero cuenta como, servicios como la sala vip de la estación "estaba colapsada" y, para más inri, asegura que "solo funcionaba un baño, el de señoras, ni el de hombres y tampoco el de minusválidos". El resto de váteres se encuentran fuera, en barracones, según cuenta el alicantino, debido a las obras en las que está sumida la estación.

La escena dentro de Chamartín era crítica, "había gente mayor sin poder sentarse, la estación tiene cuatro bancos. Es inhumano lo que se ha vivido, una mujer incluso se ha caído", sostiene el alicantino.

El afectado se pregunta: "¿Por qué todos los usuarios de Levante hemos estado hacinados en Chamartín, cuando podríamos estar en Atocha?" y concluye señalando que "Chamartín es una estación que no está preparada para soportar este tráfico brutal de trenes y personas".

