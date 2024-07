Luz verde a la Ordenanza de Vía Pública de PP y Compromís que solo rechazan Vox y EU

Un nuevo paso sin sorpresas en el camino hacia la aprobación de la nueva Ordenanza de Vía Pública de Alicante. Pactada la pasada semana entre PP y Compromís, la comisión previa al Pleno celebrada este lunes, ha venido a ratificar el anuncio emitido por ambas formaciones y ha constatado que el acuerdo para actualizar esta normativa es sólido. No solo eso, sino que el cambio en las alianzas ha dejado a Vox, anterior aliado del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento para sacar adelante este tipo de iniciativas, aplicando el mismo sentido del voto que Esquerra Unida-Podemos, ambos en contra de esta nueva ordenanza. Por su parte, el grupo municipal socialista ha preferido abstenerse en esta votación, un voto que todavía desconoce si será el que llevarán al próximo Pleno municipal en el que se votará esta normativa y que se celebrará este jueves 25 de julio.

Esta comisión previa al Pleno se ha saldado con los votos a favor de PP y Compromís y, asimismo, se ha acordado incluir en el texto todas las enmiendas presentadas por la concejalía de Comercio y la de Transportes y una enmienda parcial presentada por Esquerra Unida-Podemos, de las trece remitidas por la formación, en la que se solicitaba modificar el artículo 32 del proyecto de ordenanza para incluir que cuando se realicen trámites de información pública relacionados con esta ordenanza estos se anuncien en el tablero de edictos municipales y se publiquen la página web del Ayuntamiento. Finalmente, se ha aceptado con los votos a favor del PP, compromís y Esquerra Unida- Podemos, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox incluir en el texto definitivo que estos anuncios se realizarán mediante una publicación en la página web municipal.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha criticado la "actitud" de los grupos que "facilitan" que esta ordenanza salga adelante y ha mostrado sorprendido por la cantidad de enmiendas que las concejalías de Comercio y Transportes han presentado a la ordenanza. "Parece que tras seis años de gobierno no han tenido tiempo a hablar del asunto. No entendemos la actitud de otros grupos que facilitan que este texto salga adelante. Hay que regular en favor de los vecinos y vecinas y en favor de los trabajadores y trabajadoras de hostelería. Curiosamente, las voces en contra del recorte de media hora han venido por parte de los responsables empresariales y no del vecindario, cansado de que no se cumplan las ordenanzas", afirmó Copé.

No han corrido la misma suerte las dieciocho propuestas de enmienda presentadas por el grupo municipal socialista, que solo ha contado con el apoyo de su grupo y de Esquerra Unida, con el resto de formaciones en contra. El grupo municipal socialista ha cuestionado durante el encuentro las diversas carencias de la ordenanza de vía pública y ha criticado la "falta de ambición" de esta iniciativa del equipo de gobierno de Luis Barcala y Compromís. “Se debería de haber trabajado en la consecución de un mayor consenso para facilitar la convivencia entre vecinos y hosteleros", aseguró la portavoz del grupo municipal socialista de Alicante, Ana Barceló.

Además, Ana Barceló ha señalado que si la ordenanza regula de forma expresa la instalación de puntos violeta se debe, exclusivamente, a que Vox retiró todas sus enmiendas, incluyendo la que pretendía suprimir estos espacios para denunciar agresiones machistas. "Por tanto, no quedaba viva ninguna enmienda en contra de los puntos violeta que el propio PP había incluido en la propuesta normativa, en concreto en el artículo 77, punto 14", indicó Barceló.

Un momento de la comisión previa al Pleno. / INFORMACIÓN

Transporte y Comercio

En esta sesión de la comisión previa al Pleno, votó a favor de incluir todas las enmiendas propuestas por las concejalías de Comercio y la de Transportes, respectivamente, en el texto del proyecto de Ordenanza. La aprobación de estas propuestas contó con los votos favorables del PP y Compromís, mientras que PSOE y Esquerra Unida-Podemos se abstuvieron y Vox votó en contra.

En el ámbito de Transportes, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, presentó una enmienda para actualizar una parte de la ordenanza relacionada con mudanzas y contenedores. La propuesta implica la sustitución de los planos actuales para adaptarlos al nuevo decálogo de "Condiciones generales en materia de tráfico, transportes y movilidad para las ocupaciones de las vías públicas" con el finde asegurar que los planos reflejen las normativas actualizadas, facilitando la correcta tramitación de las actividades relacionadas con la movilidad urbana.

Por otro lado, la concejala de Comercio, Lidia López, presentó once enmiendas, principalmente enfocadas en el desarrollo del nuevo mercado de Urbanova. Estas enmiendas incluyen la especificación de 26 puestos de venta en este mercado y se define que, si la parcela del mercado se destina a otro uso urbanístico, este será trasladado según el procedimiento establecido. Además, e ajustan los tamaños de los puestos de venta, estableciendo un mínimo de uno y un máximo de dos puestos de 6 metros de frontal por 2 metros de fondo. Además, se modifica el horario de funcionamiento del mercado de Urbanova, que operará los jueves de 16:30 a 21:00 horas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Asimismo, se añade una disposición que obliga a los titulares de los puestos en Urbanova a prever y costear las infraestructuras necesarias para su actividad. También se establecen plazos específicos para la presentación de solicitudes de los mercados y se permite a la Concejalía definir características específicas para los puestos de venta, con el objetivo de mejorar la imagen y funcionalidad del mercado.

Suscríbete para seguir leyendo