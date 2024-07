Las medusas "huevo frito" regresan a Alicante

Más grandes y más madrugadores. Así hacen su entrada a las costas alicantinas las medusas Cotylorhiza tuberculata, más conocidas como medusas "huevo frito", que desde este lunes ya forman parte de la imagen de los arenales de la ciudad. La llegada de este organismo marino, típico de los meses de agosto y septiembre, se ha adelantado a lo habitual, una circunstancia que ya viene ocurriendo desde hace un par de años y que, como explican desde el Instituto de Ecología Litoral, se debe a los cambios en las corrientes marinas que empujan a estos organismos marinos desde el sur de la península de forma anticipada.

"La presencia de este tipo de organismos es habitual en la costa alicantina. Lo único anómalo de este año es que se han adelantado las medusas 'huevo frito', que eran más propias de mediados o finales de agosto y de final de verano. La explicación es que este año se han adelantado entrando desde el sur y han ido subiendo por la costa", explicó Juan Guillén, investigador en el Instituto de Ecología Litoral. "Esto se debe a los cambios en las corrientes marinas y la incidencia de los vientos, que las empujan hacia nuestras costas antes de lo habitual", relató Guillén.

El tamaño inusualmente grande de estas medusas es otra de las cuestiones que más llaman la atención a los expertos. "Otra cosa extraordinaria es que hace años estos ejemplares tenían un diámetro inferior a 10 cm y las que estamos viendo ahora son grandes y algunas sobrepasan los 15 cm. Eso implica que el ciclo reproductor de esta especie está adelantado y las vamos a tener todo el verano, incluso hasta noviembre. Este crecimiento puede ser efecto de la temperatura, ya que las estamos viendo desde junio cuando normalmente las veríamos a finales de agosto. Son muy llamativas pero inofensivas, y aunque no son peligrosas, hay que respetarlas y no manipularlas", afirmó Guillén.

El director del Instituto de Ecología Litoral, Gabriel Soler, indica que, pese a su llegada, esta situación no es anómala. "Es lo que pasa habitualmente y es algo que está ocurriendo en todo el litoral. Con las 'huevo frito' hay poca incidencia más allá de lo incómodo que puede ser encontrarlas en la playa, pero no son peligrosas. Este fenómeno tiene que ver con las corrientes y los vientos de mar a tierra, que las acercan hasta la línea de costa. Como ha hecho aire estos días con componente de mar a tierra, las medusas se acercan,

Aunque Soler aclara que esta situación no se debe a las elevadas temperaturas, sino simplemente a las corrientes marinas. "No es una cuestión de que haya temperaturas elevadas, si tuviéramos vientos de poniente, no llegarían a la playa y no las veríamos, pero esto es lo que ocurre habitualmente casi todos los veranos", destacó Gabriel Soler.

Además, el director del Instituto de Ecología Litoral hace hincapié en la importancia de no alarmarse con la importancia de este tipo de medusas. "Son ejemplares que viajan en enjambre y cuando hay corrientes se mueven todas juntas, simplemente no pueden vencer esa fuerza del mar. Es importante recordar a la población que no hay que manipularlas, porque aunque son poco urticantes en la piel hay que tener cuidado con los ojos y la boca. Pero no hay por qué alarmarse, se irán", apuntó Soler.

Desde el Instituto de Ecología Litoral recuerdan a los bañistas que no deben alarmarse por la presente de estos organismos y recuerdan la importancia de prestar atención a los servicios de salvamento y socorrismo. "Los socorristas están atentos y ponen banderas para informar sobre la presencia de medusas. Con las 'huevo frito', hay poca incidencia más allá de la incomodidad, pero con las especies urticantes, las precauciones son mayores. Siempre recomendamos a los bañistas que sigan las indicaciones y actúen con prudencia", explicó Soler.

Otras especies

Además de la llegada de las "huevo frito", Guillén comenta sobre la aparición de medusas urticantes: "Las que pican no las hemos estado viendo salvo ahora que han llegado a Jávea y la zona norte de Alicante desde su zona propia, que son las Baleares. Estas vienen al contrario, de norte a sur, y la incidencia de vientos va a hacer que se vayan desplazando al sur. Estas medusas sí que son propias de esta época y hay que llevar cuidado en zonas donde puedan quedar agrupadas en gran número en playas con espigones o sin circulación, donde puede haber concentraciones elevadas. El sentido común y hacer caso a las indicaciones de los socorristas es crucial".

"Se han adelantado las 'huevo frito' y se ha atrasado el clavel de mar, que en la zona norte de Alicante ya ha llegado. Es posible que coincidan ambas especies en zonas como Calpe. Las 'huevo frito' no son peligrosas, pero hay que respetarlas, no ponerse a jugar con ellas. El crecimiento de estas medusas puede ser efecto de la temperatura, ya que las estamos viendo desde junio cuando normalmente las veríamos a finales de agosto", indica Guillén.