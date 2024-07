Sin gasolina para la flota de coches del Ayuntamiento de Alicante

Sin gasolina en la flota de coches del Ayuntamiento de Alicante. El parón en el suministro que ha comenzado este lunes afecta tanto a vehículos de Policía Local como de Bomberos, aunque por el momento se desconoce el origen de la incidencia. El problema comenzó a primera hora de la mañana cuando varios agentes de la Policía Local informaron de que sus tarjetas de combustible estaban bloqueadas, impidiendo que pudieran repostar sus vehículos.

Roberto Selma, miembro del sindicato SEP-CV, explicó que desde primera hora de este lunes han sido varios los coches de la Policía Local que han sufrido incidencias para repostar, teniendo que volver a la base en busca de otro coche que todavía tuviera combustible. "Nos han informado a primera hora de que no podemos repostar los vehículos policiales porque han bloqueado las tarjetas de combustible. Nosotros tenemos tarjetas de combustible para repostar y según nos han informado, lo único que sabemos es que al parecer se habría pasado el límite presupuestario que se puede dejar a cuenta y la empresa adjudicataría habría decidido no continuar suministrando combustible a los vehículos municipales", concreta Selma.

"Ya han sido varios los patrullas que han tenido que volver a la base porque no podían repostar. Esta tarde ya les han dicho que no a varios compañeros y ha habido patrullas que han tenido que regresar a la base a cambiar de coche porque el que conducían se había quedado sin combustible", explica Selma. "Es más, a medio día un coche todoterreno de las patrullas de partidas rurales de la Policía Local ha tenido que acudir a cambiar de coche porque no tenía gasolina y no podía repostar, y ha tenido que coger otro vehículo que no es todoterreno para poder continuar con su trabajo", apunta el miembro del sindicato SEP-CV

La situación es crítica no solo para la Policía Local, sino también para los Bomberos. Selma añadió que "ya no afecta solo a la Policía Local, también afecta a Bomberos y si la cosa se prolonga, nos podemos quedar sin gasolina". De hecho, este diario ha podido confirmar que esta misma tarde un coche de Bomberos ya no ha podido repostar y ha tenido que regresar al parque. "La situación no es alarmante, pero mañana hay muchas motos que no pueden salir", aseguró Selma.

Por su parte, Óscar Castillo, concejal de Vox, indicó que esta situación es "una auténtica vergüenza". "Hoy muchos de los vehículos patrulla de la Policía Local no han podido salir a la calle, puesto que se han rechazado los pagos de la tarjeta del Ayuntamiento de Alicante para llenar los depósitos de gasolina. El maltrato del Partido Popular a la Policía Local ha traspasado todos los límites aceptables y es urgente tomar medidas y asumir responsabilidades porque ya podemos afirmar que la seguridad de los alicantinos está comprometida por la dejadez y la falta de diligencia del equipo de gobierno", aseguró Castillo.