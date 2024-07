El Ayuntamiento de Alicante rechaza la valoración de propietarios por terrenos expropiados en Virgen del Remedio

A vueltas con la expropiación de unos terrenos que viene de lejos. Y que nunca dejó satisfecha a la parte expropiada. Hace ahora trece años, el Ayuntamiento de Alicante expropió unos terrenos con el objetivo de ampliar los institutos Virgen del Remedio y Leonardo Da Vinci, que más tarde se materializarían en la construcción de un nuevo edificio para ciclos formativos, que está en funcionamiento desde el año 2017. En aquel momento, se prometió a los propietarios de los terrenos en compensación por el proceso de expropiación, que incluyó la transmisión de la titularidad de las parcelas al Ayuntamiento y la reserva de aprovechamiento urbanístico para los propietarios, estos recibirían la adjudicación de una finca en la Unidad de Ejecución única del sector PAU 3.

El problema surge cuando, con el paso del tiempo, los propietarios de los terrenos expropiados observan que el PAU 3, donde se suponía que recibirían estos nuevos terrenos como resultado de la expropiación, aún no se han desarrollado, por lo que solicitan una compensación económica al Ayuntamiento de Alicante. En una "hoja de aprecio" presentada ante el Consistorio, estos propietarios solicitaban 1,7 millones de euros al Consistorio por los terrenos expropiados.

"Lo que han hecho los propietarios es pedir que ese aprovechamiento urbanístico en lugar de ser en el PAU 3 se convierta en dinero, para ello han presentado una hoja de aprecio indicado el valor que para ellos tiene el terreno que se expropió porque no están interesados en el aprovechamiento urbanístico porque no se desarrolló", explicó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

Sin embargo, Ayuntamiento de Alicante ha rechazado ahora la hoja de aprecio y, en su lugar, ha iniciado el procedimiento de expropiación por ministerio de la ley, tasando los terrenos en aproximadamente 700.000 euros la compensación que deberían ofrecer a los propietarios de estos terrenos por la expropiación que se llevó a cabo en el año 2011, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó el "Proyecto de Ocupación Directa para la ampliación de los I.E.S. Virgen del Remedio, Leonardo da Vinci y viarios adyacentes", afectado a una superficie de 4,019 m² entre ambas parcelas.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, señaló que "lo que ha hecho ahora el Ayuntamiento es entender que la hoja de aprecio presentada por los propietarios es excesiva, ya que valoraron el terreno en 1,7 millones de euros, mientras que la tasación municipal lo sitúa en torno a 700.000" y que en este caso inician este procedimiento: "porque no estamos de acuerdo con su hoja de aprecio presentada por los propietarios, por lo que hemos iniciado el trámite con el valor que creemos justo", afirmó Villar.

Según un informe del Departamento de Gestión Urbanística, la solicitud de 1,7 millones de euros presentada por los propietarios es incorrecta del valor de venta y el coste de construcción. "La hoja de aprecio particular considera un valor de venta que no está justificado con un estudio de mercado adecuado y utiliza un coste de construcción que no contempla todos los gastos necesarios en la promoción inmobiliaria," señala el informe.

La expropiación de estos terrenos se remonta a la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Alicante en 1987, donde se clasificaron como suelo no urbanizable los terrenos que circundaban los institutos Virgen del Remedio y Leonardo da Vinci. Posteriormente, en 2005, el Plan Especial Bulevar Norte introdujo modificaciones para ampliar la superficie destinada a equipamiento docente y viarios adyacentes. En 2011, la Junta de Gobierno Local aprobó el "Proyecto de Ocupación Directa para la ampliación de los I.E.S. Virgen del Remedio, Leonardo da Vinci y viarios adyacentes", afectando a dos parcelas con una superficie de 4,019 m² en Alicante.

