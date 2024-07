Los mosquitos se ceban con Urbanova

En medio de un verano de altas temperaturas, la acumulación de aguas en el saladar de Aguamarga trae consigo una nueva ola de proliferación de mosquitos en Urbanova. La calma estival en esta zona ha sido interrumpida nuevamente por estos insectos, cuya presencia a última hora de la tarde en zonas tan visitadas como el paseo de la playa, ha despertado múltiples quejas entre los residentes de esta zona. Este fenómeno se ha intensificado, según indican desde la Mancomunidad de L’Alacantí, debido al incremento de agua estancada en los saladares cercanos, consecuencia de las recientes operaciones de la desaladora.

Desde la Mancomunidad aseguran que esta situación ha provocado que los mosquitos hayan proliferado y que exista un incremento de larvas, aunque la situación está "controlada". Para ello se ha activado un protocolo especial de trabajo en el que se han duplicado los equipos, pasando de una furgoneta con dos operarios a dos unidades móviles con cuatro trabajadores, con la intención de que las quejas de los residentes se resuelvan dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Jose Andres Lluch, director técnico de la Mancomunidad de L’Alacantí, explicó que en estos momentos se encuentran "atendiendo todas las quejas que están llegando como siempre". El director técnico destacó que se trata de una situación habitual que forma parte del "cumplimiento que tiene que hacer la desaladora de sus condiciones ambientales, lo que obliga a soltar agua a los saladares. Este es el motivo de que se hayan proliferado, si hay mucha agua acumulada y mucho calor hay mosquitos, es lo de siempre cada verano”, explicó Lluch.

Para hacer frente a esta problemática, el servicio de control de plagas ha reforzado estos días sus esfuerzos, duplicando el número de equipos y asegurando que todas las denuncias sean atendidas dentro en un plazo de 24 horas. "Durante momentos como este se duplica el servicio, ahora mismo hay dos equipos en la zona con cuatro operarios, pero si fuera necesario se podrían poner más. Por lo que nos transmiten por el momento habría muchas larvas aunque gracias a la rápida actuación no habría una eclosión fuera de lo normal", aclaró Lluch.

Pese a los esfuerzos, Ascensión Pedraja, presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanova, compartió la frustración de los residentes ante esta situación. "Todos los días tenemos los mismos problemas con los mosquitos, es demasiado. Sobre todo tiene incidencia en la zona del paseo, los vecinos me dicen que desde hace días no se puede caminar ni estar en las terrazas porque se tiran encima de la gente como aviones", destacó Pedraja.

Frente al problema actual, la representante vecinal de la zona exige que se tomen soluciones a largo plazo se limiten la aparición de estos inconvenientes durante el verano. "Si cada vez que suelta agua la depuradora tenemos este problema con los mosquitos habrá que hacer algo para evitar que pase a largo plazo y tomar medidas desde el Ayuntamiento para que a los vecinos de Urbanova no nos invadan los mosquitos", afirmó Pedraja.

Como ella, Cati Domínguez, vecina de la zona, asegura que los mosquitos son "huéspedes fijos" en Urbanova. "Este año pican muchísimo y aquí fumigan cuando les apetece. Si Alicante fumiga una parte Elche no lo hacen en la otra y como los Ayuntamientos nunca se ponen de acuerdo los mosquitos van de un lado para otro sin control. Se tendrían que poner los dos ayuntamientos de acuerdo y fumigar a la vez para que la plaga de mosquitos esté controlada y no se den los problemas que existen", señaló Domínguez.

Tratamiento

Ante esta situación, la empresa de control de plagas Lokímica, encargada de controlar esta zona, ha intensificado sus labores de tratamiento. La compañía realiza revisiones semanales en todos los puntos catalogados, como la zona del saladar de Aguamarga, junto a Urbanova, y los imbornales del paseo los realiza mensualmente para tener controlado el mosquito tigre, que es el más común en los sumideros urbanos y que en el saladar no hay. La prevención en invierno ayuda a que los picos de esta plaga en los meses cálidos no sean tan intensos.

Desde la Mancomunidad de L’Alacantí subrayan la importancia de la colaboración vecinal para el control de los mosquitos. "El problema principal viene normalmente del interior de las urbanizaciones que son zonas privadas en las que el mantenimiento no se realiza durante todo el año. Los vecinos tienen que hacer tratamientos, y que no solo sean en los meses de verano porque no es suficiente. Suele pasar que a menudo lo hacen solo un par de urbanizaciones y en las que no lo hacen es donde surgen los mayores focos. Es importante que todas las comunidades de propietarios realicen tratamientos contra los mosquitos para evitar malas situaciones cuando haga más calor", apuntan desde la entidad.

La Mancomunidad de L’Alacantí trabaja intensamente en Alicante, especialmente en la zona de Urbanova, con un enfoque particular en los saladares, el paseo marítimo y los imbornales. Sus esfuerzos también se extienden a otras áreas como Bacarot, Rebolledo, Fontcalent, la Serreta, el barranco de las Ovejas, el cauce del barranco de Santa Faz, Villafranqueza, la Albufereta y el Pla de la Vallonga, así como el área de Tángel-Monnegre y la zona inundable de la Huerta.

