Los patines son la sensación

El de 1974 fue el verano de los patines a pedales en la playa del Postiguet. Pese a llevar ya varios años en marcha, aquel mes de julio de hace 50 años fueron solicitados como nunca antes lo habían sido, quizás por la novedad que estrenaban: ahora eran de plástico, y mucho más molones, y no de madera. Los propietarios de la embarcación de moda decían que así eran más seguros. «Haría falta una ola de metro y medio para volcarlos, pero cuando hay mala mar directamente no los sacamos», contaban, al tiempo que aseguraban que incluso ya habían servido para salvar a algún bañista que se estaba ahogando.

Como en verano hay tiempo para todo, uno primero se sube al patín, se tira por el tobogán y luego, bajo la sombrilla, dedica un ratito a la lectura. Entre la arena del Postiguet aquel verano seguramente alguien tendría entre manos la primera novela que publicó Stephen King, Carrie, sacada a la venta en abril y que le catapultaría a la fama. Y probablemente muchos de los libros que se veían en la playa (oh, nostalgia) tenían una procedencia común, la del bibliobús. Este servicio público triunfaba entonces en la ciudad, a pesar de que a muchos todavía le sorprendiera el funcionamiento. Coges un libro gratis y lo devuelves en plazo. Recelo. ¿Hay que pagar? No. «Pensábamos que eran del Círculo de Lectores», aseguraba una alicantina en INFORMACIÓN. El bibliobús era una biblioteca, al fin y al cabo, pero sobre ruedas. El bibliobús, sin funcionamiento en la actualidad en Alicante, sí que marcha en Elche, donde da servicio a las diversas pedanías que no disponen de biblioteca al uso.

El bibliobús fue la sensación para los amantes de la lectura / Perfecto Arjones

Uno de esos veraneantes, cazado por este periódico, era el actor americano Doug McClure, archiconocido entonces por ser «El Trampas» en la célebre serie El Virginiano. Aquellos días de julio se encontraba en Alicante rodando la película El tramposo. Las generaciones siguientes quizás lo recuerden por Los Simpson, en el que uno de sus personajes, Troy McClure, estaba inspirado en él.

El actor Doug McClure rodó en Alicante la película 'El tramposo' / Perfecto Arjones

Eran aquéllas las noticias habituales de verano: poca decisión gubernativa de calado, calor, playa, música y prensa rosa. INFORMACIÓN destacaba la singularidad del Panteón de Quijano, junto a la Plaza de Toros, por ser «el último jardín romántico de Alicante». Era el sitio ideal para huir del calor por sus amplias sombras y por la tranquilidad tanto para niños como para mayores por ser un parque cerrado, sin peligro de coches. Sin embargo, en esas líneas se denunciaba la falta de columpios pero también de cuidados; como en muchas otras zonas de la ciudad, había mucho mosquito.

El Pantenón de Quijano junto a la Plaza de Toros / Perfecto Arjones

En otro parque, el del Paseíto Ramiro, se descubría el busto de Rubén Darío con la presencia del embajador de Nicaragua, Justino Sansón. Aquello fue un regalo del cónsul del país centroamericano en Madrid y en el acto sonaron los himnos de los dos países y las autoridades comentaron que Alicante y Nicaragua debían estar hermanadas porque las banderas compartían colores. Precisamente frente al Paseíto Ramiro se despedía esa semana de la ciudad el New Horizon III, la embarcación de recreo más lujosa que había atracado jamás en nuestro puerto. Era un yate valorado en 180 millones y se decía que dentro tenía incluso esculturas de oro macizo.

En el Paseíto Ramiro se descubría el busto de Rubén Darío / Perfecto Arjones

Mientras, en San Gabriel celebraban unas fiestas, pagadas por el propio vecindario, que alcanzaban las 300.000 pesetas de gasto. La xaramita ya sonaba por las calles de un barrio con unos 6.000 vecinos. Además, el pabellón polideportivo de San Blas acogía la actuación del grupo mexicano Xochipili y la plaza de Correos estaba de obras. Para su rehabilitación se necesitaron un millón de piezas de mármol, tagós de 4x4, en colores rojo Alicante y blanco Macael. El marmolista Luis Asensi aseguraba que las obras estarían terminadas en agosto.

Concurso hípico en el antiguo hipódromo, actual Polideportivo en el entorno del Tossal / Perfecto Arjones

En el plano musical, alud de artistazos. Alberto Cortez iba al Gallo Rojo, en doble sesión, con un espectáculo a 150 pesetas, consumición incluida. Raphael le relevaría en dicho local días más tarde. Por si fuera poco Lorenzo Santamaría actuaría en el Paradiso y Pajares, en el Cañaveral de Campoamor.

Y de manera sigilosa se estaba colando en la ciudad una afición que parecía de capa caída, la de la hípica. Estaba habiendo un boom de cría de caballos, principalmente para la exportación, pero los propietarios también estaban comenzando a constatar que aquel deporte podía ser rentable con el turismo. Aquellos días de julio se anunciaba que se montaría una escuela de equitación. Muchos de los jóvenes alicantinos de la época recuerdan con cariño haber montado a caballo por primera vez, y única en muchos casos, en varias fincas de la ciudad, como la del Chinchorro.