Sin agua en los lavapiés de Urbanova

Los vecinos y visitantes de Urbanova, uno de los arenales más populares de Alicante, se enfrentan a una molestia inesperada: los lavapiés de la playa no tienen agua. Desde hace días, los cortes intermitentes en el suministro han dejado a los usuarios sin la posibilidad de limpiarse adecuadamente al salir de la playa, generando un aluvión de quejas entre los residentes que no acaban de comprender cómo esta situación se ha extendido tanto en el tiempo. Y es que a pesar de que en un primer momento parecía que la situación que llevaba días ocurriendo había sido resuelta, este miércoles los lavapiés volvieron a quedarse secos, complicando aún más el disfrute de los bañistas.

El pasado lunes, la Conselleria de Turismo, responsable del servicio, se envió a la zona un equipo de mantenimiento tras recibir múltiples denuncias de los vecinos por el mal estado en el que se encontraban los lavapiés. A pesar de que en un primer momento parecía que la situación había sido resuelta, esta situación parece no tener remedio en la zona y la falta de agua en los lavapiés se ha convertido en un problema recurrente que afecta tanto a residentes como a turistas, quienes demandan una solución inmediata por parte de las autoridades competentes.

La presidenta de la asociación de vecinos de Urbanova, Ascensión Pedrejas, expresó su frustración ante una situación que tiene molestos a todos los vecinos del barrio desde hace días. "No tiene defensa que llevemos tantos días sin agua en los lavapiés, los vecinos han hecho varias llamadas y yo misma informé esta mañana, pero parece ser que no terminan de arreglarlo", afirmó Pedrajas quien aseguró que esta situación "ocasiona mucho trastorno. Es muy molesto salir con los pies llenos de arena con el calor que hace y no poderte lavar. Creo que no es defendible que a estas alturas llevemos tantos días sin agua en los lavapiés y los vecinos están muy molestos y enfadados, como es lógico".

En la salida del arenal, la situación más repetida era la de ciudadanos intentando emplear estos lavapiés, sin éxito. "Es un fastidio que estén así porque aquí viene mucha gente. Ya es suficiente que no hay duchas, que debería haber, pero es una faena que estemos así a estas alturas. Sales con las cosas sucias de estar en la playa y limpiarlas es un follón. Al final, los que tenemos la suerte de tener piscinas y duchas aquí al lado en las urbanizaciones, pues tira que te va, pero los que no, ya acostumbrados a irse limpios para ir directamente a comer o al supermercado, lo sufren más", indicó David Colmenar, vecino de Urbanova, quien mostró su descontento.

Salvador Domínguez, otro vecino afectado, expresó su descontento. "Nos parece fatal que esté la cosa así en julio. Esto no procede en una playa como esta, está bien que estén los socorristas, pero estando el agua como está, tiene que haber un servicio de lavapiés y que estén rotos ahora me parece fatal. Esto es un servicio mínimo que deberíamos tener todos los vecinos, yo llevo aquí quince días y no ha funcionado más que en dos o tres momentos".

Como él, Teresa García, visitante habitual, explicó que ya había escuchado rumores de que no funcionaban los lavapiés en la urbanización. "Deberían arreglarlo ya, la verdad. Cuando empezó todo pensamos que esta situación duraría poco tiempo, pero ahora no sabemos cuánto durará. Por lo menos, que podamos lavarnos los pies al salir de la playa, sería lo mínimo".

Una situación que no solo afecta a los bañistas, sino que también afecta a los trabajadores del área de playa accesible con la que cuenta Urbanova. "Hoy se nota mucho porque directamente no funciona nada, parece que ha reventado la bomba. El agua estaba yendo y viniendo, hasta que parece ha dicho basta. Nosotros tenemos la ducha, que también tiene que ver con la bomba, en la que cuando el agua está removida duchamos a los usuarios y les damos una limpieza en la ducha con la silla anfibia, aunque lo más demandado es la cisterna, y con esta situación no podemos ofrecer este servicio", afirmó Luis Ripoll, trabajador de playas accesibles en Urbanova.

