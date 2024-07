Críticas sindicales a las instalaciones de Séneca que acogen temporalmente a bomberos

Riesgo de atropello, carencias de protección contra el sol o puertas con pestillos manuales que dificultan una salida rápida en caso de que se produzcan emergencias. Estas son algunas de las cuestiones que denuncia el sindicato Comisiones Obreras tras haber realizado una visita a las instalaciones de Protección Civil en la calle Italia, en las que actualmente está ubicado, de forma momentánea, un equipo de diez bomberos, debido a las obras de rehabilitación del parque Jesús González Soria. Entre las deficiencias observadas se señala que existe un riesgo importante de atropello al acceder a los camiones de bomberos que están aparcados en la calle Arzobispo Loaces, ya que al estar estacionados en el sentido de la marcha, y por su gran volumen, sobrepasan los límites de estacionamiento, obligando a los efectivos de bomberos a invadir la calzada con dificultad para tener referencia visual de los coches que circulan por esta calle.

El informe del sindicato continúa citando, entre las deficiencias detectadas, que las temperaturas que se alcanzan en el interior de los vehículos son considerables, ya que se carece de protección contra el sol, y se incrementa el peligro de sufrir golpes de calor, ya que no funciona correctamente el aire acondicionado de uno de los dos camiones destinados. La puerta de entrada para acceder a la instalación es manual con pestillo, lo que retrasa la salida y entrada de los bomberos en caso de atender una emergencia, dilatando el tiempo de respuesta. La zona destinada al equipamiento de intervención es un garaje de dos bancos de madera y perchas, en el que falta espacio para ponerse o quitarse la ropa y para colocarla debidamente.

Las escaleras principales del edificio carecen de banda antideslizante y faltan espacios para el desarrollo de las actividades rutinarias de formación y prácticas. El equipo de bomberos destinado a dicha instalación debe permanecer 14 horas y carece de zona de descanso exclusiva, debiendo compartir el único espacio habilitado con los equipo de Protección Civil, que, al mismo tiempo, es una zona de reunión, comedor y sala de televisión, careciendo de intimidad y generando tensión en la convivencia, según recoge el informe emitido por CC OO tras la visita realizada. Tampoco existen taquillas personales para dejar las pertenencias ni una zona en la que dejar las pertenencias custodiadas.

Las deficiencias no acaban ahí, ya que también hay cuadros eléctricos sin tapar en la zona de televisión, enchufes sin tapas de protección, tubos de neón descubiertos sin tapar y cables pelados en las zonas de duchas y gimnasios. En estos espacios hay, igualmente, grietas y humedades, con paredes enmohecidas y con manchas visibles de humedad. Tampoco existe aparato de aire acondicionado en la zona de gimnasio. Los baños y duchas no tienen separación por sexo y únicamente tienen un retrete para más de diez trabajadores. No existe alarma ni megafonía en el edificio, lo que dificulta las llamadas de emergencia que puedan surgir en los turnos. Ante todo esto, desde CC OO solicitan que se lleven a cabo a la mayor brevedad las gestiones necesarias para subsanar las deficiencias referidas y garantizar unas condiciones de seguridad óptimas para el personal.