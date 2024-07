Desahucian en Alicante a una familia con un niño de 7 años que sufre alto grado de discapacidad intelectual

La comisión judicial ha desalojado del piso en el que residían en el barrio Virgen del Remedio de Alicante a una familia con un menor de siete años que sufre una discapacidad psíquica del 95 por ciento y que apenas tiene movilidad física. Ha sido muy impactante la salida del niño en silla de ruedas empujada por su madre mientras su padre sacaba una almohada. "¿Dónde están los derechos de los niños? Esto es un atropello” , han gritado los presentes, criticando que es el tercer desahucio este miércoles en la ciudad y que este caso es especialmente sangrante pues la familia con su niño dependiente pasará la noche en la calle al no tener alternativa, señalan. La madre no ha podido pronunciar palabra entre lágrimas. Se han llevado también una nevera y entre tres personas quieren sacar la cama articulada del menor. Asimismo han sacado los colchones.

Desde las diez de la mañana, la Policía ha acordonado el entorno del inmueble para proteger a la comisión judicial, que hace veinte días aplazó el lanzamiento ante la presión vecinal.

El Sindicat de Barri de Carolines, que ha intentado parar de nuevo el desalojo, que se había frenado varias veces, tiene previsto acampar ante la sede de la Concejalía de Servicios Sociales de Alicante en demanda de una vivienda para esta familia.

Asimismo, el Sindicat critica la insensibilidad de los jueces y al propietario, un particular que aseguran tiene seis pisos. Asimismo han recalcado que los afectados cuentan con un informe de vulnerabilidad que se están saltando con la ejecución del desahucio. Y que han intentado negociar un alquiler social.

Antes del desalojo se han coreado numerosas consignas como “basta ya”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste’, “ni un desahucio más”, “vecino despierta desahucian en tu puerta”, “vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “si pago el alquiler no tengo para comer “, “la vivienda es un derecho, no un negocio” o ‘burocracia lamentable, todos somos vulnerables”. Con un megáfono, una representante ha explicado a los presentes que la comisión judicial ha subido al piso “y ahora les toca decirles a los ojos, a unos padres de un niño en silla de ruedas, que les da igual que se queden en la calle”.

Se han vivido momentos de tensión con gritos de no tenéis corazón, empatía, alma y espíritu. "Se supone que estáis para protegernos y nos echáis a la calle", han gritado desde el público a jueces y policías.

Daniel Martínez, portavoz del Sindicat, ha destacado el alto nivel de vulnerabilidad de esta familia por la gran dependencia del menor. Además de que, ha afirmado, solo cuentan con un ingreso de emergencia concedido el día anterior al tercer intento de desahucio, y aún no les ha llegado la renta valenciana de inserción.