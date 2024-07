«El alumnado no puede crecer pensando que la IA lo puede solucionar todo y ya»

Es la voz de los directores de Comunidad Valenciana, ¿qué objetivos tiene por delante?

ADEP-PV es la única asociación que trabaja a nivel de Comunidad Valenciana para representar sus directores como colectivo profesional. Hay casi 500 colegios en este colectivo y nuestro claro objetivo es defender y promover la escuela pública y su mejora.

¿Cuáles son la principales retos de los equipos directivos?

Uno de los retos más importantes es que estamos trabajando es en la profesionalización de la función directiva para que a este cuerpo profesional se nos forme como tal porque seguro que sería muchísimo más competente a nivel pedagógico. Una de las líneas de actuación que estamos persiguiendo es esta porque consideremos que es fundamental para mejorar el sistema educativo. Para ello tenemos que mejorar nosotros, nuestra formación, nuestra selección, nuestra evaluación, para poder dar un mejor servicio.

Dentro de las aulas, ¿cuáles son sus preocupaciones?

La inteligencia artificial y la salud emocional. Nos preocupa mucho cómo gestionar la llegada de esta tecnología a los centros y a la educación porque tenemos que ser capaces que la IA enriquezca el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que no se lo cargue. En primer lugar, tenemos que formarnos para ser capaces de utilizar de manera crítica la inteligencia artificial. El alumnado no puede crecer pensando en que hay algo que le va a solucionar todo ya, porque esto nos hunde en la miseria. En los colegios ya hemos detectado escolares que han utilizado ChatGP T y no podemos mostrar nuestro rechazo, sino interesarnos por cómo lo han utilizado, qué parámetros han empleado... No podemos luchar contra ello porque es como una apisonadora. Tenemos que enseñarles a poner su parte crítica, ayudarles a ser muy cautelosos y cautelosas, con lo que puede pasar, porque tenemos que intentar abrazar la inteligencia artificial, moldearla, manejarla y filtrarla para que no les haga daño.

¿Qué está ocurriendo con la salud mental?

Estamos notando muchos niños con problemas emocionales y con trastornos a raíz de la pandemia que nos tocó mucho a todos. Han aumentado y también nos fijamos mucho más. Los escolares de Infantil nacieron y estuvieron tres años viendo a la gente con la cara atrapada, sin sonrisas, ni abrazos y eso se ha notado. La baja autoestima o el miedo al ridículo tras dejar las mascarillas de niños que ahora son adolescentes ha sido muy duro. Necesitamos recursos para poder dar respuesta, porque si no se detectan los problemas no podemos dar respuesta. Es todo un engranaje.

Ha sido un año de muchos cambios a nivel político, ¿cómo afrontan los directores el nuevo curso?

Somos una asociación que no tenemos un vínculo político o una afiliación política, ni sindical. Somos una asociación con carácter voluntario. Esto supone que tenemos que seguir trabajando y luchando por nuestros objetivos, por nuestros retos, independientemente de quienes estén gobernando, porque al final el objetivo principal es la representación de los directores y directoras y cada uno tiene su sensibilidades ideológicas y políticas.

Pese a ello, sí que se han posicionado contra algunas medidas aprobadas por la Conselleria de Educación y participaron en la huelga educativa del 23 de mayo...

Nuestro fin principal es la defensa y la mejora de la escuela pública, pertenecemos a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública y cuando hay determinadas acciones que nosotros consideramos que pueden ir en detrimento de la escuela pública, sea con este Gobierno, o el que sea, vamos a defender nuestros intereses. Eso no quiere decir que vayamos a seguir a pies juntillas cualquier cosa que decida la plataforma. La asociación de directores decide si secunda o no las movilizaciones, porque nosotros no la convocamos, y dentro de todo esto, dejando en libertad absoluta cualquiera de nuestras asociados a tomar su decisión.

¿Qué valoración hace de la recuperación del distrito único?

En una población en un municipio que tiene un centro, pues no influye donde incluye, es en municipios donde tienen más de un centro, con zonas determinadas con barrios determinados. Va influir y ya veremos la repercusión que tiene. Este modelo era innecesario porque el 97% de la gente tenía acceso al colegio que había solicitado como primera o segunda opción y ahora se ha reducido en un punto. Se ha intentado dar solución a algo cuando no había un problema previo. No tenía mucho sentido y evidentemente en estas medidas siempre quién sale perjudicada es la gente que tiene menos recursos.

El punto extra que han dado algunos colegios para primar la admisión de alumnos ha estado salpicado de polémica, ¿Cree que ha habido discriminación con esta medida?

La escuela pública no puede escoger a sus alumnos, no puede decidir si un alumno entra o no en un colegio. Realmente va en contra de los principios fundamentales de la escuela pública. La escuela pública tiene que dar un servicio a un barrio. La Administración da una ayuda de transporte escolar cuando no puede situar un centro educativo a menos de 3 kilómetros de la casa del niño por ejemplo. Esto quiere decir que intrínsecamente la administración se siente responsable de poder dar una educación pública a un niño o a una niña lo más cerca posible de su domicilio, porque la escuela pública lo que tiene que hacer es escolarizar todas las áreas, entonces a partir de aquí, todo lo demás que nos inventemos sobra.

También han cargado contra La Ley de Libertad Educativa...

Nosotros ya mostramos nuestra posición incluso en una intervención en las Cortes rechazándola. A nosotros lo que nos preocupa realmente es la parte pedagógica y, desde este punto de vista, consideramos que el hecho de privar a nuestros alumnos y alumnas del dominio de una lengua que es oficial en igualdad con la lengua mayoritaria no tiene ningún sentido. Tampoco fuimos consultados y estas son las cosas que nos parece que tenemos que mejorar, la relación con las instituciones. Realmente se cargó de un sesgo político unas decisiones que mayoritariamente tenían que ser pedagógicas.

Educación ha admitido estar estudiando el cierre de 60 unidades en la Comunidad por la bajada de la natalidad, ¿tienen ya la cifra definitiva?

No tengo los datos porque van saliendo los estados de vacantes a medida que se va que va avanzando el proceso de adjudicación ahora mismo. Lo que lo único que sí que podemos decir es que nosotros intentamos que no desaparezcan unidades de la escuela pública. Eso es lo que una de las cosas que nos preocupa. Las bajadas de la ratio es uno de los puntos que hemos reivindicado desde la asociación históricamente.

Por contra, a partir de septiembre habrá más aulas para niños con necesidades especiales en los colegios, ¿serán suficientes?

Evidentemente todo lo que sea aumentar los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales es importantísimo. Nos consta que desde la Dirección General de Inclusión e Innovación educativa se está se está haciendo un trabajo extraordinario. Se están se están poniendo muchos esfuerzos para aumentar los recursos. Esta es de hecho, a mí parecer, la decisión más positiva y enriquecedora que se ha tomado hasta ahora.

Otro de los hitos de la conselleria ha sido ampliar la gratuidad de los cero a tres años a través de conciertos educativos, ¿qué les ha parecido?

Me parece una gran noticia para las familias pero ojalá que esta ampliación vaya llegando a los centros de Infantil y Primaria porque no me consta que se haya creado ninguna unidad más para niños de 2 años en la pública.

