El Ayuntamiento encuentra una vivienda para la familia desahuciada con un menor con parálisis cerebral en Alicante

Soria y su familia tendrán una vivienda en la que vivir la próxima semana. El Ayuntamiento de Alicante pondrá a disposición de la familia desahuciada con un menor con parálisis cerebral una vivienda a la que podrán acceder en un par de días después de complicarse en un primer momento su entrada en un alojamiento temporal compartido que debería haberse producido este jueves, según confirma fuentes municipales a este medio. Y es que, tras el desalojo que sufrió la familia el pasado miércoles, la concejalía de Bienestar Social confirmaba que se había encontrado una vivienda compartida para la familia a la que podrían acceder. Algo que finalmente no fue así, lo que provocó concentraciones y protestas durante el Pleno municipal, del que fueron desalojados por la Policía Local, y frente al Consistorio.

Esta noticia llega en un momento de máxima necesidad para la familia, que desde hace un par de días se encuentra alojada en el Centro de Acogida de Alicante (CAI). En estas dependencias se ha dispuesto, según fuentes municipales, un módulo individual totalmente adaptado para que la familia pueda tener "intimidad" para que el menor "esté bien protegido". La concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos, Begoña León, ha explicado, en declaraciones a este medio, que los técnicos de su concejalía fueron los primeros sorprendidos con esta situación: "Nos llevamos una sorpresa cuando llegamos a la vivienda que se le iba a entregar a la familia y la persona con la que iban a tener que compartir nos negó el acceso. Humanamente, estamos haciendo hasta lo imposible".

Begoña León ha indicado que tras sufrir esta situación, el Patronato de Vivienda siguió buscando una alternativa habitacional y ha anunciado que ya han encontrado una vivienda disponible. "Se ha encontrado una vivienda que en unos dos o tres días va a estar disponible y que será solo para ellos. No van a tener que compartir con nadie y estarán mejor en ella, todo debido a la situación excepcional y de urgencia que vive la familia", indicó León.

Mientras tanto, Soria y su familia seguirán alojados de forma temporal en unas dependencias individuales del Centro de Acogida de Alicante hasta que su nueva vivienda esté lista la próxima semana. "Desde el día del desahucio pusimos a disposición de la familia unas dependencias adaptadas en el CAI que son totalmente individuales y que cuentan con una sala adjunta que haces las funciones de zona común para que no tengan que compartir con el resto de usuarios. Queremos lo mejor para que el niño siempre esté protegido y las puertas del CAI siempre estarán a su disposición", destacó León.

Tensión en el Pleno

La crisis alcanzó un punto álgido durante el Pleno municipal de este jueves, cuando los miembros del Sindicat de Barri de Carolinas llegaron junto a la familia y al menor con parálisis cerebral tras conocer que finalmente no iban a poder acceder a este inmueble como les habían confirmado. Con gritos de "tú has firmado, cumple lo acordado" y "vergüenza", los miembros del Sindicat de Barri de Carolinas irrumpieron en el Salón Azul solicitando el cumplimiento del acuerdo firmado tras el desahucio de la familia. Una situación que provocó que el alcalde de Alicante solicitará a la Policía Local presente que procediera al desalojo de la sala: "Llevo muchos años en este salón de plenos y no había visto tanta violencia verbal nunca. No voy a permitir estos niveles de insulto que no son hacia mi persona, sino hacia toda la corporación", declaró Barcala.

Ante estos hechos, la concejala de Bienestar Social también quiso condenar los hechos: "Nada justifica la violencia que se vivió ayer en el pleno. Todo el departamento de una concejalía se ha puesto a trabajar a su disposición para que puedan tener acceso a una vivienda lo antes posible y no hay derecho a esa violencia, primero por el niño. Fue un momento doloroso y no tiene justificación ninguna" comentó León.

Suscríbete para seguir leyendo