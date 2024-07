La lista de espera total para operarse supera de nuevo los 25.000 alicantinos

Si usted necesita operarse porque su cadera o sus rodillas ya han dado lo suficiente y necesitan ser sustituidas por una prótesis, además de templanza para soportar el dolor necesitará paciencia hasta que llegue el día de la intervención, que a muchos pacientes se les hace interminable pues la demora puede rondar el año.

Es lo que está ocurriendo en los hospitales más importantes de la provincia pues el General Universitario de Elche tiene a 54 pacientes en lista de espera, y la mayoría de ellos llevan más de 332 días esperando una prótesis de cadera. En el Doctor Balmis de Alicante el retraso es algo menor pero no está mal: 281 días de tiempo medio de espera, es decir, algo más de nueve meses. Ochenta personas llevan ya medio año aguardando la llamada del hospital. El Hospital de Alcoy suma 252 días de demora y el de Elda acumula también una espera elevada con 282 días.

En cuanto a la prótesis de rodilla necesaria para muchas personas con problemas para caminar, el Doctor Balmis tiene una demora de 250 días para la intervención; y el de Elche 207 días. El Virgen de los Lirios de Alcoy lo supera con 213; y el Virgen de la Salud de Elda es el que acumula la mayor espera de todos con 282 días. En el Hospital de Sant Joan son 172 con un solo paciente en cartera.

Por especialidades, Cirugía General, Oftalmología y Cirugía Ortopédica y Traumatología acaparan el mayor número de pacientes que necesitan entrar a quirófano en los hospitales de las diez áreas de salud de la provincia de Alicante. Entre las tres suman una bolsa de 18.321 personas, el 71, 4 % del total: siete de cada diez.

La Conselleria de Sanidad, por su parte, destaca en términos generales, las cinco especialidades que se encuentran por debajo de la media de demora en la Comunidad, como son Cirugía Cardiovascular, con 40 días; Cirugía Maxilofacial, con 56; Oftalmología, con 59; Ginecología-Obstetricia, con 64; y Cirugía General, con 68.

En función de las patologías, entre los procedimientos que se sitúan por debajo de la media autonómica, según Sanidad, se encuentran el túnel carpiano, con 40 días; las cataratas, con 43; el hallux valgus, con 46; la hernia inguinal/crural, con 47; las varices y la colecistectomía, ambas con 51 días; y el quiste pilonidal, con 56, entre otros.

«Siempre he dicho que las listas de espera no son números. Son personas que tienen distintas patologías. Y los médicos priorizamos en función de la gravedad, porque lo que queremos es curar a los pacientes», dijo el jueves en Dénia el conseller de Sanidad. Por ello, «nos centramos en la prioridad 1, es decir, aquellos pacientes que tienen patología oncológica (cánceres) o quirúrgica cardiovascular, es decir, toda aquella persona que está en riesgo su vida. Hemos rebajado esta prioridad 1 desde que tenemos el compromiso de gobernar en un 64,4 % porque nosotros lo que queremos es dar calidad de vida».

Sin embargo, «no me olvido de aquellos que, aunque no haya pronóstico vital, tienen molestias: estamos también trabajando en ellos. La demora media la tenemos en 74 días y el número total de pacientes lo hemos bajado en algo más del 3%. Y si hace falta de una forma complementaria, como hacía el Botànic, estamos utilizando el plan de choque para mandar a las clínicas privadas. Mientras que haya un paciente pendiente de operar, no vamos a parar nuestro empeño para poder mejorar y dar la calidad de vida que se merece».