Menores sin familia: cuando una nueva vida empieza en una patera

«Subir en una patera es algo que no le recomendaría a nadie. No merece la pena sufrir así». Arriesgar la vida por un supuesto futuro mejor. Este es el pensamiento que en un momento pasó por la cabeza de Houssam (23 años), Nizar (21 años), Yousef (21 años) o Ayoub (20 años), cuando siendo todavía menores de edad, el destino les puso en la tesitura de tener que subirse en una endeble embarcación en busca de un sueño, aún siendo menores: tener una vida mejor lejos de su casa, de su familia. Una idea cuya brillantez duró solo un instante, el tiempo justo hasta que arrancaron las lanchas por las que algunos habían llegado a pagar casi 4.000 euros.

Un viaje «poco recomendable» que no hizo más que empezar cuando rozaron la costa española. Todos ellos llegaron a España solos y siendo menores de edad, un hecho que les convirtió automáticamente en «menas», un acrónimo de uso administrativo de para referirse a los «menores extranjeros no acompañados», pero que ha acabado convirtiéndose en un estigma que algunos grupos políticos de extrema derecha utilizan para justificar su odio. Pese a todo, estos jóvenes pasaron su juventud en centros de menores, como el de Villena o el de L’Omet en Elche, donde aprendieron no solo Lengua o Matemáticas, sino también a sobrevivir en un mundo en el que ya no podía depender de sus familias y en el que las responsabilidades de la vida comenzaban a recaer sobre sus hombros. Todo esto siendo menores.

«La decisión de subir en una patera fue una cuestión familiar, a mis padres les costó 4.000 euros, pero en el pueblo del que soy es una tradición hacerlo» Houssam Lousfi

Ahora, ya mayores de edad, explican cómo este viaje cambió sus vidas, hablan de sus trabajos con orgullo y aseguran que todos ellos tienen proyectos de futuro en España, que incluyen seguir estudiando, sacarse el carnet de conducir o estar con sus respectivas parejas. Algunos de ellos han aprendido a nadar después de la travesía en patera y otros aún le tienen pánico al agua, un miedo que no saben si superarán algún día. Para todos ellos lo más importante es que ahora, por fin, están tranquilos en una provincia que les acogió desde el primer día y que se ha convertido en su «hogar», pese a estar muy lejos de casa.

Tres jóvenes relatan la odisea de ser migrante, menor y sin familia / Pilar Cortés

«La decisión de subir en una patera fue una cuestión familiar, a mis padres les costó 4.000 euros, pero en el pueblo del que soy es una tradición hacerlo». Houssam Lousfi es un joven de 23 años originario de un pequeño pueblo en el centro de Marruecos cerca de las montañas del Atlas. Lousfi fue recogido por el personal de Salvamento Marítimo el 1 de agosto de 2018, una fecha que recuerda como si fuera ayer. «El viaje fueron unas doce horas que se me hicieron eternas. Solo me acuerdo que estuve en estado de shock y el único recuerdo que tengo es mirar la luna», confiesa.

Tras su travesía, Houssam Lousfi fue trasladado desde Barbate a València, y de ahí llegó al centro de menores de Villena, en el que estuvo apenas unos meses, ya que tenía 17 años cuando pisó la costa gaditana. «Cuando cumplí 18 años, me dijeron que me tenía que ir. No tuve la suerte de optar a que me acogieran en un piso tutelado y casi me quedo en la calle, pero gracias a una trabajadora del centro, que me acogió en su casa, hoy estoy aquí. Ellos me dieron el primer empujón para salir adelante, gracias a ellos pude encontrar un trabajo, estabilizarme e independizarme, ahora vivo en San Blas, en el edificio de la Colmena, muy alicantino», relata.

Lousfi trabaja actualmente como juez de crossfit, una afición que se ha convertido en su pasión y su modo de vida. «Hago crossfit desde hace años, que es una de mis aficiones, y gracias al box de Costa Blanca he podido integrarme y hacer muchos amigos, yo digo que mi familia real es la de aquí, que es la que elegí yo, pero echo mucho de menos a mi familia porque muchas veces hace falta un abrazo muy cercano y ellas son lo más importante de mi vida», señala Lousfi.

«Éramos muchos, más de 730 personas en el barco, pero aún recuerdo la llegada a València, fue un día muy emocionante, ver a toda la gente ahí para recibirnos fue increíble». Yacoub Yousef

Afincado en Alicante, pero llegado desde Sudán como uno de los refugiados que trajo hasta el puerto de València el Aquarius, Yacoub Yousef, de 21 años, es desde hace años vecinos del Pla, en Alicante. Su historia es diferente a la de sus compañeros, Yousef salió de su país con apenas 13 años, huyendo de una guerra sin fin que le llevó a transitar en busca de trabajo por Egipto y Libia, desde donde finalmente salió en patera. «En Libia sufrí mucho porque no hay trabajo y me metieron en la cárcel. Pero el objetivo de la patera no era llegar a España, era ir Malta o a Italia. Esos países dijeron que no querían a nadie más y en ese momento apareció el Aquarius», relata Yousef, quien no olvida ese trayecto que le cambió la vida: «Éramos muchos, más de 730 personas en el barco, pero aún recuerdo la llegada a València, fue un día muy emocionante, ver a toda la gente ahí para recibirnos fue increíble». Y de ahí, al sur de la Comunidad. «Cuando llegué a Valencia nos trajeron a Alicante, primero al centro de La Florida, unos 15 días, y luego al centro de menores Villena, ahí estuve dos años. Estudié en Petrer, en el IES La Canal, una FP Básica, aún me acuerdo. Cuando cumplí 18 me trajeron a Alicante a un piso tutelado compartido y aquí llevo unos cuatro años viviendo. Ahora trabajo de portero en una discoteca y la verdad es que está muy bien. Estoy muy contento en Alicante, me encanta, pero si volviera atrás nunca volvería a subir en patera, es la cosa más difícil que hay», afirma Yacoub Yousef.

Los jóvenes, frente al castillo de Santa Bárbara / Áxel Álvarez

Aunque no todos caen de pie desde el principio. No es fácil. Estar lejos de la familia, siendo menores de edad, y en un país en el que no entiendes bien el idioma hace que no sean pocos a los que les cuesta encontrar su sitio desde el principio. «Al principio de estar en el centro de menores me portaba mal y me costó mucho adaptarme, pero al final aprendí todo lo que sé gracias a los educadores», admite Nizar Chahid, de 21 años, quien a los 14 se subió en una patera desde Tánger convencido por su hermano. «Mi primo quería venir a España y mi hermano me propuso acompañarlo y así lo hicimos. Coger pateras en mi pueblo es como decir aquí que vas a coger un TRAM de Alicante a San Vicente», describe Chahid, quien recuerda ese trayecto hacia otra vida: «El viaje fue muy duro, casi morimos, pero al final llegamos bien. Fue en Cádiz y como nadie nos vio salimos corriendo». En ese punto comenzó el periplo por la península de Nizar, quien estuvo durante unos meses viajando con la intención de llegar a Bilbao. «Me arrestó la Policía en Alicante y me llevaron al centro de menores de Villena, fue un momento difícil porque no sabía nada de castellano, pero gracias al centro aprendí muchas cosas. Fui al instituto en Villena, al IES La Encarnación, donde me saqué una FP Básica, hice un curso de peluquería y tomé clases para aprender bien castellano», explica Chahid.

«Al principio de estar en el centro de menores me portaba mal y me costó mucho adaptarme, pero al final aprendí todo lo que sé gracias a los educadores» Nizar Chahid

A los 18 años, el joven marroquí salió del centro de menores y encontró su sitio en un piso tutelado en Elche, dónde se afincó y se enamoró de una ilicitana. «Ahora vivo con un compañero de piso en Carrús, cerca de las Chimeneas, y me encanta la ciudad. Trabajo en una fábrica de melones, en el almacén, y en invierno hacemos brócoli. Me gustaría seguir estudiando y hacer el ciclo de Integración Social para trabajar como educador en algún centro de menores y ayudar a otros chicos que lo estén pasando mal, como yo al principio. En la vida, tienes que ser bueno y te pasarán cosas buenas», apunta Nizar.

«Tarde o temprano»

Desde el mismo país, otro joven, hoy residente en Elche, buscó suerte. «Yo soy de Marruecos. Vine para buscar un futuro mejor, porque allí el trabajo está muy mal ahora mismo», afirma Ayoub Errimani, de 20 años. Llegado desde Marruecos a los 14 años, Errimani explica que tomó la decisión de venir a España tan joven porque sabía que era algo que «tarde o temprano» iba a tener que hacer. «Cuando me subí a la patera sabía nadar algo, pero allí, aunque sepas nadar, no sirve de nada si no tienes la ayuda de algún barco. Fue un viaje difícil, especialmente para mí, porque estuve cerca de los bidones de gasolina y, tras una ola, me caí y me lastimé la pierna y la espalda. El agua salada mezclada con las heridas me dolió mucho», relata Ayoub Errimani.

Al final, llegó a Algeciras y después a Alicante en autobús, un viaje que duró tres o cuatro días. «Estuve unos meses en Alicante y fui al IES Jorge Juan, pero luego me fui al centro de menores L’Omet de Elche y me matricularon en el IES Victoria Kent, donde hice un ciclo de electricista, aunque yo quería ser mecánico como mi padre. Ahora trabajo como electricista en San Fulgencio, pero también instalamos placas solares. No quiero dejar de estudiar, quiero sacarme el ciclo superior de Integración Social y trabajar en el centro de menores algún día. Los educadores hacen un esfuerzo enorme para ayudar a los chavales, dando el 200% para que te sientas bien y no te sientas solo, se convierten en tus padres. Me gustaría poder llegar algún día a ser como ellos, la verdad», asegura Ayoub Errimani, que hace unos años llegó a la provincia, tras un peligroso viaje en patera, siendo menor en busca de un mejor futuro que finalmente ha encontrado. Hoy, totalmente integrado, aspira a contribuir a que otros también encuentren una mejor vida en Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo