La provincia de Alicante se libra este fin de semana de la ola de calor

La provincia de Alicante se prepara para vivir este fin de semana plenamente veraniego, eso sí, sin olas de calor ni alertas por altas temperaturas. Eso no quiere decir que los termómetros no vayan a alcanzar valores elevados, pero no tanto como el pasado fin de semana, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el el domingo las mínimas irán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso o sin cambios pero se notará poco en los termómetros.

El viernes los termómetros llegarán hasta los 31ºC en las horas más cálidas que se mantendrán en estos valores en cuanto a sensación térmica hasta bien entrada la noche. El sábado las temperaturas serán las mismas pero la sensación térmica aumentará hasta los 34ºC mientras que el domingo será muy similar aunque el viento podría soplar con más fuerza de componente este.

El tiempo en Elche

El viernes los termómetros llegarán a los 32ºC con una sensación térmica que podría llegar a los 34ºC. El sábado las temperaturas subirán ligeramente hasta los 33ºC mientras que el domingo se espera un día prácticamente idéntico.

Así resiste Elche al calor /

El tiempo en Benidorm

En Benidorm este viernes durante las horas centrales de la jornada los termómetros llegarán a los 29ºC, lo mismo que el sábado aunque la sensación térmica será superior y podría llegar a los 32ºC. El domingo los valores serán algo superiores, pero muy poco.

El tiempo en Elda

En Elda el cielo estará despejado durante todo el día de hoy y los termómetros llegarán a los 32ºC a mediodía. El sábado subirán hasta los 33ºC mientras que el domingo sí que se notará una subida más pronunciada y se podrían alcanzar los 37ºC.

El tiempo en Torrevieja

Este municipio de la Vega Baja tendrá el cielo despejado todo el día y los valores serán de 29ºC con una sensación térmica de 32ºC. El sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán iguales.

El tiempo en Orihuela

Los termómetros en Orihuela llegarán hoy a los 33ºC con una sensación térmica de 36ºC. El sábado subirán ligeramente mientras que el domingo se mantendrán en valores muy similares.

Llega la segunda ola de calor. / Agencias

El tiempo en Dénia

El norte de la provincia de Alicante experimentará durante la jornada de hoy temperaturas que en Dénia llegarán a los 31 grados. El sábado y el domingo el día será muy similar al de este viernes.

Estas comunidades siguen en alerta

El sofocante calor continúa remitiendo, salvo en el centro peninsular, donde las provincias de Ávila, Madrid, Cáceres y Toledo siguen con aviso naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas que oscilarán hasta los 39-40 grados, informa la Aemet en su web.

En la Comunidad de Madrid, solo hay nivel naranja en puntos del sur, las vegas y el oeste por máximas hasta los 39 grados; En la sierra madrileña sigue el aviso amarillo por temperaturas de 36 grados y en el área metropolitana y Henares por máximas de 38 grados.

En Castilla y León, Ávila es la única que continúa con nivel naranja por valores de 39 grados en puntos del sur. En el resto de provincias, excepto en León, Palencia y Burgos, hay aviso amarillo (riesgo) por máximas que oscilarán entre los 34-38 grados.

La provincia de Cáceres (Extremadura) tiene aviso naranja en la zona norte y en áreas del Tajo y Alagón, donde se alcanzarán los 39-40 grados, mientras que en Badajoz hay alerta amarilla por máximas de 38 grados.

La comunidad de Castilla-La Mancha ha activado el nivel naranja en la provincia de Toledo donde se registrará sofocante calor en la sierra de San Vicente y en el valle del Tajo, entre otras áreas; En el resto, los valores oscilarán entre 34-39 grados.

En las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, Baleares y La Rioja se ha activado la alerta amarilla por temperaturas máximas que oscilarán entre los 34-39 grados.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.