El PSOE acusa a Barcala de devolver 50.000 euros de fondos del Gobierno contra la violencia de género

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha cargado contra el alcalde, Luis Barcala, tras conocer que el Ayuntamiento de Alicante ha devuelto 49.908,81 euros de los fondos que aporta el Gobierno de España para impulsar acciones municipales para erradicar la violencia machista, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

“Es incomprensible que el alcalde se solidarice en todos los plenos con las víctimas de violencia machista y que se guarden minutos de silencio al mismo tiempo que el Ayuntamiento que preside Barcala no invierte los fondos que le llegan para impulsar acciones municipales en contra de la violencia de género. No se trata solo de solidarizarnos con las víctimas, sino también de impulsar acciones para prevenir la violencia machista”, ha señalado Barceló.

El hecho de que el gobierno de Barcala no haya invertido la totalidad de los fondos remitidos por el Gobierno central implica que ahora se reducirán las subvenciones que recibe el Ayuntamiento. Si este año le correspondían 133.669,05 euros, sólo podremos recibir ahora 83.760,24 euros.

“El PP de Barcala se vanagloria de no haber pactado con Vox por su negativa a la instalación de puntos violeta en la ciudad pero, al mismo tiempo, no invierte los fondos que le llegan para luchar contra la violencia de género. Desde luego, el alcalde no está haciendo todo lo que está en su mano mientras siguen siendo asesinadas mujeres por violencia machista. Ya son tres mujeres las que han sido asesinadas en la provincia en lo que va de año y cinco en la Comunitat Valenciana”.

Barceló ha destacado además que Barcala es “reincidente” en la devolución de ayudas para emergencia habitacional, para fomentar el empleo y para colectivos en situación de vulnerabilidad.