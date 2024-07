El PSOE llevará a Barcala a los tribunales por opacidad con el hospital privado en Vistahermosa Norte

Seis días es el plazo que le ha dado el grupo municipal socialista al gobierno municipal de Alicante para que le facilite el expediente completo sobre la controvertida construcción de un hospital privado en Vistahermosa Norte, que está al borde de la paralización de las obras por irregularidades. Se trata, según los socialistas, de la tercera vez que solicitan la documentación. "Solo nos han dejado verla, pasando páginas en un ordenador, delante de un funcionario", ha señalado la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, en una comparecencia pública en la que ha anunciado que acudirán a los tribunales si el ejecutivo local no facilita la documentación en el plazo de seis días que marca el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP). "Hemos pedido de nuevo la documentación que se nos niega. La concejala pudo ir a visionar el expediente delante de un funcionario, pero eso no es lo que hemos pedido. La queremos física. Si no nos la dan en plazo, iremos a un contencioso-administrativo por el derecho que tenemos a fiscalizar", ha anunciado Barceló, quien ha mantenido la puerta abierta a emprender otra causa judicial, ya por la vía penal, cuando consigan la documentación: "No nos vamos a parar aquí".

En la comparecencia de Barceló, que se produce después de que el alcalde, Luis Barcala, se negara a dar explicaciones ante el pleno ordinario del mes de julio, la portavoz socialista ha vuelto a exigir al regidor popular que "dé la cara" para evitar que las "sospechas" puedan extenderse. "El alcalde no tendría que tardar ni un minuto para evitar que sigan aumentando las sospechas. El alcalde no quiso dar explicaciones en el pleno de un hecho que consideramos muy grave sobre una parcela calificada como uso residencial. Horas después, mandó un comunicado en el que decía que era improcedente abordar el asunto antes de que la empresa haga las alegaciones", ha explicado Barceló, para añadir: "Barcala intenta desviar la atención, poniendo el foco en las alegaciones pero ese no es el fondo de la cuestión. Se ha construido un hospital privado en suelo residencia y el alcalde quería legalizarlo como terciario especial". Barceló, por tanto, ha vuelto a pedir a Barcala que rompa el silencio al respecto: "Exigimos transparencia, que aclare todo el asunto a la mayor brevedad posible. Con su silencio aumentan las sospechas que recaen sobre este asunto".

En su intervención ante los medios, Barceló ha vuelto a hablar de posible "connivencia" entre el gobierno municipal y la empresa promotora del hospital, Imed Hospitales. "Lo que pretendía Barcala era que el Pleno aprobase el cambio de suelo de residencial a terciario especial para encajar un hospital privado y hemos descubierto que el edificio está totalmente terminado. ¿Quién le dijo a la empresa que comprase el suelo para construir el hospital con el compromiso de cambiar el uso a terciario especial? Alguien tuvo que decir 'compre y luego se lo arreglamos para que pueda construir según sus necesidades'", ha manifestado la portavoz socialista, quien sostiene que "ninguna empresa invierte 45 millones de euros si no tiene la seguridad de que luego el gobierno tramitaría el cambio de uso sin problemas". "Alguien presuntamente debió decirle a la empresa que comprase suelo y construyera y que luego ya se arreglaría", ha insistido.

"Engaño"

Barceló también ha recalcado nuevo en la falta de controles, ya que la primera inspección, tras destaparse la posible irregularidad en la construcción al levantarse el doble de alturas que permite la licencia y una más de las que ampara el planeamiento vigente. Y también ha lamentado que el alcalde quisiera "engañar" a la Corporación al llevar a pleno la modificación del Plan Parcial del APA 9 cuando la obra ya encaraba su recta final. "Son tan grave los hechos que se quería aumentar la edificabilidad cuando ya estaba terminado el edificio. Pretendió engañar a toda la Corporación", ha añadido la portavoz socialista, quien ha criticado también el contenido de la documentación, por errores continuos en las fechas, de la que disponen los grupos de la oposición al remitirse para la comisión previa al pleno, que finalmente nunca se llegó a celebrar: "Es un engaño a la democracia. Nunca había visto tal chapuza en el expediente. Con tantas irregularidades".