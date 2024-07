La familia desahuciada con un menor con parálisis cerebral se queda sin la segunda vivienda prometida por el Ayuntamiento

Sin respuesta habitacional para la familia desahuciada con un menor con parálisis cerebral. Por segunda vez. Tras una semana llena de promesas, finalmente la concejalía de Bienestar Social no ha sido capaz de ofrecer una alternativa habitacional a la familia desalojada hace una semana de la vivienda que ocupaban en Colonia Requena. Y eso que, durante los últimos días, desde el equipo de gobierno se habían llevado a tramitar dos viviendas sociales que finalmente no ha sido posible poner a disposición de la familia por problemas con los actuales ocupantes, que se niegan a compartir o a dejar la vivienda municipal para mudarse a otra en la que, según fuentes municipales, tendrían disponible un alquiler social.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, explicó que la situación se debe a que en la primera vivienda que localizaron los actuales inquilinos se negaron a compartir la residencia y que, en esta segunda ocasión, la vivienda estaba ocupada por una familia a la que se le buscó un alquiler social, pero que se "niega" a dejar la vivienda. "El Patronato de Vivienda le había conseguido a la familia que actualmente ocupa la vivienda un alquiler social y prestaciones económicas, ya que ahora cuentan con un sueldo, pero se niegan a desalojarla", afirmó León.

La concejala subrayó que el equipo de Bienestar Social continúa trabajando para encontrar una solución adecuada para la familia desahuciada, pero reconoce que "no podemos sacar una vivienda de debajo de la chistera". "Estamos buscando dónde reubicar a la familia, pero esto lleva tiempo. Necesitamos encontrar una solución sostenible y adecuada y ojalá se encuentre algo pronto por el bien del menor, que es lo que no debemos olvidar. Esto debe saberse: trabajamos y peleamos, pero necesitamos cooperación para resolver estos problemas", señaló León.

Esta situación de incumplimientos no dejó indiferente a los miembros del Sindicat de Barri de Carolines, quienes tras conocer los hechos tras la reunión de este martes del Patronato de Vivienda, convocaron una concentración en las puertas de la concejalía de vivienda para reclamar el acceso a la vivienda de Soria y su familia. Daniel Martínez, representante del Sindicat de Barri de Carolines, indicó que "después de que la pasada semana interrumpiésemos en el Pleno del Ayuntamiento exigiendo que se cumpliese el contrato firmado por la concejalía de Bienestar Social, volvemos y no tenemos ninguna vivienda para nuestra compañera otra vez. El contrato sigue incumplido".

Una vez iniciada la protesta en las inmediaciones de la concejalía, en la avenida de la Constitución, algunos miembros del Sindicat de Barri de Carolines entraron en las instalaciones municipales para seguir con la protesta. Una circunstancia que no duró mucho, ya que fueron desalojados por los miembros de la Policía Nacional que se encontraban en la concentración. "Desde las instituciones en este momento se nos ha vuelto a expulsar sin dar una respuesta y diciéndonos que tenemos que pedir una cita. El señor Barcala nos llamó violentos después de desahuciarnos del pleno a nosotros y a la familia cuando para nosotras violencia es dejar a una familia en la calle", aseguró Martínez.

Por su parte, Begoña León también condenó las acciones de los manifestantes que, según ella, "increparon verbalmente a los trabajadores del área". Mientras tanto, el Sindicat de Barri de Carolines ha intensificado sus esfuerzos para visibilizar la problemática, argumentando que la familia afectada no puede seguir en la calle y necesita una solución inmediata.

Críticas municipales

Tras la celebración del Patronato de Vivienda, los grupos municipales de las formaciones de izquierdas, mostraron su descontento con la falta de vivienda social con la que cuenta el Ayuntamiento de Alicante.

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Silvia Castell, ha reclamado que se modifique el borrador confeccionado desde el Patronato Municipal de la Vivienda para regular los requisitos de acceso a la lista municipal para acceder a una vivienda pública. Castell ha defendido que para garantizar la atención a personas en contextos de vulnerabilidad se deben incluir ciertos parámetros con tal de conseguir que el patronato dé respuesta a la situación social.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Masha solicitado la "máxima coordinación entre servicios sociales, EVHA y patronato para atender las emergencias habitacionales y evitar que se ejecuten los desahucios y esas escenas tan dolorosas y traumáticas que estamos viviendo".

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha indicado que "ya solicitamos en el pleno del Ayuntamiento la posibilidad de disponer de un cupo de viviendas de emergencia. Los casos de las últimas semanas en los que hay familias con menores discapacitados corroboran que esta es una necesidad a la que no se le puede dar la espalda. Me consta que tanto la concejalía de derechos públicos como la leyenda tienen buena voluntad, pero ante situaciones de emergencia social no solo es necesaria fuera sino capacidad de gestión".