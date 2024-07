El gobierno de Barcala valora en positivo la paralización de las obras de las dos plantas sin licencia del hospital de Vistahermosa Norte

La paralización de las obras de las dos plantas sin licencia del hospital de Vistahermosa Norte, un punto de partida "importante" para el equipo de gobierno. El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha valorado positivamente la paralización de las obras de las obras de las dos plantas sin licencia de IMED Hospitales. La empresa promotora del nuevo centro hospitalario decidía este lunes frenar las actuaciones en las dos plantas edificadas sin licencia antes de que el gobierno municipal de Alicante resuelva el expediente abierto hace dos semanas por exceso de edificabilidad, según confirmó este diario. Un gesto que ha sido visto por el equipo de gobierno de Alicante como un paso importante hacia la resolución del conflicto.

En este sentido, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, confirmó que el equipo de gobierno aún no ha entrado a valorar si se impondrá algún tipo de sanción por estos hechos o si se obligará finalmente a la empresa a derribar las dos plantas construidas sin licencia. "Lo que sí podemos confirmar es que ellos presentaron sus alegaciones dentro del plazo, y entre las muchas alegaciones que hay, han ofrecido la posibilidad de paralizar aquello que está fuera de licencia y que nos solicitan, que no hemos contestado y que seguimos valorando, es si aquello que está dentro de la licencia y está construido se pueda seguir trabajando en ello y mientras tanto se paralizaría todo lo que está fuera de licencia", afirmó Villar.

Además, el vicealcalde aseguró que para la toma definitiva de decisión deberán esperar a conocer la valoración de los técnicos al respecto. "Vamos a esperar a ver que nos dicen por parte de los técnicos y la decisión que tomamos, pero este es un punto de partida importante. Está bien que reconozcan que pueden hacer algo, pero que la otra parte no está tan seguro que puedan hacerla. Aunque aún no hemos tomado una decisión al respecto y no sabemos si bastará con esto".

IMED Hospitales, por su parte, remitió al Ayuntamiento un acta notarial para certificar la paralización de los trabajos en las dos plantas superiores, argumentando que esta medida es suficiente para garantizar que se ha cumplido con el decreto que señalaba las irregularidades. La empresa considera que la paralización parcial es "suficiente" para alcanzar el objetivo buscado por el Ayuntamiento. El vicealcalde destacó que en estos momentos desde Urbanismo se están valorando las opciones: "Lo están viendo en Urbanismo, pero vamos, que es un buen punto de partida que la propia empresa haya paralizado aquello que está fuera de la licencia".

Respecto a las declaraciones que realizó este lunes la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, es las que anunciaban que llevarían a los tribunales al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por la opacidad con el hospital privado en Vistahermosa Norte y en las que habló de una posible "connivencia" entre el gobierno municipal y la empresa promotora del hospital el vicealcalde Villar indicó que la situación está siendo revisada por los servicios jurídicos municipales por si requieren una respuesta legal. "Vamos a valorar si emprendemos acciones legales o no por las declaraciones de Ana Barceló del lunes. Ella es letrada y sabe hasta dónde puede llegar en sus declaraciones; lo analizaremos y si está dentro de la crítica política, lo asumiremos", añadió Villar.

Respuesta del PSOE

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha tachado hoy de “vergonzoso” el "silencio que mantiene el gobierno del PP de Barcala", que continúa sin ofrecer a su grupo respuesta a las preguntas planteadas acerca de la construcción de un hospital privado en Vistahermosa Norte. “El vicealcalde utiliza las instalaciones del Ayuntamiento para cargar, como miembro del PP, contra los socialistas valencianos pero rechaza dar cuenta de la gestión municipal ante un caso muy grave de irregularidades urbanísticas en Alicante”.

Barceló ha reclamado a Barcala que facilite una copia de las alegaciones presentadas por la empresa, que se une a la petición del expediente que se abrió como consecuencia de la inspección girada el 10 de julio y que dio lugar al decreto del 11 de julio en el que se daba plazo a la empresa para presentar alegaciones. “Desde luego, quien va a exigir responsabilidades en el juzgado por impedirnos el acceso a la documentación somos nosotros si no cumplen con su obligación, dado que vulnera el derecho fundamental de los concejales a obtener información”.

