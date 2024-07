Imed asegura que hubo otros ajustes urbanísticos "ad hoc" en proyectos privados en el "clúster de la salud" de Alicante

Mejoras ya realizadas de las condiciones de edificación para otros equipamientos dotacionales privados mediante «modificaciones ad hoc». Este es uno de los argumentos que esgrime Imed Hospitales, la promotora del centro privado que se está construyendo en Vistahermosa Norte y que está en el foco de la polémica por irregularidades, para defender ante el gobierno la regularización del inmueble que ya ha levantado en el APA 9 y cuyos trabajos ha paralizado parcialmente —tras el expediente abierto en Urbanismo— a la espera de conseguir la licencia para las cuatro plantas de las que consta, frente a las dos permitidas por el Ayuntamiento de Alicante.

Imed, en un resumen facilitado de las alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento, señala directamente a Vithas Hospital Perpetuo Socorro, del que asegura que fue «mejorado urbanísticamente» en una modificación puntual anterior, aprobada en 2005, «lo que le permitió establecer su edificabilidad en 2,5 m2t/m2s y una altura máxima de seis plantas». Desde la promotora del nuevo hospital en Vistahermosa Norte, además, recuerdan que la fórmula del estudio de detalle del antiguo artículo 100 del PGOU ha sido utilizada «en un gran número de ocasiones por el Ayuntamiento con el fin de optimizar, cuantitativa y cualitativamente, la funcionalidad de los equipamientos públicos y privados, sean de carácter sanitario, asistencial o educativo».

En concreto, hacen alusión a otros proyectos «cuyas condiciones urbanísticas fueron mejoradas para reforzar su funcionalidad», como las clínicas Vistahermosa y la de Fertilidad y Ginecología y el Instituto de Oftalmología, además de centros educativos como el Ángel de la Guarda, junto al asistencial de personas mayores dependientes y el de la tercera edad. En total, enumeran una decena de proyectos privados.

Al respecto de los ajustes del planeamiento necesarios para que el nuevo hospital pueda regularizar su actual situación, Imed también apunta de manera indirecta al Ayuntamiento de Alicante. Y es que, según señalan, «confiando legítimamente en la nueva regulación propuesta en la modificación puntual formuló en agosto de 2023 una propuesta de modificación que, sin embargo, no fue tramitada hasta el 3 de abril». Al margen de los tiempos, la empresa sostiene que «no existe motivo que impida la prosecución de la tramitación de la modificación, pues se han seguido de manera escrupulosa los requisitos normativos».

Este ajuste del planeamiento superó el trámite de la Junta de Gobierno el pasado mes de junio, pero se frenó a la hora de su llegada al pleno. Ahí saltó la polémica por las irregularidades en las obras, lo que llevó al gobierno municipal a suspender la Comisión de Urbanismo convocada previa a la sesión extraordinaria de mediados de julio en la que se preveía aprobar la modificación del plan parcial del APA 9.

Entonces, el Ayuntamiento abrió un expediente de paralización de las obras, en el que dio diez días a la empresa para presentar las alegaciones. Concluido ese tiempo, el gobierno local considera que la paralización de las obras por parte de la empresa es un punto de partida «importante». El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, confirmó ayer que el equipo de gobierno aún no ha entrado a valorar si se impondrá algún tipo de sanción por la construcción de dos plantas más de las que permite la licencia o si obligará finalmente a la empresa a derribar esas dos alturas. «Lo que sí podemos confirmar es que ellos presentaron sus alegaciones dentro del plazo. Entre las muchas que hay han ofrecido la posibilidad de paralizar aquello que está fuera de licencia y que nos solicitan, que no hemos contestado y seguimos valorando si aquello que está dentro de la licencia y está construido se pueda seguir trabajando en ello y mientras tanto se paralizaría todo lo que está fuera de licencia», afirmó Villar.

Al hilo, el vicealcalde aseguró que para la toma definitiva de una decisión deberán esperar a conocer la valoración de los técnicos. «Vamos a esperar a ver qué nos dicen por parte de los técnicos y la decisión que tomamos, pero este es un punto de partida importante. Está bien que reconozcan que pueden hacer algo, pero que la otra parte no está tan seguro que puedan hacerla. Aunque aún no hemos tomado una decisión al respecto y no sabemos si bastará con esto», apuntó el popular.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, tachó ayer de nuevo de «vergonzoso» el «silencio que mantiene el gobierno del PP de Barcala», que continúa sin ofrecer a su grupo respuesta a las preguntas planteadas ni tampoco la documentación requerida. «Quien va a exigir responsabilidades en el juzgado por impedirnos el acceso a la documentación somos nosotros si no cumplen con su obligación», añadió. n