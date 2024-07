Límite a las terrazas en el antiguo fondo de saco de la Rambla

El fondo de saco de la Explanada se queda sin terrazas. La Junta de Distrito 1 ha aprobado este miércoles un nuevo plan de ordenamiento que restringe la instalación de más veladores en el tramo comprendido entre la calle Bilbao y la Rambla, en el espacio peatonal recientemente inaugurado y que recorre uno de los tramos de la Explanada. Estas medidas buscan reestructurar la distribución de los veladores a lo largo del paseo, actualizando el Plan de Ordenación de Veladores para el que se considera el principal paseo turístico de la ciudad.

En cuando al tramo general entre la calle Bilbao y la plaza del Mar existen catorce locales con terrazas y hay otros tres que potencialmente podrían solicitarlo en el futuro «puesto que sus establecimientos cuentan con fachada junto al paseo», uno de los criterios fundamentales para ello. El informe técnico presentado por la Junta de Distrito 1 señala que el plan contiene la regulación de aquellos lugares susceptibles de ocupación mediante terrazas de veladores en función «de la nueva imagen creada» una vez finalizadas las obras de fondo de saco y la configuración del entorno respetando el mobiliario urbano y los usos habituales de la zona.

El tramo específico afectado por esta nueva ordenanza abarca desde la calle Bilbao hasta la Puerta del Mar. En esta área, no se permitirá la instalación de nuevos veladores, aunque los establecimientos que actualmente cuentan con terrazas podrán seguir operando sin realizar nuevas expansiones. La implementación de esta medida se llevará a cabo de manera gradual, con inspecciones a partir de agosto de 2024 para asegurar el cumplimiento de la normativa. Los negocios que operan en el tramo afectado recibirán notificaciones y orientaciones detalladas sobre las nuevas limitaciones y cómo adaptarse a ellas. Además, se proporcionarán recursos y guías específicas para ayudar a los propietarios de establecimientos a cumplir con las nuevas regulaciones sin afectar significativamente su operación diaria.

Además, la reducción del ancho permitido en las terrazas asegurará que las aceras permanezcan accesibles y que no se obstruya el paso, permitiendo una mejor circulación de personas, incluyendo a aquellos con movilidad reducida. El plan de ordenamiento aprobado por la Junta de Distrito 1 incluye especificaciones detalladas sobre las dimensiones y la disposición de las terrazas, así como los materiales y estructuras permitidos para su instalación. Las terrazas no podrán exceder un ancho de 1,80 metros desde la fachada del establecimiento hasta el límite exterior de la terraza. Esta medida es crucial para garantizar que los peatones puedan transitar libremente sin obstáculos y para mantener un equilibrio visual y funcional en el área. Además, los toldos instalados en las terrazas deberán contar con un sistema automático de recogida en caso de vientos fuertes, con una velocidad básica de 75 km/h, para asegurar la seguridad de los transeúntes y la integridad de la estructura.

Reacciones políticas

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Trini Amorós, ha reprochado al equipo de gobierno del PP que en la junta de distrito uno celebrada este miércoles no se haya abordado ningún asunto de interés para los vecinos, a excepción de la aprobación de veladores. “No se han abordado las preocupaciones de los vecinos sobre cómo se van a garantizar los servicios de limpieza, seguridad, o transporte durante la temporada alta de turismo, cuando los visitantes se multiplican. No se ha tratado la cuestión de los apartamentos turísticos, la zona de bajas emisiones o los problemas de ruido en el centro tradicional y el casco histórico”, señaló Amorós.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha exigido tras la celebración de la Junta de Distrito 1 la "aplicación urgente e inmediata del ZAS en el Casco Antiguo y Centro Tradicional", ya que a su juicio "no tiene sentido que se convoque la junta para seguir aprobando veladores cuando estamos a expensas de intervenir la zona" y ha exigido "un monográfico" para que en la junta se explique cómo será la ZAS y cómo se aplicará la futura Zona Bajas Emisiones ZBE.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha denunciado que según este plan "el cruce de la calle Bilbao con la de San Fernando, el autobús invade toda la acera por el cierre que ha habido tras la remodelación del fondo de saco de la explanada" y ha afirmado que "los vecinos expresan que esta situación es un peligro para las personas viandantes, por lo que debería de establecerse alguna solución". Sobre los veladores, Copé ha indicado que "no vemos sentido a tener que votar cuestiones que están reguladas en las ordenanzas municipales" y anuncia que presentarán alegaciones.

